Важное для России: как бизнес стремится сохранить климат

Ежегодно 15 мая в России и мире отмечается Международный день климата. Этот неофициальный экологический праздник призван привлечь внимание общественности к глобальным климатическим изменениям на нашей планете, а также напомнить о необходимости совместных действий для решения этой проблемы. В 2015 году «Русал» был в числе основателей Российского партнерства за сохранение климата. Партнерство было создано в канун COP21 РКИК ООН — 21-й конференции сторон участников Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Подробнее об этом рассказала директор по устойчивому развитию «Русала» Ирина Бахтина.

— Что для «Русала» (и для вас лично) значит участие в Российском партнерстве за сохранение климата?

— «Русал» был в числе «передовиков климатического движения» в российском бизнесе — среди крупных компаний-экспортеров, четко осознающих значимость низкоуглеродной продукции для международных рынков. Именно такие компании сформировали ядро партнерства за сохранение климата. У истоков партнерства стояли и Группа Эн+, и Сбербанк, и «Роснано», и многие другие российские и международные компании, которые и сегодня являются его активными участниками. Большой личный вклад в работу вновь созданного делового объединения внесли и продолжают вносить мои коллеги, официальный представитель Объединенной компании «Русал» по международным связям Сергей Юрьевич Честной и директор департамента внешних коммуникаций Эн+ Ольга Викторовна Санарова.

Целеполагание партнерства (продвижение климатической повестки в России через системный диалог бизнеса, органов власти, научного сообщества и широкой общественности) оказалось настолько релевантным и своевременным, что в его ряды влились все, кого смело можно отнести к наиболее прогрессивным представителям российского делового сообщества, — более 40 компаний, представляющих самые разные сектора экономики, практически все — с собственной стратегией низкоуглеродного развития и великолепными примерами ее реализации.

— Как участие в партнерстве повлияло на климатическую стратегию «Русала», на стратегию устойчивого развития «Русала»?

— Думаю, что влияние было взаимным. Свою климатическую стратегию на период до 2035 года (с перспективой до 2050 года) «Русал» актуализировал в 2023 году (напомню, в феврале 2021 года была заявлена амбициозная цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году на уровне Группы Эн+). Безусловно, все те экспертные дискуссии, которые у нас проходили на платформе партнерства, с очень плотным погружением в разрабатывавшиеся в тот момент отраслевые и межотраслевые методологии и регламенты по декарбонизации (на словах добровольные, но по факту участия в экспортной деятельности вполне себе принудительные), оказались очень полезными для формирования нашего сбалансированного, реалистичного подхода.

Вместе с тем, публикация нашей климатической стратегии и ее представление заинтересованным сторонам не обошли стороной партнерство — мы ежегодно задействовали традиционную платформу, открытую встречу участников партнерства, проходившую в сентябре, для того чтобы делиться материалами стратегии и успехами в ее реализации, наряду с другими компаниями — членами Российского партнерства за сохранение климата, которые также, по сути, сформировали NetZero-клуб — пул компаний, принявших добровольные обязательства по движению к углеродной нейтральности.

Именно этот клуб и стал своего рода «визитной карточкой» партнерства. Свидетельством того, что это не только сильная экспертная дискуссионная площадка, но и реальное объединение практиков, тех, кто воплощает планы развития низкоуглеродной экономики не на словах, а на деле.

— В условиях обострения мирового кризиса и противоречий между странами и регионами по вопросам развития мировой экономики сохраняет ли климатическая повестка свою актуальность в России?

— Можно с уверенностью сказать, что традиционные для северных регионов мира диалоги о погоде (часто заменяющие собой приветствие) в последнее время заметно обогатились терминологией, куда более характерной для научных лабораторий и международных конгресс-холлов.

Мы все так или иначе ощущаем на себе климатические изменения, стирание сезонных границ, увеличение частоты экстремальных природных явлений и готовность либо неготовность к ним жилой, транспортной, энергетической инфраструктуры, гидротехнических сооружений.

Усилия стран по митигации климатических рисков и адаптации к ним все ощутимее меняют добровольный характер на обязательный, определяемый жесткими регуляторными рамками, собственными системами учета выбросов парниковых газов, их квотирования и торговли единицами выполнения квот, четкими критериями отнесения проектов и технологий к «зеленым» в формате различных таксономий, в том числе отраслевых.

Россия — неотъемлемая часть этого процесса. Более того, последние три года наглядно продемонстрировали, что попытка исключить из большой климатической повестки (равно как из глобальных цепочек поставок) кого бы то ни было — страну в целом, отдельный сектор промышленности или отдельную корпорацию — не самый эффективный путь решения общемировой задачи.

Российский бизнес максимально ответственно готовится к полномасштабному введению в действие европейского механизма трансграничного регулирования (СВАМ), перенесенному теперь на 31 августа 2027 года, собирает и подает отчетность — как международную, так и национальную, в рамках 296-ФЗ, участвует в т.н. «сахалинском эксперименте», завершающемся 31 декабря 2028 года, — и при этом по-прежнему обеспечен достаточно скромным инструментарием в части «зеленого» финансирования своих климатических проектов — как технологических, нацеленных на общую модернизацию и повышение конкурентоспособности производственных мощностей, так и природных, ориентированных на сохранение и восстановление экосистем, приумножение природного капитала.