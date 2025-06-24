Цифровые двойники и аддитивные решения. Что помогает «Норникелю» не зависеть от импорта

На фоне санкционного давления и глобального технологического сдвига «Норникель» активно внедряет отечественные разработки и цифровые решения, обеспечивая не только бесперебойную работу, но и задавая тренды в сфере промышленного импортозамещения. На Петербургском международном экономическом форуме вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникель» Дмитрий Пристансков рассказал «Газете.Ru» о некоторых направлениях этой работы — от предиктивных ИИ-систем экологического мониторинга до 3D-печати уникальных промышленных деталей.

Цифровой двойник против вредных выбросов

Дмитрий Пристансков считает индустриальные центры компетенций (ИЦК), созданные три года назад по инициативе председателя правительства РФ, одним из мощнейших инструментов и механизмов импортозамещения.

«Наша компания была активно вовлечена в эту работу с самого начала. Наш блок информационных технологий вместе с бизнес-подразделениями провели большую работу на площадке двух ИЦК: «Металлургия и экология», — рассказал он в беседе с журналистом «Газеты.Ru» на ПМЭФ. По его словам, сам принцип консорциума, где объединяются заказчики, производители, те, кто работает в сфере НИОКР и регуляторы, позволяет «Норникелю» «не просто что-то догонять, а строить полноценную кооперацию вокруг ключевых технологий».

Так, недавно на крупнейшем российском ИТ-форуме ЦИПР представил разработки трех IT-систем для управления горно-геологическими данными, для проектирования и планирования добычи, для диспетчеризации и управления подземными горными работами. А также презентовал разработанную в рамках ИЦК «Экология» одну из самых инновационных систем контроля выбросов «Аксиома», позволяющую, по словам Дмитрия Пристанскова, соблюдать экологические требования через разворачивание так называемого предиктивного инструмента.

«Это единственная система в России, которая имеет сертификат средства измерения с искусственным интеллектом, это цифровой двойник технологической цепочки для оценки вредоносных выбросов на промышленных предприятиях. Она позволяет, по сути, с учетом структуры действующего предприятия, климатических, метеорологических особенностей, с учетом движения ветра, прогнозировать, каким будут выбросы, в какую сторону пойдут, каким образом и что нужно предпринять непосредственно на объектах инфраструктуры, чтобы их не допустить», — отметил Дмитрий Пристансков.

К системе математического моделирования на базе цифровых двойников в компании решили обратиться после изучения опыта за рубежом, где она достаточно успешно используется. Цифровой двойник строит параллельный процесс на каждом этапе технологической цепочки. Несмотря на то, что проект создавался под потребности «Норникеля», его можно использовать в нефтяной, газовой отраслях, энергетике и нефтехимии. Поскольку в России аналогов системы нет, она уже привлекла внимание крупнейших нефтегазохимических компаний.

«Продукт технологически сейчас уже готов к тиражированию. Требуется нормативно-правовое доурегулирование предиктивных систем контроля выбросов, с чем мы сейчас и работаем», — сообщил вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления ГМК «Норильский никель».

Пока система «Аксиома» открывает новые горизонты в предиктивном контроле вредных выбросов, в других направлениях «Норильский никель» делает ставку на еще один высокотехнологичный подход — реверсивный инжиниринг. В условиях санкций и дефицита комплектующих компания разрабатывает уникальные решения, позволяющие восстанавливать и производить детали без доступа к оригинальной документации.

Замена без оригинальных чертежей

По словам Дмитрия Пристанскова, в настоящее время, в условиях санкционного давления, все горнодобывающие компании испытывают острую необходимость в замене утраченных или изношенных деталей. Поэтому в «Норникеле» решили активно разрабатывать и развивать аддитивные решения, так называемый реверсивный инжиниринг — наращивать и синтезировать объекты с помощью 3D-технологий.

«Это направления, которые нам позволяют сделать замену изделия без оригинальных чертежей. Мы стали одними из пионеров развития 3D-печати в промышленности, создание таких нестандартных деталей на крупных промышленных производствах дает нам возможность быстрее, дешевле и качественнее сделать что-либо», — сообщил Дмитрий Пристансков «Газете.Ru».

Например, на Надеждинском металлургическом заводе специалисты компании использовали 3D-печать для создания и установки большой износостойкой чугунной спиральной камеры на насосную установку, по форме напоминающей улитку. Она и называется «Улита», весит 500 кг и имеет решающее значение для подъема концентрата из рудоотстойника.

По словам Дмитрия Пристанскова, обычно замена этой детали занимает около года, включая время, необходимое для создания подробных чертежей и моделей. Однако аддитивные технологии, сообщил он, позволили обойтись без этого шага, укорив процесс производства детали в разы: она сканируется, создается 3D-модель, а затем изготавливается форма для отливки спирали.

Пристансков рассказал, что компания активно развивает реверсивный инжиниринг, когда на основе собранной уже ранее информации и данных 3D сканирования уже готового изделия разрабатывается конструкторская документация к любым запчастям и оборудованию в короткие сроки. А дальше уже можно по этим чертежам изготовить изделия.

Аддитивные технологии сокращают время изготовления и поставки оборудования и компонентов, позволяют быстро вносить изменения и создавать объекты любой формы, а также могут предотвратить незапланированные простои в производстве. Для «Норникеля» в условиях импортозамещения они стали важной частью стратегии развития всей компании, помогая создавать технологически сложные детали, которые обеспечивают непрерывность производства в короткие сроки. Выросли и инвестиции в аддитивные решения.

Таким образом, «Норильский никель» демонстрирует, как системный подход к импортозамещению, основанный на передовых технологиях и тесной кооперации с научным и IT-сообществом, может не просто восполнять утерянное, но и формировать конкурентные преимущества. «Сейчас импортозамещение — это не просто направление, а стратегическая часть стратегического планирования промышленности», — резюмирует Дмитрий Пристансков.