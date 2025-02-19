Сигнал о стабилизации. Сбер планирует снизить ставки по депозитам в конце февраля

Сбербанк предупредил клиентов, что планирует снизить ставки по депозитам с 22 февраля, сообщил представитель банка. Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», оценили ситуацию на рынке вкладов и пришли к выводу, что снижения ставок будет продолжаться. Банк России дает рынку сигналы о том, что ситуация в экономике постепенно стабилизируется.

Выстраивающаяся тенденция

Руководитель отдела сопровождения клиентов по кредитам и долгам компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар рассказала, что Сбербанк стал далеко не первым банком, который снижает ставки по депозитам.

«Некоторые банки снизили процентные ставки еще до последнего заседания регулятора», — сказала она.

Действительно, несколько крупнейших банков, не предупреждая своих клиентов, начали снижение ставок по депозитам еще в конце прошлого года, в январе к ним присоединились еще несколько банков из топ-20, так что тенденцию по снижению ставок по депозитам среди крупных банков можно назвать закономерной.

Снижение ставок

Как уточнили в Сбербанке, с 22 февраля ставки будут снижены по линейке «Лучший %». Максимальная ставка будет доступна на сроках 5–6 месяцев на «новые деньги» — средства, минимум половина которых не хранилась на вкладах в Сбере последние 2 календарных месяца.

Отмечается, что изменение условий не распространяется на вклады, которые будут оформлены до этой даты. При этом клиенты смогут зафиксировать свою доходность до понижения ставок. Так, до 22 февраля максимальные ставки доступны по вкладу «Лучший %» — до 23% годовых с Новым СберПремьер на сроки 3–6 месяцев на «новые деньги». Таким образом, предупреждение Сбербанка вкладчиков о своих планах по снижению ставок по депозитам позволит им в свою очередь принять взвешенное решение о размещении денег сейчас под выгодный процент.

«В данном вопросе ключевую роль играют так называемые ДКУ (денежно-кредитные условия), на которые акцентировал внимание ЦБ РФ в декабрьском релизе и февральском релизе по ключевой ставке», — отмечает зампредседателя правления СДМ-Банка Эдуард Лушин.

По словам основателя инвестиционной компании SharesPro Дениса Астафьева, снижение ставок по депозитам рядом банков связано с тем, что ранее многие из них ожидали дальнейшего повышения ключевой ставки и предлагали повышенные проценты по вкладам для привлечения средств. Однако после решения ЦБ сохранить ставку без изменений необходимость в столь высоких депозитных ставках снизилась, считает он.

Эксперт отмечает, что в текущих условиях снижение депозитных ставок выглядит логичным.

«Ранее банки уже закладывали в процентную политику повышения ключевой ставки до, например, 23%, а некоторые и до 25%. Неудивительно, что сейчас эти прогнозы пересматриваются. В перспективе снижение ставок по вкладам продолжится, и это обусловлено снижением потребности банков в пассивах», — согласилась с ним Евгения Боднар.

В целом, несмотря на некоторое снижение, ставки по вкладам остаются на очень высоких отметках, и это практически уникальная ситуация на рынке. Депозиты уверенно можно назвать наиболее предпочтительным способом инвестиций.