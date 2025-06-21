«Народная дипломатия». Какие вопросы решает АНО «Евразия»?

Автономная некоммерческая организация «Евразия» создана чуть более года назад. Ее главная задача – увеличить количество горизонтальных связей между странами СНГ в культуре, спорте, образовании и просвещении. О том, как реализуется этот проект «Газете.Ru» рассказала председатель совета АНО «Евразия», депутат Госдумы РФ Алена Аршинова.

— Как вы определяете смысл и содержание евразийской интеграции? Что она означает на практике?

— Смысл евразийской интеграции уже давно определил наш президент Владимир Владимирович Путин, который акцентировал, что дружба, добрососедство и экономический союз – все это является для нас интеграцией. Это все во имя роста благосостояния каждого жителя стран, которые интегрируются и вообще во благо развития и в том числе укрепления суверенитетов национальной безопасности каждой из этих стран и союзов. Поэтому на практике это проявляется следующим образом, ведь народная дипломатия отличается от официальной дипломатии, и как раз АНО «Евразия» занимается народной дипломатией, когда мы приглашаем вот, например, за прошлый год в наших программах очно поучаствовали 20 тысяч человек более чем из 10 стран. Потому что есть программы, в которых чаще всего страны участвуют. Это, например, страны постсоветского пространства. Такие наши площадки, как «Узнай Россию», когда молодежь приезжает к нам, и мы просто показываем без посредников такую Россию, какой она есть, а не такой, какой ее иногда демонстрируют в пропаганде коллективного Запада, различные русофобские форумы обсуждают и прочее.

Потому что они видят, что есть ожидания, и есть реальность, которая сильно-сильно позитивно превосходит их ожидания. Они общаются с людьми, задают вопросы. Им здесь нравится. И, например, ребята из Молдовы говорят, что здесь все очень дешево, очень ярко, красиво, потому что у них в государстве рассказывают, что здесь все очень дорого, что из-за санкций Россия погибает.

Из других стран тоже приезжают… Самое главное, что, когда мы встречаемся, все разговариваем на русском языке, потому что каждый у себя дома разговаривает на своем языке, а русский нас скрепляет. И вот это наша такая евразийская интеграция, где русский занимает ключевое место. Это программа «Территория детства», когда одна программа вытекает из другой. Они попадают через программу «Классная дружба». Для этого нам власть не нужна. Вот она народная дипломатия, когда просто мы сарафанным радио рассказываем, что ребята, какой-то определенный класс, какой-то 9А или 5Б, может найти себе такой же класс, хоть 6Г, неважно, необязательно такой же. Одни из Молдовы, другие - в Армении, третьи из Кыргызстана, четвертые из Белоруссии, вместе проходят определенные треки, которые мы им заранее образовательные прописываем. Они встречаются онлайн, им интересно становится вместе.

Лучшие классы отправляются в «Артек», в рамках программы «Территория детства», в «Смену», «Морскую звезду, в «Орленок». У нас очень много партнерских лагерей и мы привозим ребят, и они потом через месяц не хотят расставаться, потому что для них это в новинку. Ведь раньше ну наши, наверное, более старшие коллеги, родители помнят, что это было нормой, когда очень много стран в одном союзе и никто не спрашивал национальность вообще. Да, каждый говорил на своем языке, но скреплял всех русский язык. А теперь ребята это вот вновье, хотя, казалось бы, это уже было раньше.

Представляете, чьими-то усилиями была создана такая политтехнологическая машина, которая раскатала Советский Союз и потом еще настойчиво велись центричные войны против нас, и мы перестали быть добрыми соседями, а это не должно быть так.

Организовали, например, кинофорум «Эхо «Евразия-Кинофест»». В прошлом году было 14 стран участников, в этом – уже 26.

— А какой состав был у кинофорума?

— Очень интересный. Это, конечно постсоветское пространство, куда в том числе почти по всем программам к нам присоединилась Грузия. Был Китай, Индия, Бразилия, ЮАР, Кения, Австрия, Сербия, Германия, Франция. Евразия – это же Европа и Азия, все вместе.

«Евразия-Кинофест» – это 100 кинокартин, большая часть из которых, кинопремьеры. Это же кинопродюсеры, кинорежиссеры, артисты, творческие команды, операторы, то есть творческие группы, которые создают кино. И самое главное условие – это, что мы за традиционные ценности, за историческую правду, за связь поколений, за все те добрые качества, которыми мы наделены, но иногда о них забываем в каких-то ситуациях.

Все эти фильмы невероятные, они про нас с вами, потому что уже многие годы неинтересно смотреть западное голливудское кино. Хочется чего-то интеллектуального. Ведь долгое время Советский Союз удерживал пальму первенства по чтению, по развитию, по функциональной грамотности. И вы знаете, даже если сейчас мы не очень отвечаем запросам наших родителей или бабушек, они бы хотели, чтобы мы были как всегда более начитанными, образованными. И мы делаем, может быть, не все, что они нам говорили в детстве.

Но все равно в ДНК заложен культурный евразийский код на критическое мышление, осознанность, философию, миссию, на что-то нематериальное. И все наши программы направлены как раз на такую евразийскую интеграцию, традиционные ценности, межпоколенческие связи, уважение матери, отца, семьи и семейных ценностей.

— Молодежь — один из ключевых адресатов вашей работы. С какими запросами она приходит, и какие форматы сегодня действительно находят отклик?

— Молодежи интересно все, она готова смотреть и пробовать все. И, конечно, для нее Россия – это что-то очень новое, не похожее ни на что. Скажем так, о нас очень много говорят, и что-то является правдой. Действительно, мы запретили пропаганду ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), признанного в России движения экстремистским. Мы против гей-парадов, мы за защиту русского языка, против засилья иностранных слов. То есть мы отстаиваем родные языки народов России. Соответственно мы делаем шаги, которые сейчас не свойственны никаким западным демократиям.

Они же в основном, за глобализацию выступают. И там стирается идентичность, ее сложно отстаивать. Если к нам в Россию приезжает молодой человек или семья жить, они понимают, что чувствуют себя, как дома. Главное, чтобы ты оформился по закону, чтобы ты знал русский язык, мог сдать экзамен. А дальше возможности не ограничены, при этом, тебе гарантированы права на изучение родного языка. На Западе такого нет.

Мы же год назад создали евразийский педсовет – это объединение для учителей. Мы привозим преподавателей, и у нас каникулярные школы, профессиональные площадки, стажировки для них. Они приезжают с большой радостью и удовольствием. Мы ничего не навязываем, а показываем свои лучшие площадки, например, школа в Летово. Это школа, которая соревнуется со всеми лучшими школами мира. Конечно, мы делимся своими компетенциями, рассказываем, как работаем.

А еще к нам приезжают журналисты и блогеры. Мы попросили, и любезно согласилась Маргарита Симонян. Она является членом попечительского совета АНО «Евразия». Мы сделали на базе Russia Today «Медиа Евразию». Это школа, где обучаются блогеры и журналисты. И это для нас тоже евразийская интеграция. Так мы поймем друг друга лучше, а цели АНО «Евразия» - создание единого культурного образовательного ментального пространства для того, чтобы мы не были друг другу чужими. Нам хорошо вместе.

— Каким вы видите развитие евразийского пространства в ближайшие годы? И какую роль здесь играет гуманитарное сотрудничество, в том числе в сфере образования и языка?

— Сравнительно недавно мы запустили вместе с Минпросвещения евразийскую ассоциацию центров поддержки русского языка. Мы понимаем, что есть уже определенные русские дома, русские центры, есть фонды, организации, которые этим занимаются. Но у нас свое видение и, на самом деле, всем работы хватит.

Запрос на русский язык увеличивается, потому что экономика России растет, влияние России растет. И не потому, что хочет восстановить какую-то державу, империю, а наоборот, в первую очередь Россия защищает себя, а во вторую, всех, кто хочет, чтобы его голос был услышан. Это история за многоголосие, за многополярность. Россия принципиально стоит на своих традиционных суверенных основах. Соответственно, центр русского языка – не про подготовку к экзамену, а про нас с вами там. Это создание инициатив, грантовая поддержка, библиотеки, авторизованные лицензированные входы во все наши электронные библиотеки. Поэтому это в некоторой степени такое пространство российское, но евразийское, где встречаются абсолютно все, говорящие на своих разных языках, и общаются на разные темы, которые интересны им.

Первые такие центры откроются в Бишкеке и Нарыне. В Армении уже в нескольких местах у нас уже тоже есть поддержка таких центров. Надеемся, что они будут работать повсеместно.