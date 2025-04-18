Цифровые платформы как драйвер экономики. Итоги первой Конференции инновационных технологий

В Москве прошла первая Конференция инновационных технологий электронной коммерции (КИТ), организованная объединенной компанией Wildberries и Russ (РВБ). В ней приняли участие три тысячи предпринимателей, представителей власти и отраслевых объединений, а более пятидесяти тысяч зрителей присоединились к онлайн-трансляции. Об итогах конференции, будущем цифровых платформ и их роли в экономике России и Евразийского региона – в материале «Газеты.Ru»

Цифровые платформы как структурная реформа экономики

В своем выступлении на пленарном заседании конференции заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин назвал появление маркетплейсов, их проникновение и влияние на экономику «одной из самых значимых структурных реформ последних лет, которая обеспечила довольно устойчивую динамику нашей экономики в последние годы». По его словам, важно не мешать цифровым платформам — им «нужно давать расти, их не нужно зарегулировать».

С ним согласился и министр экономического развития РФ Максим Решетников, по мнению которого должны быть правила «игры», не мешающие росту цифровых платформ. Необходимость подобного регулирования, считает он, во многом обусловлена тем, что платформы ускоряют все экономические процессы.

По мнению председателя Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексея Репика, к логике регулирования нужно подходить через выравнивание дисбалансов. «Самый большой риск — это пытаясь избежать его, остановить развитие, темп, который сейчас взяла российская экономика, может быть, благодаря смелости тех, кто первыми пошел в платформенную экономику», - подчеркнул он, выступая на пленарном заседании конференции.

Максим Решетников также поблагодарил руководство РВБ за проект «Платформа роста», который системно поддерживает российские бренды. По словам главы РВБ и основателя Wildberries Татьяны Ким, цель этой программы — «вырастить национальных чемпионов». «Наша задача — сделать так, чтобы у нас в стране появилось большое количество предпринимателей, чтобы они вырастали, переходили с УСН на ОСН, могли выйти вместе с нами на международный уровень и стать всемирно известными», — подчеркнула она в своем выступлении.

Образование и технологии

В ходе конференции руководители РВБ также рассказали о том, где и как можно обучиться эффективной работе с маркетплейсами. Ведь предпринимателям, как отметил исполнительный директор РВБ Роберт Мирзоян, зачастую не хватает каких-то знаний, и платформа может им их дать. По его словам, компания сейчас активно занимается образовательными программами. Он также сообщил, что скоро РВБ предложит услугу виртуального бухгалтера, подчеркнув, что «для многих селлеров необходима прозрачность».

Сообщили руководители РВБ и о существующих и перспективных возможностях для партнеров и покупателей. Так, Татьяна Ким рассказала о скором запуске собственных креативно-производственных кластеров для российских производителей рядом с логистическими комплексами Wildberries. Она отметила, что у резидентов компании будут специальные условия, включающие обучение для предпринимателей и персонала. Также в таких промышленных парках будут работать очень востребованные сервисы — собственный фулфилмент, студии создания контента, услуги дизайнеров и технологов и многое другое. Уже в этом году начнется строительство первого подобного промышленного парка.

Кроме того, до конца года планируется ввести в эксплуатацию 18 логистических центров общей площадью 2,5 миллиона квадратных метров. Татьяна Ким рассказала, , что в 1-м квартале этого года уже начали работать складские комплексы в Волгограде и Самаре и вторая очередь логоцентра во Владимире, полностью завершено строительство складов в Котовске (Тамбовская область) и в Сарапуле (Удмуртская Республика).

Продолжаются работы по строительству новых объектов и расширению текущих складов в штатном режиме в Воронеже, Новосибирске, Рязани, Саратове, Ярославле, Пензе, Омске, Твери, Владивостоке, Юрге (Кемеровская область), Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Беларуси и Казахстане. Кроме того, в планах компании - строительство складских комплексов в Оренбурге, Перми, Красноярске, Челябинске, Смоленске, Уфе, Сургуте, Чите, Иваново и в Московской области.

Новые инструменты для продавцов и покупателей

На конференции Татьяна Ким рассказала также о партнерской программе для продвижения товаров в бета-версии контентплейса Wibes, ставшей доступной продавцам Wildberries из России и зарегистрированным в приложении блогерам. Сейчас креаторы имеют возможность абсолютно легально зарабатывать на официальной площадке. По словам Татьяны Ким, с помощью новой функции в приложении любой селлер Wildberries может начать продвигать свои товары на контентплейсе. При этом, отметила глава РВБ, продавцы получат рост доверия потребителей к своим брендам и увеличат продажи, а блогеры, в том числе начинающие, смогут монетизировать свой контент.

Кроме того, Wildberries внедряет новый инструмент для продавцов— возможность софинансирования рассрочки, позволяющую продавцам по своему желанию предложить покупателям оплату товаров частями без переплат. При этом новый механизм делает рассрочку полностью бесплатной для пользователя.

Появился у партнеров компании и еще один новый инструмент — сервис для генерации артикулов, предназначенных для внешних каналов продвижения товаров. Сегодня продавцы могут создавать уникальный артикул своего товара под рекламную кампанию и отслеживать переходы пользователей в карточки товаров по каждому каналу коммуникации отдельно. Будет и обновлена услуга переноса карточек товаров продавцов между личными кабинетами с сохранением не только отзывов и рейтинга, но и остатков товаров на складах по модели FBW (Fulfillment by Wildberries).

На конференции было также анонсировано масштабное обновление платформы продвижения RWB Media для продавцов. В этом году для помощи бизнесу в увеличении продаж на площадке Wildberries появятся новые баннерные форматы, а инструменты продвижения и статистика будут усовершенствованы.

Не забыли в компании и про интересы покупателей - для них в мобильное приложение маркетплейса внедрили новые функции, и сейчас можно отслеживать передвижение курьера в режиме реального времени непосредственно в мобильном приложении. Новая карта отслеживания курьера работает уже в более чем в 300 городах присутствия сервиса.

Представители компании также сообщили о расширении географии грузовой доставки на страны СНГ. Уже совсем скоро у жителей Еревана, Астаны и Минска появится возможность заказывать крупногабаритные товары (мебель, бытовую технику, сантехнику, стройматериалы и товары для дачи) с бесплатной доставкой прямо до двери. Ранее это было возможно только на территории России.

Подводя итоги конференции, Татьяна Ким отметила, что команда справилась на все сто, было интересно и содержательно. «Это первая конференция нашей объединенной компании — и для обеих команд, и для такой масштабной аудитории это был настоящий дебют. Но все прошло уверенно и с отличной динамикой», — резюмировала она.

Особенно, по ее словам, впечатляющей была пленарная сессия — звездный состав спикеров, представители правительства, отраслевых объединений, предпринимательского сообщества и рекламной индустрии.

Высоко оценил мероприятие и заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин: «Эта конференция — очень важная с точки зрения того, куда наша страна, наша экономика будет двигаться в будущем. Я уверен, что она двигается в правильном направлении, и дальше будет только лучше».