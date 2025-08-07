Прибыль в «облаках»: зачем Freedom Finance развивает центры обработки данных

В апреле в экономической зоне «Алатау» под Алматы стартовало строительство одного из крупнейших дата-центров в стране. За проект отвечает Freedom Cloud — IT-направление международного холдинга Freedom Holding Corp., основанного казахстанским предпринимателем Тимуром Турловым. Объем инвестиций впечатляет — $324 млн. К моменту старта строительства компания уже управляла семью ЦОДами и планирует расширяться дальше. Зачем инвестиционному холдингу, известному, в первую очередь, своей брокерской деятельностью, столько дата-центров? И почему за IT-инфраструктурой в регионе все чаще приходится обращаться не на Запад, а на Восток?

Дом для данных

Сперва немного теории. ЦОДы, или дата-центры, представляют собой комплекс зданий, снаружи напоминающий склад или логистический центр. Главное отличие – во внутреннем «убранстве». Этажи ЦОДов заставлены целыми рядами серверного оборудования, которое работает 24/7 и обеспечивает бесперебойную работу банковских приложений с сотнями тысяч транзакций в минуту, просмотр видео на YouTube в высоком качестве миллионам пользователей, быстрое соединение между разными континентами и еще множество других сервисов, столь необходимых в эпоху Интернета. Дата-центры являются таким же важным элементом глобальной цифровой паутины, как и оптоволоконные кабели или спутниковые системы.

Владелец ЦОДов не только держит в своих руках рычаги интернет-экономики, но и зарабатывает на этом огромные деньги. Например, мировой онлайн-ритейлер Amazon (AMZN) рядовым пользователям известен прежде всего своим интернет-гипермаркетом, где можно купить практически любой товар. Однако основной доход ему приносят именно облачные сервисы и дата-центры Amazon Web Services (AWS), которые арендуются небольшими компаниями и международными корпорациями для бесперебойной работы их приложений. Согласно отчетности за 2024 год, AWS принес $107,6 млрд выручки, что составило 16,9% всех продаж компании. Однако благодаря высокой маржинальности вклад этих сервисов в операционный доход всего Amazon на порядок выше – целых 58%.

За аналогичное направление в холдинге Freedom отвечает Freedom Cloud — облачное и инфраструктурное подразделение международного холдинга, помогающее ему реализовать стратегию цифровой трансформации. Последние годы компания Тимура Турлова активно развивает экосистему финансовых и lifestyle-сервисов, единой точкой доступа для которой является «суперприложение» для казахстанского рынка Freedom SuperApp. Ежедневно десятки тысяч жителей Казахстана запускают его и совершают финансовые транзакции: оформляют кредиты, оплачивают счета, переводят деньги или заказывают билеты в кино. С ростом числа пользователей усиливается нагрузка на всю IT-инфраструктуру холдинга, что требует существенных серверных мощностей.

Проблема в том, что в Казахстане, где расположен основной бизнес Freedom Finance, долгое время наблюдался острый дефицит качественных и надежных дата-центров при потенциально огромном спросе. В интервью YouTube-проекту Shishkin_like в 2024 году Тимур Турлов рассказывал, что мировые айти-компании рассматривали страну как площадку для размещения своих облачных сервисов, однако республика оставалась «белым пятном» на карте из-за отсутствия инфраструктуры обработки данных.

Внутренняя потребность холдинга и острый дефицит предложения на рынке сподвигли Freedom Finance к выходу в сегмент ЦОДов, в результате чего компания уже приобрела несколько центров и планирует построить новые. В планах – занять 40% местного рынка облачных сервисов к 2027 году.

Freedom Cloud собирается обслуживать потребности не только материнской структуры. Дата-центры Freedom, как планирует компания, окажутся востребованы и у частного бизнеса, и у государства.

Freedom Finance рассматривает свои ЦОДы как возможные опорные узлы для размещения ключевых компонентов экосистемы так называемого цифрового тенге (CBDC от Национального банка РК) и обслуживающих его финтех-продуктов. К тому же сервис поддерживает технологический суверенитет центральноазиатской республики: создается независимая инфраструктура, размещенная в Казахстане, где хранятся данные холдинга, клиентов и государственных систем.

Уолл-стрит дает зеленый свет

Несмотря на огромные затраты на покупку и строительство дата-центров, инвесторы в акции Freedom Finance позитивно оценивают стремление его руководства стать ключевым игроком на рынке облачных сервисов Центральной Азии. В начале августа акции холдинга, торгующиеся на казахстанской бирже, обновили исторический максимум в $190 за бумагу, а общая капитализация холдинга по официальным данным приближается к $10 млрд. Недавно акции были включены в индекс Russell 3000, что вызвало рост интереса к ним со стороны участников торгов.

История Amazon и Freedom демонстрирует, что «облачный» бизнес способен приносить вполне материальный доход.