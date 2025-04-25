Сделано в России: как отечественные разработки меняют экономику?

Импортозамещение в российской ИТ-отрасли уже не остановить. Российские вендоры, работавшие над созданием инженерного софта еще до эпохи импортозамещения и имевшие в своем арсенале конкурентоспособные продукты, получили стимул к их развитию. Как показала практика, это позволило российскому бизнесу быстро переосмыслить собственный технологический суверенитет в условиях дефицита доверия к иностранным разработчикам. Вместе с компанией «Нанософт» — лидером рынка базовых САПР и ведущим игроком в большинстве сегментов инженерного ПО — «Газета.Ru» решила разобраться, какие трансформационные процессы происходят в индустрии.

Торг, принятие, импортозамещение

Тренду на переход к отечественным технологиям более десяти лет. Запрос на качественные ИТ-решения для бизнеса и госкорпораций сформировался задолго до первой волны санкций. Однако дефицит софта, создавшийся с уходом западных вендоров в 2022 году, показал важность осознанного построения технологического суверенитета внутри бизнес-структур и на уровне госкорпораций.

Компания «Нанософт», которая является российским разработчиком инженерного ПО и решений для сквозной цифровизации производственных процессов, более 30 лет развивает свою технологическую экспертизу. Поэтому ее продукты для проектирования стали для многих компаний спасательным кругом и позволили адаптироваться к новой реальности.

В России последние три года весь крупный бизнес в нефтегазе, транспорте, машиностроении, строительстве и других отраслях работает на российских ИТ-решениях. У многих компаний, которые остаются в процессе такого перехода, имеются дорожные карты, позволяющие сделать это безболезненно. В этой ситуации даже если иностранные вендоры решат вернуться в Россию, самый интересный с точки зрения финансов и успешности объем рынка ими уже утрачен.

Компания «Нанософт» смогла не только предложить лучшие практики рынку, но и стать самым крупным поставщиком лицензий программных продуктов. В своих разработках «Нанософт» учитывала запрос клиентов и делала фокус на функциональность, интеграцию, безопасность и адаптацию продуктов к потребностям российских заказчиков. Сегодня в компании работает более 380 человек, из которых около 230 программистов, занимающихся инженерным ПО и софтом для проектирования.

Экосистема для решения реальных задач

За годы работы «Нанософт» выстроила мощную экосистему, внутри которой развивается порядка двух десятков продуктов. Множество заказчиков компании уже используют решения компании на базе Платформы nanoCAD — базовой системы автоматизированного проектирования под Windows и Linux. Этот продукт предназначен для разработки и выпуска рабочей документации (чертежей) и моделирования в 3D.

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«Платформа nanoCAD — наш самый зрелый продукт. Все эти годы мы вкладываемся в его развитие. На его базе можно строить массу отраслевых решений, делая акцент на том, что важно для конкретной отрасли», — комментирует Сергей Сыч, директор департамента управления продуктом компании «Нанософт». Функционал платформы nanoCAD напоминает хорошо известный западный аналог AutoCAD, который стал недоступен для российских пользователей.

С помощью российского решения можно проектировать здания, дороги, мосты, инженерные системы, машины и производственное оборудование, изделия и многие другие объекты, создаваемые инженерами. Платформа помогает в решении задач моделировании 3D-объектов для создания элементной базы проектов, подготовки цифровых данных из растровых изображений, создавать и редактировать топографические планы, и многое другое, а главное выполнять чертежную графическую документацию для любых видов проектирования. За счет этих возможностей nanoCAD в нужное время и в нужном месте стал альтернативой AutoCAD.

Так, в компании АЛРОСА, российской группе алмазодобывающих компаний, в ноябре 2024 года запустили масштабный проект по импортозамещению на базе платформы и инструментов компании «Нанософт». АЛРОСА, являясь корпорацией с госучастием, попала в положение, когда, с одной стороны, на нее были направлены санкции западных государства, с другой стороны — начали действовать требования по импортозамещению от Минцифры.

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«У нас была ситуация, когда АЛРОСА одновременно отключили порядка 250 лицензий, в том числе AutoCAD и Autodesk», — рассказывает «Газете.Ru» Наталья Некроенко, ИТ-бизнес-партнер по направлению «Геологоразведка/проектирование/капстрой» АЛРОСА. Наталья стояла у истоков масштабного проекта по переходу на отечественную платформу nanoCAD. По ее словам, сложность заключалась в том, что для собственного научно-исследовательского института АЛРОСА, где работают порядка 2000 человек, нужно было обеспечить быстрый и беспроблемный переход на новую платформу.

«Если говорить о базовом продукте, nanoCAD от «Нанософт» в повседневно используемых функциях мало чем уступает AutoCAD. Более того, перемен при переходе по базовому пакету мы даже не заметили», — отметила эксперт. По ее словам, на сегодняшний день решения вендора выстраиваются в понятную технологическую цепочку, закрывают практически все задачи заказчика.

Выбор есть

В определенный момент платформа nanoCAD позволила быстро и без потери в качестве заместить иностранный продукт.

«Переход на нашу платформу происходит буквально за один день, потому что пользователь устанавливает уже привычный внешне продукт, с похожим функционалом, с тем же форматом файлов. Более сложно процессы проходят у крупных компаний, у которых сотни и тысячи рабочих мест. Им нужно время на адаптацию и более глубокий анализ: необходимо провести обследование, выработать алгоритм перехода и качественно включить продукт в рабочий процесс компании. Сопровождением на этом этапе занимаются наши партнеры. Они помогают автоматизировать процессы. Небольшие компании заменяют западный софт за считанные дни», — комментирует Сергей Сыч. При этом, по его словам, возможности продуктов компании выходят за пределы базовой платформы. «Нанософт» предлагает и отдельные решения для различных отраслей.

Так, для строительной отрасли есть линейка продуктов для землеустройства nanoCAD GeoniCS, есть направления, связанные с вопросами внедрения и применения информационного моделирования зданий nanoCAD BIM. Напомним, в число требований Минстроя сегодня включен пункт о том, что все проекты в жилищном строительстве должны создаваться в виде информационной модели, что позволяет контролировать проект.

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Есть у «Нанософт» и дополнительная вертикальная линейка продуктов для машиностроения — nanoCAD Механика PRO. Кроме того, разрабатываются продукты, использующие технологии искусственного интеллекта. Такие решения помогают проверять проекты на соответствие нормативным требованиям (снипам, ГОСТам и т.д.).

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«Заложен алгоритм, ограничивающий тот или иной тип проекта по каким-то критериям или характеристикам. Система может проверить такой проект в виде его информационной модели. Вы получаете более качественный проект, который не нужно будет переделывать», — поясняет Сергей Сыч.

Метод проб и ошибок

В Сибирской генерирующей компании, которая занимается проектами капитального ремонта и проектированием объектов нового строительства, применяют nanoCAD BIM Строительство. Главный специалист компании Семен Пареха отметил, что осваивать BIM-проектирование на базе продукта «Нанософт» начали два года назад. «Пока все получается. Основной функционал похож на то, что было у западных аналогов», — комментирует эксперт.

В компании «Костромапроект», которая выполняет полный комплекс проектно-изыскательских работ для различных отраслей экономики, также имеют положительный опыт использования продуктов «Нанософт». Сегодня как основа проектных работ в компании используется базовая платформа nanoCAD в сочетании с программами комплекта nanoCAD Инженерный BIM. «Это продукты удобные для проектировщиков. Они имеют расчетную часть, подсказывают сотрудникам, где и что не так, помогают сделать выбор», — сообщили в компании. Переход на BIM здесь назвали бесконфликтным.

Важно отметить, что если многие другие разработчики помимо лицензий поставляют массу услуг, связанных с внедрением, адаптацией и техподдержкой, то «Нанософт» развивает партнерскую сеть, которая берет на себя эти роли. По словам самой компании, уровень удовлетворенности ее продуктами высокий: примерно 73% лицензий продлеваются от года к году.

А что если…

В последнее время все чаще говорят о перспективе возможного возвращения зарубежных вендоров. В «Нанософт» готовы к этому.

«Компании могут задуматься о возвращении, но это непростой процесс. За три года весь крупный бизнес перешел на российский решения. Мы непрерывно взаимодействовали с пользователями, у них выстроены отлаженные процессы», — отмечает Сергей Сыч. По его мнению, возвращение иностранных компаний в большей степени способно повлиять на область нелицензионного софта — появление правообладателей позволит взбодрить этот сегмент рынка. Бизнес, который до сих пор занимался пиратством, должен будет сделать выбор между приобретением качественных отечественных продуктов либо западного софта, доступ к которому может снова быть перекрыт.

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«Российский рынок активно растет за счет развития технологий отечественных разработчиков. Кроме того, государство стимулирует рынок требованием переходить на отечественные операционные системы. Ни один западный софт не обладает возможностью установки на Linux. Также отмечу, что для российских компаний продолжают действовать ограничения: мы в определенной степени находимся за периметром, и если сотрудничество возобновиться, то это будет двустороннее движение. Мы получим дополнительную точку роста в мировом масштабе — начнутся продажи за рубежом. Это будет развитие за счет новых рынков», — добавил эксперт.