Устойчивое развитие или искусственный интеллект: что поможет человечеству Сбер создал более 15 собственных AI-решений для задач в области устойчивого развития

Искусственный интеллект (AI) помогает людям разных профессий: врачам, педагогам, экологам, энергетикам и многим другим. AI в сфере устойчивого развития — одна из перспективных областей для будущего. Рассказываем, где он уже используется и какие новые AI-специальности скоро понадобятся.

Искусственный интеллект — одна из самых стремительно развивающихся технологий. Его применение открывает новые возможности в области устойчивого развития. Ожидается, что AI поможет в решении 80% задач для достижения глобальных целей устойчивого развития на горизонте до 2030 года.

Уже сейчас AI-инструменты активно используются при разработке и внедрении зеленых технологий по всему миру. Например, биотехнологи Индии работают над созданием топлива для авиации на основе водорослей и разрабатывают технологии, которые повышают урожайность почв при меньшем использовании синтетических удобрений.

В России тоже ведутся интересные разработки. Например, в Сбере создали уже более 15 собственных AI-решений для задач в области устойчивого развития. AI-модели применяются для оценки и прогнозирования климатических риск-событий, управления потреблением энергоресурсов в зданиях и на транспорте, мониторинга несанкционированных свалок и многих других задач.

Сегодня AI - самая динамично развивающаяся технология, которая может дать дополнительный стимул разработкам зеленых технологий. Этому сегменту в Сбере уделяют особое внимание. Так, Сбер провел картирование рынка зеленых технологий по 12 ключевым направлениям. Среди них — технологии, применяемые в области новой энергетики и энергоносителей, рециклинга, электротранспорта, агротехнологий, разработки новых материалов. Это первое в России комплексное исследование, которое описывает национальные и международные тренды, изучает доступность технологий, сферы и способы их применения.

«Изменение климата в первую очередь сказывается на качестве жизни людей, но мы верим, что сможем найти решения и справиться с трудностями благодаря использованию зеленых технологий, — говорит старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Липская. — Сбер планирует уже в 2025 году запустить Лабораторию зеленых технологий. Главный фокус в работе этого подразделения будет направлен на применение искусственного интеллекта для декарбонизации».

Потенциал использования AI-решений в сферах, связанных с устойчивым развитием, огромен. По оценке Всемирного экономического форума, зеленые технологии в сочетании с искусственным интеллектом могут помочь к 2050 году на 20% сократить выбросы в трех самых энергоемких отраслях: энергетике, производстве материалов и транспорте. А если ускорить внедрение инновационных решений, выбросы сократятся на 4–10% уже к 2030 году.

Поиск и внедрение AI-технологий для устойчивого будущего обсуждались и на Конференции ООН по климату COP29 в Баку. Присутствующие на ней эксперты отметили взрывной рост мирового рынка зеленых технологий. Глобальные расходы на искусственный интеллект в этой сфере в 2023 году оценивались в $166 млрд, а к 2027 году рынок цифрового гринтеха вырастет в три раза. Дополнительный стимул для развития рынка дают разработки на базе AI.

IТ-кадры решают все

За последние четыре года IТ-отрасль в нашей стране стала первой по темпам роста среди других сфер экономики. Объем собственных разработок и IТ-услуг с 2019-го по 2023 год увеличился в 2,5 раза и достиг 3,1 трлн рублей. Зарплата в отрасли — в два раза выше средней по экономике. Численность IТ-работников за четыре года выросла в 1,5 раза и к концу 2023 года составила 857 тыс. человек (в других сферах количество занятых почти не изменилось).

И все же российской цифровой экономике не хватает IТ-специалистов. В 2023 году дефицит разработчиков оценивался в 500–700 тыс. человек, а с учетом высоких темпов развития технологий потребность в квалифицированных кадрах будет только расти.

Потребность в AI-специалистах в России оценивается в 10 тыс. человек, а к 2030 году может понадобится уже 70 тыс. специалистов. В мире же запрос на AI-специалистов к 2030 году может достичь 1 млн человек.

IТ-сфера сейчас особенно популярна у молодежи. По данным Сбера, около 60% приходящих в компанию новичков — это люди моложе 30 лет. При этом 27% молодежи работает как раз IT-специалистами, а на должностях, связанных с наукой, техникой, инженерией и математикой, 25% персонала тоже моложе 30 лет.

Как отметила спикер, зеленые технологии — одно из самых востребованных направлений. Можно даже говорить об отдельном направлении «зеленая занятость», то есть работе непосредственно в зеленых отраслях либо в других сферах, но с зеленым уклоном. По оценке экспертов Конференции ООН по торговле и развитию, объем мирового рынка зеленых технологий растет примерно на 20–30% в год и к 2030 году превысит $9,5 трлн.

Где учат дружить с AI

Сбер вкладывает серьезные ресурсы в развитие образовательных программ и проекты, связанные с Al и профессиями будущего. Так, совместно с 450 российскими вузами Сбер только в прошлом году реализовал более 60 образовательных программ.

«Это прекрасная возможность для школьников и студентов получить знания и компетенции в области новых перспективных профессий. Мы помогаем детям как можно раньше познакомиться с темой инноваций, — говорит Татьяна Липская. — Например, проводим международный конкурс по искусственному интеллекту среди молодежи, благодаря которому каждый ребенок может повысить свои AI-навыки». В 2023 году в конкурсе участвовала 251 команда из 47 стран.

Всероссийский образовательный проект для школьников в IТ-сфере «Урок цифры» обеспечивает доступ к урокам от ведущих российских компаний. Например, урок «Искусственный интеллект в отраслях» прошли 2,8 млн школьников из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран.

«Школа 21» — еще одна уникальная возможность для молодежи получить востребованную IT-специальность. Это бесплатная школа цифровых технологий от Сбера. 100% ее выпускников успешно трудоустроены в крупнейших российских IT-компаниях и стартапах.

По федеральной программе «Код будущего» школьники 8–11 классов и студенты колледжей в прошлом году подали более 1,5 тыс. заявок в Сбер на обучение Python. Еще 500 детей прошли очное обучение в проекте «ИT-тренажерка» в центральном офисе в Москве.

Подкаст из AI-мира: профессии будущего

Получить самые свежие знания можно, посмотрев выступления ведущих российских и международных экспертов и ученых, которые поделились уникальным опытом применения искусственного интеллекта и секретами того, как его можно использовать в разных профессиях.

«Людям, которые хотят получить новую интересную профессию и найти себя в AI-сфере, а также школьникам, студентам, их родителям и всем, кого интересуют новые технологии, рекомендую посмотреть наш научно-образовательный видеоподкаст AI4PLANET. Его главная тема — роль искусственного интеллекта в появлении новых профессий и трансформации существующих», — советует Татьяна Липская.

Выступления спикеров и видеоподкаст можно посмотреть на сайте международной конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»), которая состоялась в Москве 11–13 декабря. Второй сезон AI4PLANET вышел в эфир 11 декабря (первый сезон доступен на сайте конференции). В 10 новых выпусках участники видеоподкаста обсудили, как изменятся профессии будущего, как искусственный интеллект уже сейчас помогает экспертам и каковы перспективы его использования для создания устойчивого будущего