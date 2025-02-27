Новости инвестиций: Тимур Турлов о деньгах, акциях и будущем технологий

Основатель и CEO холдинга Тимур Турлов не только строит бизнес, но и открыто делится своими взглядами. Какие принципы помогают ему развивать Freedom и какие советы он дает тем, кто хочет построить успешную компанию? Разбираем ключевые рекомендации миллиардера для предпринимателей и инвесторов.

Бизнес — это скорость изменений: не жди, а двигайся первым

«Если ты не хочешь рисковать и выходить из зоны комфорта, лучше не становиться предпринимателем. Оставаться на месте — это худшая стратегия. Нужно либо атаковать рынок, либо быть поглощенным», — говорит Тимур Турлов.

Он убежден, что самые большие возможности рождаются в кризисе. К примеру, в 2008 году, когда закрылось брокерское подразделение его работодателя, он основал собственную компанию. А в 2022 году, когда мир переживал турбулентность, он начал развивать новое направление — Freedom Telecom, создавая телеком-оператора с нуля.

«Самые большие состояния делаются во времена нестабильности. Когда что-то рушится, это означает, что кто-то другой может на этом построить новое», — говорит он.

Совет для предпринимателей: Не бойтесь осваивать новые рынки и пробовать новые модели. Мир меняется слишком быстро, чтобы ждать идеального момента.

Инвестируйте в технологии и AI, иначе останетесь за бортом

«Мы живем в мире, где каждые три-пять лет происходит технологическая революция. Сейчас таким катализатором стал AI (искусственный интеллект). Те, кто научатся им пользоваться первыми, получат невероятное преимущество», — отмечает Турлов.

Freedom Holding уже активно применяет AI в своих сервисах:

• Tradernet использует AI для прогнозирования инвестиционных решений и персонализированной аналитики.

• Freedom Bank и Freedom Pay анализирует платежное поведение клиентов, а также автоматизирует комплаенс (проверка клиентов, транзакций и оценка рисков).

«Я советую каждому предпринимателю изучить AI. Это не требует огромных вложений. Запишитесь на курсы, попробуйте написать запросы, автоматизируйте хотя бы часть работы. Через пять лет без этого невозможно будет вести бизнес», — уверен бизнесмен.

Совет: Учитесь работать с AI уже сейчас, даже если вам кажется, что это не ваша сфера. Это лучшая инвестиция в ваше конкурентное преимущество.

Деньги — это инструмент, а не цель

«Если у тебя есть деньги, это значит, что тебе доверили ресурсы. Но если ты используешь их бездумно, ты быстро все потеряешь. Деньги должны работать», — говорит Тимур Турлов, который в 2021 году впервые попал в глобальный список Forbes (заняв 1517-е место с состоянием $2,1 млрд). Сегодня его состояние оценивается в $6,3 млрд.

Как инвестировать, по мнению Турлова?

• Не храните деньги просто так. Используйте их для инвестиций.

• Акции и облигации — основа долгосрочного капитала.

• Не рискуйте всем капиталом в одном активе.

• Понимайте, во что вы вкладываетесь. Если не разбираетесь — изучайте.

«Два главных способа сохранить капитал — это акции и облигации. Если у вас есть свободные деньги, лучшее, что можно сделать — инвестировать в инструменты, которые создают ценность», — говорит он.

По мнению Турлова, акции должны быть не просто популярными, а принадлежать компаниям, которые строят инфраструктуру будущего. В числе таких он называет технологические гиганты (Apple, Microsoft, NVIDIA, Tesla), производителей полупроводников, компании в сфере искусственного интеллекта, кибербезопасности и возобновляемой энергетики.

При этом облигации также играют важную роль, особенно корпоративные бумаги крупных, устойчивых компаний. «Если говорить про долг, то я предпочитаю облигации Amazon, Google, Coca-Cola — компаний, у которых сильный бизнес, стабильная прибыль и хорошая репутация на рынке. Можно смотреть и на долговые бумаги развивающихся рынков, но важно понимать риски и балансировать портфель», — отмечает он. Главное правило, по его словам, — не гнаться за быстрой прибылью.

Совет: Научитесь управлять деньгами. Деньги сами по себе ничего не значат, если их не вкладывать в развитие. Инвестирование должно быть осмысленным, основанным на понимании рынка, а не на стремлении к легким деньгам.

Бренд — это доверие, а не реклама

«Ты можешь потратить миллионы на рекламу, но если клиенты тебе не доверяют — все бесполезно. Люди доверяют людям, а не логотипам компаний», — уверен глава Freedom Finance. Для холдинга важен принцип открытости: компания активно работает с обратной связью, улучшает продукты, внедряет AI-аналитику для оценки клиентского опыта.

Какие главные моменты выделяет Турлов?

• Будьте прозрачны в своих решениях.

• Создавайте долгосрочные отношения с клиентами.

• Доверие формируется не словами, а действиями.

• Не бойтесь общаться с аудиторией напрямую.

«Я сам отвечаю в соцсетях клиентам, потому что это важно», — добавляет он. При этом доверие внутри команды играет не меньшую роль: «Если твой бизнес полностью зависит от тебя, это не бизнес, а просто твоя персональная занятость. Настоящая компания — это когда люди могут принимать решения и двигаться вперед без твоего постоянного контроля. Я всегда говорю: если хочешь построить что-то большое, учись делегировать, создавать систему, которая работает даже в твое отсутствие».

Совет: Бренд строится на доверии и репутации, а не на маркетинговых кампаниях. Если у тебя сильная команда, бренд станет реальной ценностью.

Как построить бизнес? Воспитывайте себя, а не сотрудников

«Не пытайтесь воспитывать своих детей — они все равно будут похожи на вас. С бизнесом то же самое. Компании всегда отражают своих основателей. Поэтому главное — воспитывать себя», — рекомендуют Тимур.

Он уверен, что главная ошибка предпринимателей — попытка строить бизнес не с себя, а с найма сотрудников.

«Люди не работают на правила. Они работают на смыслы. Если у компании есть сильные ценности, команда их разделит. Если ты делаешь бизнес только ради прибыли, команда это почувствует. Поэтому важно выстраивать культуру», — говорит он.

Совет: Развивайте себя, потому что ваш бизнес будет похож на вас.

Семья и бизнес: можно ли совмещать?

«Люди говорят: семья мешает бизнесу. Это неправда. Она дает баланс. Если у тебя дома все в порядке, ты гораздо эффективнее», — считает Турлов.

Он в браке со своей женой Еленой уже 16 лет, и вместе они воспитывают шестерых детей. При этом Тимур уверен, что ключ к гармонии — в правильном разделении ролей.

«Дома все решения принимает жена. Я даже не участвую в обсуждении, куда мы поедем в отпуск. Зато в бизнесе решения принимаю я. У каждого должна быть своя зона ответственности», — рассказывает он.

Совет: предприниматели не должны жертвовать семьей ради бизнеса. Правильный баланс делает вас только сильнее.

Тимур Турлов по сути построил финансовую империю, но не считает деньги самоцелью. Для него важнее развитие, технологии, доверие и долгосрочные отношения.

«Настоящий успех — это не просто зарабатывать деньги, а создавать ценность. Делайте вещи, которые важны, и деньги придут сами», — убежден казахстанский предприниматель. Его советы актуальны для каждого, кто хочет развивать бизнес в новом мире, инвестировать с умом и не бояться перемен.