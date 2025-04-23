Считаем деньги: на что обратить внимание при выборе банка для бизнеса

Количество малых и средних предприятий, внесенных в реестр субъектов МСП, к апрелю 2025 года достигло 6,7 млн, отмечается на сайте Минэкономразвития РФ. Это рекордные значения с момента начала ведения реестра МСП в 2016 году, во многом обеспеченные созданием в 2024 году свыше миллиона юрлиц и ИП. Количество субъектов МСП растет из года в год. Это, естественно, приводит к появлению новых сервисов и услуг, которые предлагают банки для малого бизнеса. Как начинающему предпринимателю выбрать банк и на что обратить внимание, «Газете.Ru» рассказали эксперты рынка.

Первый шаг

Один из первых важных шагов, когда начинаете свой бизнес, — это открытие расчетного счета. При этом банк должен быть надежным и удобным, а работа с ним — понятной и простой. Так предприниматель сможет быстро проводить необходимые рутинные операции и больше времени уделять стратегическим задачам.

«При выборе банка для бизнеса можно выделить несколько ключевых критериев: во-первых, тарифы на расчетно-кассовое обслуживание. Обычно банки не берут плату за открытие расчетного счета, но в соответствии с выбранным тарифом клиенту нужно платить каждый месяц за проводимые по счету операции, а именно за переводы, снятие и внесение наличных, за дополнительные услуги. Для многих ИП и юридических лиц решающим критерием в выборе банка является возможность подключения эквайринга на выгодных условиях. Также важна скорость обслуживания и решения проблем», — рассказывает доцент кафедры менеджмента МОФ РАНХиГС Михаил Перельман.

Эксперты отмечают, что важнее всего для предпринимателей являются такие параметры, как переводы на счета юридических и физических лиц, а также условия по снятию наличных. Банки это прекрасно понимают, поэтому в конкурентной борьбе за клиента предлагают все более выгодные условия для работы. В первую очередь это касается объема лимитов переводов, количества платежей и комиссий при превышении или отсутствии лимитов на переводы.

Увеличивая лимит

Так, с начала 2025 года Т-Банк предлагает юрлицам и ИП лимит бесплатных переводов на счета физлиц. Для ИП от 150 до 800 тыс. рублей себе на дебетовую карту, для ООО от 100 до 300 тыс. рублей в зависимости от подключенного тарифа и наличия подписки PRO или Premium. Комиссия за сверхлимит составит от 1% до 15% с фиксированным платежем от 59 до 99 руб. за операцию в зависимости от подключенного тарифа.

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С 1 апреля тарифы для малого бизнеса изменил Альфа-Банк. Они коснулись стоимости обслуживания рублевых счетов, переводов юрлицам, ИП, физлицам и самозанятым, изменился размер комиссии за снятие и внесение наличных. Например, теперь, чтобы сохранить бесплатное обслуживание счета, оборот бизнеса не должен превышать 1,5 млн рублей. Банк сохранил возможность бесплатного снятия наличных по карте и в кассе, однако лимит этой операции сократился вдвое ― с 1 млн рублей до 500 тыс. рублей.

15 апреля о новых тарифах для бизнеса объявил Сбер. Крупнейший банк страны увеличил бесплатный лимит по переводам средств от юридических лиц на счета физических лиц на всех пакетах услуг для малого бизнеса. Лимит был повышен на 200 тыс. рублей. Кроме этого, ИП, оформившие бесплатный модуль подписки СберБизнес Прайм, смогут переводить на счета физлиц до 500 тыс. рублей ежемесячно, а для ООО был добавлен бесплатный модуль с лимитом в 300 тыс. рублей. Если сравнить стоимость подписки с лимитом переводов, то средняя комиссия банка в таком случае не превышает 0,5%. При этом с подпиской клиент получает еще и бесплатные нефинансовые сервисы.

«Банки при разработке тарифов проводят исследования рынка, руководствуются внешними и внутренними экономическими факторами, сейчас им важно привлекать малый бизнес, вот и меняются тарифы», — объясняет коммерческий директор группа отелей «Русские Сезоны» Инна Рындина.

По словам эксперта, изменения в тарифах Сбера в том числе привели к тому, что структура стала более прозрачной и понятной для всех клиентов, которые теперь могут не думать, в какой диапазон тарифа попадает то или иное перечисление на счета физлиц, и какая сумма комиссии спишется при проведении операции.