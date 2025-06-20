Республика Алтай: развитие на балансе традиций, инвестиций и туризма

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) принес республике Алтай значимые результаты. В рамках мероприятия было заключено несколько крупных соглашений с общим объемом инвестиций порядка 147 млрд рублей. Эти средства направят на развитие ключевых отраслей: сельского хозяйства, туризма, логистики и инфраструктуры. Исполняющий обязанности председателя правительства Республики Алтай Александр Прокопьев рассказал о новых проектах и возможностях региона, поделился мнением о направлениях модернизации, а также о том, как удается сохранять уникальность Алтая в условиях экономического роста.

Новый аэропорт: точка входа

Самый крупный инвестиционный проект сегодня – строительство аэропорта в Горно-Алтайске. Взлетно-посадочная полоса станет длиннее на 550 метров, что позволит принимать самолеты разных видов и магистральной дальности, а само здание аэровокзала — современным. Общая площадь комплекса увеличится почти в 15 раз, аэропорт получит статус международного. Прокопьев считает: новый аэропорт сделает горы Алтая доступнее для туристов из России и зарубежья, и откроет новые логистические возможности для бизнеса.

Проект по строительству аэропорта реализуется при поддержке Сбера. Подписанное на ПМЭФе новое соглашение о сотрудничестве также закрепляет планы по развитию объектов туристической инфраструктуры, в частности – крупнейшего в регионе всесезонного курорта «Манжерок». Планируется и создание в регионе Высшей школы гастрономии — для подготовки квалифицированных местных кадров и продвижения уникальной продукции Алтая.

Туризм: рост с сохранением баланса

Туризм традиционно остается визитной карточкой региона. За последние три года туристический поток вырос почти вдвое. «Это создает определенную нагрузку на экосистему, — признает Прокопьев. — Поэтому мы внедряем современные стандарты управления туристическими потоками, развиваем экологические и этнокультурные маршруты, поддерживаем малый бизнес в сфере гостеприимства». В числе приоритетов — развитие круглогодичного туризма.

ПМЭФ принес Алтаю новый импульс: подписано соглашение с Группой компаний «Эталон» о реализации трех крупных инвестиционных проектов в сфере туризма в Майминском и Чемальском районах — самой динамично развивающейся туристической локации республики.

Сельское хозяйство и экспорт: органика и кооперация

Республика Алтай активно развивает сельское хозяйство, делая ставку на органическое производство и племенное животноводство. «Уже сегодня мы экспортируем скот в страны СНГ, расширяем переработку молока, мяса, дикоросов, — рассказывает Александр Прокопьев. — Важно, что большая часть проектов реализуется с участием малого и среднего бизнеса, а также с учетом интересов сельских территорий».

На форуме подписано соглашение о строительстве молочного комплекса на 200 голов и площадки для выращивания молодняка в Усть-Канском районе. В партнерстве с компанией «ЭкоНива» это позволит увеличить производство сырого молока и объемы его переработки, а главное — создаст новые рабочие места для жителей республики.

Еще одно направление, стимулом для которого стало подписанное на ПМЭФ соглашение – это овцеводство. Компания «Дамате» уже развивает проект по разведению лучших в мире пород овец. Достигнуты договоренности о внедрении современных методов генетики мясного овцеводства для улучшения пород и повышения качества продукции. «Дамате» успешно реализует подобный проект на Северном Кавказе, где в селекционно-генетическом центре разводят лучшие в мире породы овец.

Поддержка малого и среднего бизнеса

Республика Алтай давно сотрудничает с Корпорацией МСП, что приносит ощутимые результаты. В этом году господдержку получили 700 предпринимателей и компаний региона на сумму более 400 млн рублей. На ПМЭФ подписано соглашение о расширении сотрудничества: Республика Алтай одной из первых войдет в федеральную программу «СВОй бизнес».

Это новые возможности для поддержки участников и ветеранов СВО — обучение, наставничество, составление бизнес-планов, специальные меры финансовой поддержки.

«Помощь бойцам, которые хотят открыть свое дело, очень важна, особенно на старте. Вместе с Корпорацией будем поддерживать и помогать», — подчеркивает Прокопьев.

Инвестиции с заботой об экологии

По словам Александра Прокопьева, сегодня республика Алтай делает ставку на устойчивое развитие, в основе которого — сочетание экономического роста, бережного отношения к природе и поддержки традиционного уклада жизни. «Мы стремимся, чтобы модернизация Алтая не разрушала его уникальность, а, наоборот, открывала новые возможности для жителей, — отмечает Прокопьев. — Для нас важно, чтобы каждый шаг, связанный с экономикой, был согласован с задачей сохранения природы и культурного наследия».

Александр Прокопьев подчеркивает, что каждый инвестиционный проект в республике обязательно проходит экологическую экспертизу.

«Наши инвесторы прежде всего обращают внимание на природную составляющую, на то, как мы защищаем окружающую среду и обеспечиваем бережное отношение к уникальным экосистемам Алтая. Мы понимаем: без развития инфраструктуры невозможно двигаться вперед, — говорит Александр Прокопьев. — Но в то же время перед нами стоит задача не допустить перегрузки на природу. Я уверен, что республика способна стать примером гармоничного развития для всей страны, если мы будем вкладываться не только в экономику, но и в людей, смыслы, традиции».

Справка

По итогам подписанных в дни ПМЭФ соглашений в республику Алтай будут направлены инвестиции общим объемом 147 млрд рублей. Ключевые проекты (с объемом инвестиций более 45 млрд рублей) будут реализованы с участием Сбера: это, прежде всего, развитие курорта «Манжерок», аэропорта в Горно-Алтайске, организация Высшей школы гастрономии. В сфере развития жилищного строительства будет реализовано несколько крупных проектов с компаниями «Брусника» и One Company с объемом инвестиций 24 млрд и 23,73 млрд рублей соответственно. Еще 295 млн инвестиций в сельское хозяйство Республики принесут совместные с компанией «ЭкоНива» проекты.