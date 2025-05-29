Железобетонная уверенность: почему инвестировать в недвижимость в 2025 году выгоднее, чем ждать

На рынке недвижимости Москвы и Подмосковья открылось редкое «окно возможностей». Цены на новые квартиры на протяжении последних месяцев практически топтались на одном месте. К майским праздникам стартовали продажи сразу в нескольких крупных проектах в столице и области, и ситуация начала меняться. Купить квартиру со скидкой или получить выгодное персональное предложение сегодня вполне реально – застройщики готовы к диалогу с покупателями. Существуют и менее очевидные причины инвестировать в покупку жилья прямо сейчас или в ближайшие месяцы. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Интрига, связанная с гипотетическим снижением цен на квартиры, разрешилась окончательно. Ожидаемого третий год подряд массового падения на рынке недвижимости не случилось и уже не будет.

«Средний размер скидок на первичном рынке Москвы отличается в зависимости от сегмента. В новостройках комфорт-класса показатель сегодня составляет 8%, в комплексах бизнес-класса – 7%, в ЖК Новой Москвы – 5%, в премиальных проектах – 2%, в элитных домах открытый дисконт практически не встречается», — рассказал «Газете.Ru» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

Всем понятные инвестиции при росте цен

Макроэкономическая ситуация, сложившаяся к лету 2025 года, делает выигрышными самые разные стратегии вложений в недвижимость: покупку для себя, приобретение для сдачи в аренду или последующей перепродажи.

«Рынок квартир на сегодняшний день может быть привлекательным для тех инвесторов, которые желают сохранить свои капиталы в понятных инструментах, таких как жилье. Потому что на сегодняшний день для большинства россиян жилье является максимально осязаемым инструментом сохранения денежных средств», — пояснила «Газете.Ru» исполнительный директор НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов» Елена Бодрова.

close Девелопер ПИК

Она подсчитала, что за 10 лет – с 2015 по 2025 год – средняя цена квадратного метра жилья комфорт-класса выросла с 170 до 280 тысяч рублей, то есть на 60%. Доллар – с 61 до 93 рублей, то есть на 65%. «Это и есть модель сбережения: рост цены недвижимости компенсирует рост цены денег», – отмечает Елена Бодрова.

Эксперты ожидают, что в ближайшем будущем цены на жилье также продолжат расти.

«Снижения цен не будет, девелоперы осторожно входят в новые проекты при высокой ключевой ставке, поэтому будет возникать дефицит предложения жилья и цены будут расти», — считает исполнительный директор НП «Российская гильдия управляющих и девелоперов».

«По мере неизбежного смягчения денежно-кредитной политики ЦБ на первичном рынке Москвы будет наблюдаться рост цен. Ликвидные новостройки будут дорожать менее активно, чем в годы действия льготной ипотеки и кредитов с околонулевыми ставками, но все же с опережением средних темпов инфляции», — также соглашается и управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

close Жилой квартал «Москворечье»/Девелопер ПИК

«Мы находимся в той парадигме, когда рост цены неизбежен, потому что строить по старым ценам девелоперы не в состоянии. И к концу года мы ожидаем удорожание на 30–40% в рублях», — заявил на конференции CORE.XP президент ГК «Основа» Александр Ручьев.

Жилищный максимум

Интересно, что, несмотря на инфляцию и высокую ключевую ставку, российский рынок недвижимости рос на протяжении последних лет.

«Портфель строящегося жилья в России на конец 2024 года достиг нового максимума благодаря высоким запускам и составил 114,4 млн кв. м, это +8% год к году», — рассказал «Газете.Ru» старший инвестиционный консультант ФГ «Финам» Тимур Нигматуллин.

close Девелопер ПИК

По его словам, в 2025 году объемы стройки и вводов «сохранятся на исторических максимумах». Этот прогноз подтверждается апрельскими стартами: накануне майских праздников начались продажи сразу в восьми крупных ЖК, расположенных в границе старой Москвы.

По данным портала «Новострой-М», самые низкие цены на старте отмечены в проекте «Кавказский бульвар 51» от компании ПИК. И это очень показательный момент.

close Жилой квартал «Кавказский бульвар 51»/Девелопер ПИК

ПИК — крупнейший российский девелопер, что и позволяет ему держать низкие цены. Компания уже почти 10 лет является лидером по объемам ввода и качеству исполнения жилья: с 2016 года она существенно опережает других застройщиков, работающих на территории РФ.

В период экономической нестабильности это особенно важно. Вне зависимости от целей инвестирования в недвижимость лучше выбирать известные компании с хорошей историей. Надежный застройщик — это гарантия отсутствия сюрпризов при передаче ключей, юридической чистоты сделки и рыночной ликвидности объекта.

Имеет значение подход к созданию инфраструктуры в жилых комплексах. Если ее нет, существует большой риск столкнуться с огромными очередями при зачислении ребенка в сад или школу, трудностями при записи к врачу.

По данным рейтинга портала «Единый Ресурс Застройщиков» и исследования консалтинговой компании «Технологии Доверия», с 2011 года компания ПИК сдала в Москве почти 50 детских садов, школ и поликлиник. Это около 10% всей столичной инфраструктуры, которая появилась в городе за последние 15 лет, существенный показатель.

close Жилой квартал «2-й Иртышский»/Девелопер ПИК

В ситуации повышенного спроса на инвестиционное жилье крупнейший российский девелопер предлагает новые формы работы с клиентами. Сегодня купить квартиру у ПИК также просто, как открыть вклад в банке. Это можно сделать онлайн из любой точки мира, что в том числе актуально для тех, кто временно или постоянно находится не в России.

Для тех, кто покупает жилье «под сдачу», есть еще одна хорошая новость. Компания запустила удобный сервис управления арендным жильем – ПИК Аренда. Он упрощает поиск квартиросъемщиков, помогает поддерживать контакт с ними, урегулировать возможные споры и риски. Появление сервиса многим придется очень кстати. Ведь начало лета – самое удачное время для покупки квартиры. Есть время, чтобы сделать ремонт, обставить жилье и успеть к началу высокого арендного сезона, который в столице всегда начинается ближе к августу-сентябрю.

Однако аренда – это не единственный способ заработать на покупке квартиры. ПИК помогает реализовать разные сценарии инвестиций: вот только несколько реальных кейсов от клиентов компании, которые смогли получить до 40% прибыли.