Россия получила «Главпродукт», отсудив холдинг у компании из США

Группа компаний «Главпродукт», один из крупнейших производителей консервов в России, официально перешла в собственность государства в лице Росимущества. Запись об этом появилась в ЕГРЮЛ. 11 июля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к американской Universal Beverage Company, ранее владевшей активами холдинга. Поводом стал незаконный вывод главным бенефициаром холдинга, гражданином США Леонидом Смирновым 1,4 млрд рублей на счета в американском банке JPMorgan Chase.

Производитель консервов «Главпродукт» перешел в собственность России в лице Росимущества, запись об этом появилась в Едином государственном реестре юридических лиц.

Ранее 11 июля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к американской компании Universal Beverage Company, которой принадлежал «Главпродукт», об обращении основных активов холдинга в доход государства.

В материалах суда отмечалось, что целью иска является защита интересов России «в сфере обеспечения экономического суверенитета страны».

Газета «Ведомости» ранее сообщила, что Генпрокуратура обвиняла акционера Universal Beverage Company и резидента США Леонида Смирнова в том, что с 2022 по 2024 год он вывел почти 1,4 млрд рублей из финансовых активов «Главпродукта» на счета в американский банк JPMorgan Chase.

Для легализации средства были раздроблены на транши объемом менее 10 млн рублей и оформлены как обязательства по выплате прибыли от компаний, входящих в «Главпродукт». В октябре 2024 года по указу президента России были переданы во временное управление Росимущества.

Американская тушенка

Группа «Главпродукт» была основана в 1999 году и является одним из крупнейших производителей консервов в России. Свою долю на российском рынке мясной консервации группа оценивает примерно в 10%, молочной — около 7%, рыбной — до 3%.

В распоряжении «Главпродукта» имеется три завода, а ассортимент включает свыше 500 наименований: тушенка, молочные консервы, паштеты, овощные и фруктовые заготовки, соусы, приправы, маслины, каши, готовые блюда (в том числе плов, тефтели, голубцы и борщ), шпроты, балтийская килька и другие рыбные продукты.

Компания была основана в 1999 году предпринимателем Леонидом Смирновым — гражданином США, уроженцем СССР. В 1970-х он переехал в Америку, где изучал маркетинг и занимался недвижимостью. В 1990-х вернулся в Россию и начал бизнес с выпуска йогуртов, позже переключившись на консервное производство.

В 2007 году СМИ сообщали, что Смирнов снова покинул Россию. На тот момент против руководства предприятий «Главпродукта» расследовалось уголовное дело о неуплате налогов. Сам Смирнов, по информации «Коммерсанта», в числе обвиняемых не значился, однако после начавшихся обысков выехал в Германию, откуда продолжил дистанционно управлять компанией.