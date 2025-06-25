От бизнеса до туризма: каких сфер коснутся соглашения, подписанные Удмуртией на ПМЭФ-25

Делегация Удмуртии под руководством главы региона Александра Бречалова на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-25) провела множество переговоров и заключила 13 соглашений о партнерстве. Они направлены на развитие и поддержку бизнеса, международных партнерств, туризма, образования, экономики и других сфер.

С 18 по 21 июня Удмуртия заключила 13 соглашений в рамках 28-го Петербургского международного экономического форума на общую сумму 33 млрд рублей. Это означает для региона порядка 1,16 млрд рублей дополнительных налоговых поступлений и свыше 4 тыс. новых рабочих мест, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов. Среди значимых соглашений — создание школы для ИТ-специалистов, строительство крупнейшего логистического парка, завода по обработке рулонной стали полного цикла, создание современного производства теплоизоляционных материалов и другие.

«В этом году мы сделали акцент не только на привлечении инвестиций, но и на развитии среды для малого и среднего бизнеса. Провели ряд встреч международных встреч. С делегацией Кыргызстана обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества, в том числе вопросы промышленной кооперации. Колегам из Бахрейна представили ключевые компетенции Удмуртии в самых разных областях», — добавил он.

По словам министра экономики Удмуртии Анны Слугиной, подписанные на ПМЭФ соглашения уже дали системный эффект.

««Римера» в Ижевске, создает линейку техники с высокой локализацией — 65% комплектующих закупаются у российских производителей, в том числе и у удмуртских компаний. В Глазове строится первое в стране крупное производство редкоземельных магнитов, вокруг него формируется индустриальный пояс. В Сарапуле благодаря технопарку и новым резидентам ТОР растет кооперация между компаниями. Соглашения в рамках ПМЭФа не только дают рабочие места и инвестиции. Они дают возможность сформировать производственные цепочки внутри региона и включают малый бизнес в такую работу», — подчеркнула она.

Как подчеркнул директор Корпорации развития Удмуртской Республики Эмиль Бикмеев, ПМЭФ — это рабочий инструмент, который позволяет показать, как работает регион. Именно поэтому к форуму велась тщательная подготовка:

«Удмуртия – лидер ПФО по числу малых и средних предпринимателей на тысячу жителей. Это результат системной поддержки: сниженная налоговая ставка 1% по УСН, минимальное административное давление, экспортная помощь. Благодаря Центру поддержки экспорта, компании региона выходят на зарубежные рынки: например, бизнес-миссия в Киргизию завершилась контрактом более чем на 60 млн рублей. Поэтому для нас особенно важно представление возможностей нашего бизнеса на международном уровне. Мы усиливаем связи и внутри страны: соглашение с Корпорацией развития Новгородской области – это шаг к созданию единой системы поддержки бизнеса в России», — подчеркнул он.

Ключевые соглашения

Школа для ИТ-специалистов

Александр Бречалов и председатель правления Сбербанка Александр Ведяхин подписали соглашение о запуске в регионе образовательного проекта «Школа 21» — бесплатной программы подготовки специалистов в сфере цифровых технологий, доступной для всех желающих старше 18 лет независимо от опыта и образования. Обучение охватит ключевые направления, включая разработку (бэкенд, фронтенд, мобильные приложения, GameDev), тестирование (QA), кибербезопасность, DevOps, Data Science, а также бизнес- и системный анализ. Проект направлен на укрепление и масштабирование быстрорастущего ИТ-сектора республики, который за год увеличился на 7,6% и уже насчитывает 11 тыс. специалистов.

«Нам надо наращивать кадровый потенциал отрасли, и школа цифровых технологий, которую мы открываем совместно со Сбером, станет одним из решений этой стратегической задачи. Она поможет насытить рынок труда айтишниками не только в долгосрочной, но и в краткосрочной перспективе», — прокомментировал Александр Бречалов.

«Удмуртская Республика — один из наших давних и надежных партнеров. Мы рады продолжать совместную работу в таком важном направлении, как развитие ИТ-образования. «Школа 21» — это возможность для жителей региона бесплатно получить современные цифровые навыки, ИТ-компетенции и открыть новые перспективы профессионального и личного роста», — отметил Александр Ведяхин.

Логистический центр

Крупный логистический центр появится Завьяловском районе, рядом с деревней Малая Венья. Проект реализует компания «М7 Парк В1» — соглашение подписано с ее директором Николаем Митрофановым. На первом этапе построят два складских помещения общей площадью 127 тыс. кв. м. В дальнейшем на территории в 100 га появится до шести объектов. Основной формат — аренда площадей под нужды маркетплейсов и розничных сетей. Объем инвестиций в первые два объекта составит порядка 9 млрд рублей, ожидается создание около 4 тыс. рабочих мест.

«Всех резидентов нового логистического парка будет объединять единый дизайн-код, инфраструктура и одна управляющая компания. Кроме того, у парка – уникальное местоположение. Короткое логистическое плечо – всего 3 километра от границы с Ижевском – будет конкурентным преимуществом наших резидентов. Парк расположен на федеральной трассе, что значительно упростит доставку товаров», — отметил директор компании «М7 Парк В1» Николай Митрофанов.

Завод по обработке рулонной стали

В том же районе в рамках соглашения с компанией «РусТехнологии Ижевск» будет построен завод полного цикла по обработке рулонной стали. Объем инвестиций превысит 10 млрд рублей. Производственные площади займут более 50 тыс. кв. м на участке в 32 га. На заводе будет использоваться современное оборудование, поставляемое из Китая.

«Это соглашение показывает не только открытость Удмуртии для зарубежных инвесторов, но и готовность к новым промышленным инициативам. Наши компетенции в области металлургии позволят успешно реализовать проект. Это принесет значительные налоговые поступления в бюджет региона и обеспечит работников полным социальным пакетом. Поэтому мы поддержали проект, предоставили компании земельный участок и сейчас работаем над созданием необходимой инфраструктуры», — рассказал Александр Бречалов.

Производство теплоизоляционных материалов

Рядом в деревне Хохряки планируется строительство завода по производству теплоизоляционной минеральной ваты. Объем вложений составит порядка 1,5 млрд рублей. Планируется, что производство даст более сотни новых рабочих мест, а изготавливаемая продукция будет востребована в строительстве, в том числе по программам модернизации жилищного фонда.

Развитие внутреннего туризма

Туристическая сфера Удмуртии также получит развитие благодаря новым проектам. Компания «Иксен Моторс Рус» займется созданием патизвездочного курорта «Чебер», где мировые практики санаторно-курортного отдыха будут сочетаться с элементами удмуртской культуры. Объем инвестиций составить 2 млрд рублей.

«Современная туристическая инфраструктура – обязательное условие для повышения конкурентоспособности Удмуртии в сфере гостеприимства и привлечения в Удмуртию гостей из других регионов. Новые объекты – это и качество отдыха для самих жителей республики. Государственная поддержка турбизнеса Удмуртии в прошлом году превысила 400 млн рублей, благодаря чему новые модульные отели появились на 14 туристических объектах в городах и районах Удмуртии, расширена инфраструктура на действующих туристических объектах. Результат - рост турпотока до 1,7 млн человек и общий рост экономики туризма», — отметил глава региона.

«В развлекательных парках мира есть герои, привлекающие аудиторию. Например, в Сочи Парке это герои из советских мультфильмов – Кот Матроскин, Крокодил Гена. На курорте «Чебер» таким героем станет бельчонок Чеба. Он будет встречать гостей в холле, участвовать в детских мастер-классах и дискотеках, в шоу-программах. С выбором персонажа нам помогли этнографы: белка – герой удмуртских мифов и сказок», — рассказал руководитель проекта «Чебер» Борис Гольцов.

Международное сотрудничество

Делегация из Удмуртии провела встречу с послом Киргизской Республики в РФ для подтверждения активных торговых связией — по итогам 2024 года Киргизия заняла седьмое место среди экспортных направлений региона. В основном экспортируются продукты питания, машиностроение, древесина и мебель. Участники встречи обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества, в том вопросы промышленной кооперации.

«Удмуртия и Кыргызстан развивают сотрудничество не первый год. За последнее время объем внешнеторгового оборота вырос почти в три раза. Сегодня Кыргызстан занимает седьмое место среди наших торговых партнеров. Удмуртские предприятия активно экспортируют собственную продукцию: «Реммаш» — сельхозтехнику, «Элеконд» — конденсаторы. Также поставляются изделия из кожи и стекла, мясо, молочная продукция и напитки. Отдельно отмечу рост экспорта шампиньонной грибницы — за первые четыре месяца 2025 года в Кыргызстан отправлено более 100 тонн. Уверен, потенциал для дальнейшего увеличения товарооборота у нас есть. Кроме того, налаживается взаимодействие в образовательной сфере: заключены соглашения между вузами, студенты участвуют в международных научно-практических конференциях», — рассказал Бречалов.

Также у региона прошла встреча с делегацией Королевства Бахрейн. На ней обсуждались направления возможного сотрудничества в области промышленности. Удмуртия поделилась своими компетенциями в нефтегазовом машиностроении, металлургии, деревообработке и авиастроении в надежде на укрепление сотрудничества.

«Бахрейн может стать важным партнером на Ближнем Востоке. Сегодня в Удмуртии создана благоприятная среда для выхода бизнеса на международные рынки. Мы наблюдаем растущий интерес наших экспортоориентированных компаний к сотрудничеству со странами Персидского залива. В то же время, объемы внешнеторгового взаимодействия с Бахрейном пока не соответствуют нашему потенциалу. В 2018 году объем товарооборота между нашими регионами составил 1,5 млн долларов США, но с тех пор активных поставок не велось. Мы уверены — эту динамику необходимо перезапустить», — подчеркнул глава Удмуртии.