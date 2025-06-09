Платный доступ к данным: кто оплатит цифровые удобства

Почему система вдруг потребовала таких вложений

Темпы цифровизации растут с каждым годом. Банки, микрофинансовые, страховые организации, соцсети, различные маркетплейсы обращаются к государственным информационным ресурсам, чтобы получить данные о своих клиентах и ускорить, например, получение кредита, принять налоговый платеж или даже взыскать задолженность. Практически все взаимодействие с бизнесом и между органами власти осуществляется через единую систему межведомственного электронного документооборота (СМЭВ), которая создавалась, чтобы упростить и ускорить это взаимодействие, сделать его удобным и эффективным для конечного потребителя.

Сами граждане могли о ней никогда не слышать, но всякий раз, когда они оплачивают штраф или получают государственную услугу, то через эту систему запрашиваются документы, которые ранее требовали на бумаге. Банки запрашивают эти данные по своим каналам, благодаря чему человеку не нужно идти в ведомства, собирать справки, ходить в банк и ждать в очередях. Например, вместе с заявлением предоставляется квитанция об оплате пошлины или документы на недвижимость, сведения из ЗАГС и многое другое, от чего уже давно отвыкли.

По оценкам экспертов, через СМЭВ ежегодно проходит до 100 млрд запросов. По словам главы Минцифры Максута Шадаева, «резкий рост нагрузки со стороны банков создает необходимость постоянно доумощнять инфраструктуру СМЭВ за счет бюджетных средств». Обязательная тарификация, по словам источника «РГ», связана с необходимостью «финансирования мероприятий по развитию и сопровождению информационных систем, используемых при предоставлении государственных услуг, для обеспечения их бесперебойной и эффективной работы».

Аргументация проста и понятна: используя госданные, компании улучшают свои собственные сервисы и зарабатывают на этом. Все логично, но есть нюансы. Как рассказал председатель НСФР Андрей Емелин, необходимо разделять два потока запросов: запросы, обусловленные нормативными требованиям разного уровня, когда государство фактически обязывает компании пользоваться информационными системами (проверки данных, паспортов, СНИЛС, ИНН и т. д.), и коммерческие запросы.

«Когда заходит речь о введение платности, на наш взгляд, это в принципе может касаться только коммерческих запросов. Если к нам есть требование что-то запрашивать, если государство считает, что наше взаимодействие с ним необходимо, то облагать это платой весьма странно. Поэтому поворот в сторону «давайте сделаем все платным» и удивил рынок», — отмечает эксперт. Рынок и экспертное сообщество как никогда единодушны в этом вопросе.

Не только права, но и обязанности

Еще одно «слабое место» представленного документа: в отношениях, основанных на платности, всегда есть взаимные обязательства. Однако ни одно из них не прописано в текущей версии законопроекта.

Если бизнес обязуют платить, то бизнес вправе требовать и высокий уровень сервиса. Критериями этого параметра являются доступность, скорость и качество ответа.

«Если сервис становится платным, он должен работать как часы. Если запрос направляется в неработающий по любым причинам сервис, то он не может быть платным. Не должна взиматься плата и если в системе нет ответа на запрос. Также важный критерий — это скорость ответа. Оптимальным было бы не более 1 минуты, но пока этого требования как общего нормативного нет. Почему это так важно? Потому что все коммерческие запросы связаны с бизнес-процессами, а бизнес-процессы в цифровую эпоху — это быстрые процессы. Если я занимаюсь обслуживанием клиентов, то не могу ждать ответа 1–2 часа, клиент уйдет к конкурентам, и бизнес-процесс будет нарушен», — считает эксперт.

Экономика процесса

В документе отсутствует не только детализация, но и параметры, исходя из которых появилась цифра 4,94 руб. за один запрос. А цифра выглядит завышенной и тоже вызывает вопросы экспертов, которые умеют считать.

По данным Минцифры России на 2025 год, число зарегистрированных пользователей портала «Госуслуги» превысило 120 млн человек. На портале хранятся паспортные данные, ИНН, СНИЛС, информация о семье, трудоустройстве, уровне дохода. И всеми этими данными «Госуслуги» с согласия человека могут поделиться с коммерческими организациями. Даже при отказе от платы за регуляторный трафик прибыль от нового закона будет исчисляться миллиардами.

«У нас сложилось ощущение, что в эту сумму заложена какая-то норма прибыли. А заявляется введение платы для покрытия издержек и развития сервиса. В любом случае мы хотели бы видеть расчеты — реальные издержки, требующие покрытия, план развития сервисов, сроки их реализации, обсудить суммы, которые потребуются на реализацию каждой задачи, и только потом утверждать цену запроса. Но пока ничего из этого мы не видим, нас пытаются просто поставить перед фактом, опубликовав данный документ без предварительной проработки с рынком», — пояснил Емелин.

Широкое обсуждение проекта постановления позволило бы выявить и те сегменты рынка, которые попадут под действие документа. По грубым подсчетам, это тысячи хозяйствующих субъектов, от мелких до крупнейших государственных. Ни у кого из них не заложены в бюджете деньги на покрытие таких расходов. Введение платности неизбежно будет включено в стоимость услуг для конечного потребителя, на плечи которого и лягут эти расходы, что может вылиться в крупные социальные проблемы.

Что дальше

Сейчас документ находится на стадии публичного обсуждения. Участники рынка активно выражают свою позицию, предлагая правительству пересмотреть решение. Среди предложений, которые звучат:

— исключить обязательные запросы, регулируемые законом («регуляторный трафик»), из списка оплачиваемых операций. На самом деле сделать это на практике будет довольно сложно.

Рассмотрим пример.

По закону судебный пристав может запросить в банке счета и списать с них средства за долги, например, по алиментам. Банк обязан передать счета через СМЭВ, однако получать документы на списание электронно он уже не обязан. Выходит — это тоже потенциальный платный сервис, от которого можно и отказаться. Налицо парадокс. Государство заинтересовано списать долг максимально оперативно, но принимаемые решения ведут ровно к обратному результату.

— сделать тарифы гибкими в зависимости от востребованности конкретных видов данных и уровня социальной пользы от их распространения.

«Это не первая история, где возникает неоправданно избыточная нагрузка для рынка. Прежде чем размещать такой проект, надо было собрать пул запросов или сервисов, которые, по мнению ведомств, перегружают систему, и разобраться, почему они перегружают, можно ли снизить число такой обращений и не перепроверять данные каждый раз, как нас зачастую обязывает государство, а переиспользовать уже имеющиеся данные», — считает Емелин.

Профессиональное сообщество готово к публичным обсуждениям документа, потому что в представленном виде он выглядит как «сверхсырой и однозначно не может быть принят». Но главная мысль звучит ясно: введение платы усложнит жизнь и бизнеса, и человека. Это явно не то, ради чего задумывалась цифровизация.