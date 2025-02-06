От кэшбека до инвестиций: как Freedom Bank меняет подход к лояльности

В 2024 году «Фридом Банк Казахстан» начал трансформацию. Главной задачей банка стало обеспечение процесса объединения казахстанских компаний материнского холдинга Freedom Holding Corp. в единую экосистему, где кредитная организация играет роль концептуального, технического и платежного ядра.

Весной 2024 года было запущено суперприложение Freedom SuperApp, которое стало объединяющим всю экосистему цифровым хабом. Пользователи различных сервисов, принадлежащих холдингу — страхования, мобильной связи, заказа еды и билетов, поиска персонала и т. д. — теперь могут получать и оплачивать привычные услуги в одном месте, мобильном приложении Фридом Финанс. Авторизация и идентификация (при необходимости) для каждого отдельного сервиса больше не нужна.

По словам основателя Freedom Holding Corp. Тимура Турлова, к декабрю 2024 года насчитывалось более полумиллиона пользователей Freedom SuperApp, а к январю 2025-го их число выросло до 800 тыс.

«Одной из причин успеха стал наш кэшбэк», — заявил Турлов.

Речь идет о «вшитой» внутри Freedom SuperApp системе лояльности, охватывающей все сервисы экосистемы Freedom Finance, в том числе и Фридом Банк. Это уникальная разработка Freedom Holding, не имеющая аналогов на рынках СНГ и Европы. Система построена на возможности накопления кэшбека в виде внутреннего инструмента — «валюты Freedom».

Что такое «валюта Freedom»?

По своей юридической сути это — биржевая нота (Exchange Traded Note, ETN). Этот производный финансовый инструмент выпущен и торгуется на Астанинской международной бирже AIX.

Биржевая нота — ценная бумага, похожая на облигацию. Она представляет собой долговое обязательство компании-эмитента, размер которого зависит от цены базового актива. В теории таким активом может быть что угодно — хоть валюта, хоть биржевые индексы, хоть золото.

В данном случае базовым активом являются акции Freedom Holding Corp. — FRHC. То есть, когда кто-то получает в виде кэшбека валюту Freedom Finance, то эмитент обещает выплатить ему определенный доход, который будет зависеть от цены акции Freedom Holding Corp. Стоимость ноты составляет одну десятитысячную текущей цены одной акции Freedom Holding.

Сейчас акция холдинга торгуется на уровне, близком к $140. Значит, валюта будет стоить $140:10000, то есть $0,014, примерно 7 тенге.

Как это работает?

Клиент пользуется услугами любого из сервисов Freedom Holding и оплачивает их через мобильное банковское приложение Freedom SuperApp. За каждую платежную операцию внутри экосистемы ему возвращается часть стоимости этой операции в виде кэшбека.

Кэшбек же поступает на счет клиента не в виде тенге или абстрактных баллов, а в виде «валюты Freedom», то есть, тех самых ETN. Если, например, потрачено 50000 тенге, а кэшбек по такой транзакции — 5%, то его размер составит эквивалент 2500 тенге (или $4,8). Делим общий размер кэшбека ($4,8) на цену одной ETN ($0,014) и получаем примерно 342 ETN, то есть «монет» внутренней валюты Freedom Finance. Их «Фридом Банк Казахстан» перечисляет на счет клиенту, и в банковском приложении можно отслеживать количество монет.

Кэшбек начисляется за любые транзакции. В некоторых случаях его размер может достигать 30%, но за некоторые покупки внутри экосистемы Фридом Финанс.

Как потратить кэшбек?

«Монетами» можно расплачиваться за товары и услуги внутри экосистемы Freedom Finance, поэтому их выгодно копить. Кроме того, в отличие от обычных денег, ETN имеют тенденцию к росту — как и акции Freedom Holding (за 5 лет обращения на NASDAQ они подорожали почти в 10 раз). Так что не тратить, а держать их, формируя накопления, выгодно вдвойне, ведь через год их стоимость может быть значительно выше, чем сейчас. Тут стоит иметь в виду, что биржевая конъюнктура капризна, и акции Freedom Holding, как и любые другие, могут и подешеветь.

Но и в этом есть своя прелесть: кэшбеки не в тенге, а в ценных бумагах приучают задумываться, стоит ли все потратить прямо сейчас или нужно подождать более удачного момента. По мнению Тимура Турлова СЕО Freedom Holding, это акт реального обучения финансовой грамотности и инвестированию в повседневной практике, причем для этого человеку не приходится резко менять свои поведенческие привычки.

Кэшбек можно конвертировать в обычные валюты — тенге, доллары, евро — и снимать через банкомат. Валютой Freedom Finance можно платить за товары в любых онлайн- и офлайн-магазинах (в этом случае они будут конвертироваться в валюту оплаты автоматически при совершении платежа). На «монеты» можно, в конце концов, приобрести другие ценные бумаги. В том числе — «большие» акции Freedom Holding Corp.

Зачем так сложно?

В этом сложном на первый взгляд процессе есть своя особая красота, говорит Тимур Турлов. «Наши клиенты участвуют в развитии компании Freedom Finance — они являются совладельцами. Мы хотим создать долгосрочную ценность и поделиться прибылью с нашими клиентами, которые нас поддерживают», — подчеркивает он. То есть выгода здесь обоюдна и взаимозависима. И это абсолютно новаторская идея win-win в финансах.

За счет организованной таким образом системы лояльности внутри Фридом Банка и растет количество банковских клиентов «Фридом Банк Казахстан», что является одной из стратегических задач группы на 2025 год.