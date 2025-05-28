Бизнес без границ: стартовала премия «Экспортер года — 2025»

В России в седьмой раз выберут наиболее активных экспортеров

Объем российского совокупного экспорта стремительно растет. Если в начале XXI века за рубеж поставлялись преимущественно нефть и газ, то в последние годы спросом стали пользоваться товары несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ). Это товары пищевой промышленности (шоколад, мороженое, готовые завтраки, напитки, здоровое питание), высокотехнологичная и инновационная продукция (IT-товары, программное обеспечение, роботы, зарядки для электромобилей), медицинские товары (протезы, вакцины, тренажеры), химическая продукция (полимеры для строительства, косметика, бытовая химия), товары и услуги из других сфер.

Продукция российских компаний пользуется спросом не только в странах СНГ (Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия), но и в Африке (Нигерия, Египет, Алжир, ЮАР), Европе (Франция, Италия, Греция, Германия, Финляндия), Латинской Америке (Бразилия, Аргентина, Чили, Куба), на Ближнем Востоке (Саудовская Аравия, ОАЭ, Оман, Бахрейн, Кувейт).

Для поддержки российских предпринимателей уже седьмой год подряд по национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» проводится конкурс «Экспортер года». Его цель – определить самых активных представителей бизнеса, которые за прошедший год добились наибольших успехов за рубежом. Премия создана и проводится при поддержке Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в Группу ВЭБ.РФ).

Всероссийская премия «Экспортер года» – это возможность повысить статус компании и найти новых партнеров за рубежом. Те, кто уже добился успеха в экспорте, подводят итоги и обмениваются опытом, а предприниматели, которые только выходят на международный рынок, открывают новые возможности для своего бизнеса. За все время проведения премии участие в ней приняли более пяти тысяч российских компаний.

Кто может подать заявку

Участвовать в конкурсе могут крупные компании, представители малого и среднего предпринимательства (МСП) и индивидуальные предприниматели (ИП).

Чтобы подать заявку, необходимо заполнить анкету на сайте премии и предоставить цифровую копию Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (копия ИНН), а компаниям сегмента МСП — сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Формула успеха

Конкурс проходит в два этапа: сначала компании и предприниматели соревнуются на окружном уровне, победители которого (их назовут в июле 2025 года) выйдут на федеральный.

«Конкурс «Экспортер года» продолжает находить и продвигать лидеров внешней торговли – от крупнейших производителей сложного промышленного оборудования до индивидуальных предпринимателей, экспортирующих сувениры ручной работы. В этом году мы вновь видим большой интерес к премии. 50% заявок мы получили от компаний, никогда ранее не участвовавших в конкурсе», — сообщил вице-президент Российского экспортного центра Александр Молодцов. По его словам, наибольшее количество заявок поступает из регионов Центрального, Сибирского и Приволжского федеральных округов.

В этом году премия «Экспортер года» будет вручаться в 20 номинациях.

Основные номинации (по каждой МСП и крупный бизнес соревнуются отдельно):

● «Экспортер года в сфере промышленности»;

● «Экспортер года в сфере машиностроения»;

● «Экспортер года в сфере базовой продукции агропромышленного комплекса»;

● «Экспортер года в сфере готового продовольствия» (высокие переделы);

● «Экспортер года в сфере услуг»;

● «Трейдер года».

Дополнительные номинации для крупного бизнеса:

● «Ответственный экспортер (ESG)»;

● «Лучшая женщина-экспортер»;

● «Новая география».

Дополнительные номинации для МСП:

● «Ответственный экспортер (ESG)»;

● «Лучшая женщина-экспортер»;

● «Лучший молодой предприниматель-экспортер»;

● «Прорыв года»;

● «Лучший экспортер в сфере электронной торговли».

Церемония награждения лауреатов федерального этапа состоится в октябре 2025 года на Международном экспортном форуме «Сделано в России», который проводится по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт».

Лучшие из лучших

В конкурсе «Экспортер года» уже приняли участие тысячи компаний. Только в 2024 году было подано почти 1700 заявок. За звание лучших экспортеров России боролись победители окружного этапа из восьми федеральных округов — всего 142 номинанта из 43 регионов.

«Традиционно активнее всех в конкурсе участвуют промышленники. В 2024 году на номинацию «Экспортер года в сфере промышленности» пришлось 844 заявки. Вторая по популярности номинация — «Экспортер года в сфере базовой продукции АПК» (214 заявок), третья — «Экспортер года в сфере готового продовольствия (высокие переделы)» (200 заявок). Причем девять из десяти компаний-участниц конкурса представляли сегмент МСП», – рассказали «Газете.Ru» в РЭЦ.

close Пресс-служба премии

По итогам федерального этапа 2024 года лидером среди регионов-победителей стала Новосибирская область — местные компании заняли семь призовых мест. Второе место по экспортным рекордам разделили Московская область и Краснодарский край (по пять призовых мест). Третье место у Алтайского края — четыре призовых места.

Список победителей прошлых лет (можно посмотреть здесь и здесь) показывает, как много интересных и необычных проектов в самых разных отраслях реализуют российские предприниматели.

Нечто особенное

Компания «Торговый дом ВЕТ-ЦЗДОР ПРОДАКТ» из небольшого города Дорогобуж Смоленской области работает в узкой специализированной нише и стала в ней одним из мировых лидеров. Предприятие производит ветеринарное оборудование. В первую очередь, столы для УЗИ и хирургических операций. Они снабжены встроенными весами и устройством с электроприводом, которое позволяет зафиксировать животное в разных положениях.

«Процентов 80 ветеринарных клиник в России делают операции на наших хирургических столах. А в целом география наших поставок охватывает 33 страны», – рассказал «Газете.Ru» гендиректор компании Владимир Кантемиров.

Также в продуктовой линейке компании – беговые дорожки для тренировки животных. Недавно их закупила полиция Дубая для подготовки служебных собак. Подобные дорожки выпускаются даже для крыс (лабораторных исследований). Сейчас компания разрабатывает водную беговую дорожку, которая поможет в реабилитации собак и кошек. Еще одна новинка – съедобный таблеткодаватель (мягкое лакомство, в котором легко спрятать лекарство) очень нравится животным.

До 2022 года основные поставки компании шли в Европу. Воспользовавшись мерами поддержки национального проекта «Международная кооперация и экспорт», компания смогла переориентироваться на рынки ряда других стран.

«Мы не раз обращалась в РЭЦ за различными мерами поддержки – от помощи в сертификации продукции до участия в бизнес-миссиях. Например, после выставки в Дубае мы нашли дистрибьютора в этой стране. В Турции РЭЦ помог нам найти сразу трех новых дистрибьюторов, сейчас мы готовимся к процессу сертификации», – рассказал Владимир Кантемиров.

В премии «Экспортер года – 2023» компания заняла 2-е место в номинации «Лучший экспортер в сфере электронной торговли». По словам гендиректора, участие в конкурсе – это в первую очередь общение с такими же экспортерами, возможность получить обратную связь и чему-то научиться у них.

Как Чебурашка покорил Восток

Кинокомпания «Централ Партнершип» завоевала 1-е место в номинации «Экспортер года в сфере услуг» среди крупного бизнеса в 2023 году. Это стало важной вехой в жизни компании.

«В 2023 году мы сильно расширили свою географию, начали прокатывать фильмы в регионе Ближнего Востока – это Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Египет, Оман, Кувейт, Катар. Также добавились Монголия, Таиланд и еще несколько азиатских стран. Мы привезли им все последние хиты. Сначала был «Чебурашка», потом «Вызов», далее «Бременские музыканты», «Холоп-2», «Сто лет тому вперед», «Ненормальный» и другие наши проекты», – рассказал «Газете.Ru» директор департамента международных продаж «Централ Партнершип» Николай Златопольский.

По его словам, кино помогло зрителям из других стран по-новому взглянуть на нашу страну. Зачастую местные партнеры признавались, что думали, будто Россия – это обязательно «про космос, медведей и вот это все».

«На самом деле темы, которые мы представляем зрителю, обширны. И любой человек в любой стране всегда будет заинтересован нашим продуктом, если его правильно до него донесут. Как это было с нашим прокатом в странах Ближнего Востока. Мы производим действительно хороший продукт, которому нет замены на международном рынке по соотношению цена/качество и по амбициозности проектов», – отметил Николай Златопольский. В первом квартале 2025 года фильм «Волшебник изумрудного города» с большим успехом прошел в кинотеатрах Латинской Америки. Растет интерес к российским фильмам со стороны партнеров-дистрибуторов из Монголии, Таиланда и Вьетнама.

По словам представителя «Централ Партнершип», очень полезным был нетворкинг с другими экспортерами во время конкурса.

«Самое ценное было узнать кейсы наших партнеров и коллег. Было интересно поговорить с другими компаниями, занятыми в различных индустриях. С экспортерами, которые сталкиваются с теми же проблемами, что и мы, но все равно умудряются развивать свой бизнес на глобальном уровне. Ну и, конечно, для нас важна имиджевая составляющая. Всегда почетно быть первым и получить за это награду», – признался Николай Златопольский.

Технологии решают

NtechLab – один из лидеров в области видеоаналитики. Компания занимается разработкой и внедрением технологии распознавания лиц. В 2023 году NtechLab заняла 1-е место в номинации «Экспортер года в сфере услуг» среди малого и среднего бизнеса.

Продукты компании основаны на использовании искусственного интеллекта и биометрической идентификации. Они обеспечивают распознавание лиц, силуэтов, статичных объектов, различных действий. На основе разработок NtechLab создаются проекты в масштабах городов и даже регионов.

Алгоритмы распознавания, созданные компанией, признаны лучшими на авторитетных международных конкурсах, по итогам академических и коммерческих исследовательских тестов.

«Решения NtechLab применяются в 34 странах. Мы работаем на рынке Латинской Америки, в странах БРИКС, в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в СНГ. NtechLab активно сотрудничает с Российским экспортным центром, а также с Московским экспортным центром. В работе мы используем широкие возможности данного взаимодействия, в том числе участие компании в профильных мероприятиях. Для выхода на международные рынки задействуем механизмы РЭЦ и Московского экспортного центра, а также другие меры поддержки по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт», – рассказал «Газете.Ru» генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

По его словам, победа в конкурсе «Экспортер года» – высокое признание компетенций компании, влияющее на укрепление ее имиджа перед потенциальными зарубежными партнерами. Это дополнительный гарант будущего успешного сотрудничества.