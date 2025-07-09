Лидер устойчивого развития. ГК «Элемент» получил высшую оценку ESG-индекса бизнеса России

Группа компаний «Элемент» получила высшую оценку ESG-индекса российского бизнеса, который ежегодно публикуют медиахолдинг РБК и рейтинговое агентство НКР. В 2024 году в рейтинге участвовали 117 компаний, но далеко не все удостоились награды. Группа «Элемент» стал одной из двух компаний телекоммуникационного и IT-сектора, которые вошли в число лидеров и получили заветную премию. Это признание говорит о системной и глубокой работе компании в области устойчивого развития, социальной политики и корпоративного управления.

Премия Группы компаний «Элемент»

В октябре 2024 года ГК «Элемент» вошла в первую, самую высокую, категорию ESG-индекса российского бизнеса, который составляют РБК и рейтинговое агентство НКР. Этот индекс оценивает, насколько компании соответствуют принципам устойчивого развития: экологической, социальной и управленческой ответственности.

Самым активным стал сектор телекоммуникаций и IT. Его представителем был практически каждый четвертый участник индекса. Но по итогам оценки только две компании из сектора телекоммуникаций и IT получили наивысший балл: МТС и Группа компаний «Элемент». Эксперты особо отметили вклад ГК «Элемент» в создание безопасных условий труда, корпоративное обучение сотрудников, работу с вузами и участие в социальных и благотворительных проектах.

Одним из ключевых факторов, повлиявших на высокую оценку, стала последовательная работа компании по созданию комфортной и безопасной среды на производстве. Благодаря программе модернизации рабочих мест и систем охраны труда, на предприятиях ГК «Элемент» сохраняется нулевой уровень травматизма.

Компания также активно инвестирует в развитие сотрудников. В 2023 году более 2300 человек прошли корпоративное обучение, на которое было выделено свыше 30 млн рублей. Группа компаний «Элемент» совместно с благотворительным фондом «Система» реализует программы профориентации и поддержки молодых специалистов: «Первое рабочее место» и «Лифт в будущее».

«Мы гордимся плодотворным сотрудничеством с Благотворительным фондом «Система». Запуск стипендиальной программы — это поддержка талантливых студентов и возможность для нас привлечь свежие идеи и перспективные кадры в команду», — отмечает вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию ГК «Элемент» Мария Мараховская.

Кроме того, холдинг сотрудничает с более чем 40 техническими вузами по всей стране. Университеты получают оборудование и новые лаборатории, а студенты — возможность стажироваться и находить работу у лучших производителей микроэлектроники. По словам вице-президента по работе с персоналом ГК «Элемент» Марии Мараховской, именно поддержка молодых специалистов, корпоративное обучение и партнерство с вузами формируют устойчивый кадровый фундамент для компании.

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История Группы компаний «Элемент»

Группа компаний «Элемент» была основана в 2019 году как совместный проект АФК «Система» и госкорпорации «Ростех». Новая структура объединила активы ведущих предприятий микроэлектронной отрасли, чтобы создать единый центр компетенций в этой стратегически важной сфере. В 2020 году ГК «Элемент» стал акционерным обществом, а в 2021-м определил свою основную задачу — стать национальным лидером в производстве электронных устройств на базе российских компонентов.

Сегодня в холдинг входят более 30 предприятий: от дизайн-центров до производственных площадок. Штат компании насчитывает свыше 10 тыс. человек. В ГК «Элемент» развивают полный цикл производства: от разработки до выпуска микросхем, процессоров, модулей и другого высокотехнологичного оборудования. Изделия компании используются в банковских и транспортных картах, системах спутниковой навигации, промышленной автоматизации, телекоммуникациях, а также в авиационной и космической отраслях.

Компания является единственным в России производителем чипов для загранпаспортов нового образца и одним из двух производителей чипов для банковских карт. К 2030 году Группа компаний «Элемент» планирует заместить более 70% технологического маршрута собственным оборудованием.

Роль устойчивого развития

Премия ESG-индекса РБК подтверждает, что Группа компаний «Элемент» успешно сочетает технологическое лидерство с социальной и экологической ответственностью. Компания не просто выпускает продукцию, важную для экономики и безопасности страны, но и системно инвестирует в людей, образовательные проекты и благотворительность. Такой подход помогает ГК «Элемент» не только уверенно расти в бизнесе, но и создавать устойчивую среду для развития и формирования будущего российской микроэлектроники.