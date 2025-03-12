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«Вдохновляй и действуй»: как в российских компаниях развиваются добровольческие движения?

Корпоративное волонтерство стало формой инвестиций в бренд российских компаний
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Пресс-служба «Русала»
Более трети российских компаний (39%) реализуют корпоративные волонтерские проекты. Об этом свидетельствуют результаты исследования Аналитического центра НАФИ. По данным опроса, чаще предлагают своим сотрудникам поучаствовать в добровольческой деятельности работодатели из числа государственных корпораций и бюджетных организаций (54% против 28% среди частных компаний). Регулярно и на системной основе вовлекают персонал в волонтерскую деятельность 18% компаний, а 21% — хаотично, время от времени. Как корпоративное волонтерство становится новой формой инвестиций в бренд российских организаций — в материале «Газеты.Ru».

Неподдельный интерес

По результатам исследования того же НАФИ, самые популярные направления корпоративного добровольчества — патриотическое и экологическое волонтерство, а также благотворительность и материальная помощь нуждающимся. Такие инициативы реализуют по 33% компаний. Еще 30% компаний вовлекают сотрудников в событийное волонтерство и помогают в проведении мероприятий массового, культурного или спортивного характера.

Волонтерская деятельность пользуется большим почетом в России. Сегодня 82% жителей страны уверены, что государство и население должны вместе работать над решением общественно значимых задач, в том числе в формате добровольчества. К волонтерским проектам все чаще подключается бизнес: компании встраивают добровольческие инициативы в корпоративную культуру и привлекают своих сотрудников к волонтерству.

И сами сотрудники компаний проявляют к добровольческой деятельности неподдельный интерес. Так, среди трудоустроенных россиян распространено мнение, что участие в корпоративных волонтерских проектах положительно влияет как на самих сотрудников, так и на компании, которые реализуют подобные инициативы. Такую позицию разделяют 91% работающих граждан.

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Пресс-служба «Русала»

Треть опрошенных (31%) считают, что участие в волонтерских инициативах дает возможность сотрудникам почувствовать себя общественно полезными и нужными. Практически равная доля работающих граждан (29%) уверены, что волонтерская деятельность улучшает общую атмосферу и общение внутри команды. Кроме того, 22% работающих жителей России видят в корпоративном волонтерстве драйвер для развития компании. Еще 21% опрошенных уверены, что добровольческие инициативы укрепляют лояльность и доверие сотрудников к работодателю.

«Реализация программ корпоративного волонтерства — это, безусловно, новая форма инвестиций в персонал и бренд организации. Участники подобных практик подтверждают, что в результате совместной добровольческой деятельности укрепляется коммуникация внутри коллектива, развиваются навыки командной работы и soft skills, повышается лояльность к работодателю», — цитируют в результатах опроса директора направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ Ирину Гильдебрандт.

Твори добро

Из крупных компаний, которые не первое десятилетние поддерживают волонтерские проекты можно назвать «Русал» и Эн+.

«За 14 лет работы программы «Помогать просто» волонтерство стало определенным маркером людей. Если ты волонтер — ты не можешь быть плохим человеком. Волонтерство становится частью твоей идентичности, готовность помогать — твоим жизненным порядком, а сообщество корпоративных волонтеров — близкими людьми, с которыми ты практически ежедневно на связи», — говорит программный директор Центра социальных программ «Русала» Анастасия Ковенькина.

Сейчас более 4 тыс. сотрудников «Русала» участвуют в волонтерской деятельности, например, в экологических или донорских мероприятиях, обеспечении фандрайзинговых активностей в городах и реализации системных общественных проектов. Для работы с последними привлекаются ресурсы федеральных фондов: их экспертная оценка помогает систематизировать деятельность добровольцев намного качественней.

Корпоративное волонтерство «Русала» сегодня — это десятки проектов, охватывающих самые разные сферы: благотворительность, культурная, просветительская, исследовательская деятельность, оказание помощи социальным учреждениям, экологическая и природоохранная работа, забота о животных. Все эти направления являются приоритетными для алюминиевого холдинга и закреплены в Стратегии устойчивого развития бизнеса до 2035 года.

С 2011 года компания проводит новогодний марафон «Верим в чудо, творим чудо!» Это одна из всероссийских волонтерских акций «Русал», цель которой — общение между волонтерами и подопечными социальных учреждений, планирование совместных активностей на будущий год.
 
Одним из заметных проектов 2023 года стал «Бумеранг добра», реализованный «Русалом» в поселке Таежный. Команда создала Центр благотворительной помощи, отремонтировав помещение в сельсовете и оснастив его стеллажами. В результате центр стал не только местом притяжения для жителей, но и безопасным и уютным пространством в поселке.
 
В Ачинске стартовал проект, направленный на поддержку детей, находящихся на стационарном лечении. Благодаря выигранному гранту волонтеры компании смогли улучшить психологическое состояние маленьких пациентов в медицинском учреждении.
 

Четвертый старт

Для поддержания волонтерских проектов в различных регионах России создаются гранты, благодаря которым появились локальные инициативы, связанные с образовательными мероприятиями, экологическими акциями, курсами по волонтерству и финансовой грамотности.

В 2004 году основатель компании «Русал» Олег Дерипаска стал одним из первых предпринимателей в России, сделавших системной поддержку социального волонтерства. Благодаря его инициативе был создан благотворительный фонд «Центр социальных программ» (ЦСП), который поддерживает общественно важные проекты. В 2013 году по инициативе Дерипаски была создана добровольческая программа «Помогать просто», а в 2022 году появился проект «Вдохновляй и действуй». Он направлен на поддержку корпоративных волонтерских инициатив и в течение двух лет поддержал более 120 волонтерских проектов из более полутора десятков российских регионов. Например, в сотрудничестве с фондом «Полдень» была разработана программа «Альтернативное будущее», основанная на принципах сюжетно-ролевых игр. Добровольцы-игротехники обсуждают с подростками из детских домов важные темы, такие как профессиональная ориентация и здоровье.

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Пресс-служба «Русала»

На днях «Русал» объявил о запуске четвертого грантового конкурса для корпоративных волонтеров «Вдохновляй и действуй!». Поддержку получат проекты, направленные на содействие социальным учреждениям в регионах ответственности компаний. Конкурс реализуется в рамках программы «Помогать просто» и призван вовлекать социально активных сотрудников «Русала» и Эн+ в корпоративное волонтерство.

Конкурсом предусмотрено три номинации. В «Проверено временем» рассматриваются проекты, которые за три года существования конкурса стали примерами для подражания и в настоящий момент готовы либо к расширению, либо к тиражированию. «Команда мечты» — это инициативы волонтеров, связанные с развитием волонтерского сообщества, с запросами и предложениями в сфере образовательных волонтерских компетенций и идей про командообразование. И третья номинация — «Амбассадоры изменений». В ней участвуют проекты, направленные на долгосрочное сотрудничество с некоммерческими организациями, социальными учреждениями, особо охраняемыми природными территориями. Номинация ориентирована на развитие уже существующих партнерств или на появление новых, которые решают актуальные социальные и экологические проблемы.

«Идея конкурса заключается в том, чтобы поддержать инициативных сотрудников в их стремлении менять ситуацию в городах нашей ответственности. В этом году увеличилась сумма гранта — компании поддержат проекты с бюджетом до 80 тыс. рублей. Каждый год мы удваиваем и количество поданных заявок, и количество поддержанных идей», — рассказала директор по устойчивому развитию «Русала» Ирина Бахтина.

Она отметила, что сегодня корпоративное волонтерство «Русала» — это десятки проектов, охватывающих самые разные сферы: благотворительность, культурная, просветительская, деятельность, оказание помощи социальным учреждениям, экологическая и природоохранная работа, забота о животных и многое другое.

Прием заявок продлится до 31 марта. Победители конкурса будут объявлены не ранее 21 апреля 2025 года.

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