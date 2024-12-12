Готовые решения от профессионалов: во что можно вкладывать деньги прямо сейчас В «БКС Мир инвестиций» рассказали, чего ждать от 2025 года

С высокой вероятностью в конце этого года ключевая ставка ЦБ окажется на уровне 23% годовых. Это позволяет банкам делать довольно щедрые предложения по вкладам и накопительным счетам. В то же время только за октябрь — ноябрь 2024 года на фондовый рынок вышли почти миллион новых инвесторов, их общее количество приблизилось к 35 млн. О том, что происходит в экономике и на рынке, во что инвестировать сегодня и чего ждать от 2025 года в интервью «Газете.Ru» рассказал зампред правления холдинга «БКС Мир инвестиций» Станислав Новиков.

— Станислав, как вы оцениваете текущий период в российской экономике, на финрынке?

— Ключевая ставка достигла 21%, беспрецедентно жесткая денежно-кредитная политика ЦБ призвана подавить высокую инфляцию. Ставки в банках напрямую завязаны на ключевую. Кредитование дорожает, и спрос на него снижается, в то же время сберегать в рублях становится выгоднее.

При нынешних ставках часть портфеля вполне разумно держать на вкладах или накопительных счетах, это хорошая возможность получить весьма приличный доход без рыночного риска. Однако даже по таким простым инструментам нужно внимательно смотреть на условия и оценивать перспективы движения ставок. Например, открыв срочный депозит сейчас на год или больше, вы скорее всего уже не сможете «переложиться» под более высокий процент, не потеряв доход. При этом большинство аналитиков уверены, что в декабре ЦБ еще повысит ставку — до 23%. Я бы не исключал и дальнейший рост в первой половине следующего года.

Накопительные счета — более гибкое решение. Но и ставки здесь, как правило, ниже, чем по срочным вкладам. Также стоит держать в уме налог с дохода по депозитам, который при больших суммах может быть достаточно ощутимым.

По этим причинам многие инвесторы продолжают держать значительную часть портфеля в инвестиционных инструментах, которые дают больше гибкости в управлении финансами, разнообразие вариантов получить более высокую прибыль, да и налоговые льготы. За последние годы в стране существенно вырос уровень финансовой грамотности, поэтому все чаще люди склонны диверсифицировать свои вложения по разным инструментам. И это очень правильная стратегия.

— Какие из этих возможностей наиболее востребованы, по вашим наблюдениям?

— Яркий пример — фонды денежного рынка. Это тихая гавань во времена высокой волатильности рынка. Только лишь за два первых осенних месяца этого года розничные инвесторы вложили в такие ПИФы более 208 млрд рублей, что сопоставимо с результатом за весь 2023 год. Это абсолютный рекорд за все время существования индустрии коллективных инвестиций. В ноябре в эти инструменты было инвестировано еще 116 млрд рублей. Если говорить о фонде денежного рынка БКС, то стоимость его чистых активов удваивалась как в октябре, так и в ноябре. Месяц назад мы отменили брокерскую комиссию при покупке этого ПИФа.

Доходность таких фондов зависит от ключевой ставки ЦБ: чем она выше, тем больше прибыли получает инвестор. А ставка эта, как мы уже говорили, с высокой вероятностью в ближайшее время продолжит расти. Фонд денежного рынка — консервативный инструмент с минимальным риском, где можно разместить свободные средства и извлечь выгоду от сложившейся конъюнктуры. Паи можно продать и купить без потери накопленного дохода в любое время работы Мосбиржи.

— А что думаете про облигации в текущих реалиях?

— Здесь также низкий риск, облигации сейчас популярны, особенно флоатеры. Плюс последних в том, что размер купона, регулярно выплачиваемого инвестору, как бы «плывет» за ключевой ставкой. Это тоже гибкий и ликвидный инструмент — можно в любое время переложиться в другие активы, зафиксировав накопленный результат. По флоатерам с коротким сроком погашения, 3–6 месяцев, доходность возможна выше, чем по вкладу.

Добавлю, что при владении долговыми бумагами и ПИФами от трех лет инвестор может рассчитывать на налоговые льготы.

— Индекс Мосбиржи в последнее время переживал просадки. Есть ли сейчас идеи в акциях?

— Акции находятся под давлением высоких ставок и геополитического негатива. Основной фокус в такие периоды естественно смещается на консервативные активы. Тем не менее идеи на рынке акций есть всегда. И для дальновидных инвесторов сейчас представляется возможность часть доступной суммы инвестировать в перспективные активы с большой скидкой в расчете на их рост.

Во-первых, мы видим значительную — почти двукратную — недооценку российских акций по мультипликаторам. Это может найти отражение в весьма стремительном подъеме котировок при улучшении рыночных и внешних условий.

Во-вторых, отмечу высокую дивидендную доходность — сейчас среднее значение почти в два раза превышает историческое. По подсчетам аналитиков БКС, в декабре — январе российские компании направят на выплаты дивидендов своим акционерам больше 1,2 трлн рублей.

— Когда фондовый рынок может уверенно пойти вверх?

— Рынок всегда смотрит наперед, руководствуется ожиданиями. Одно из них — снижение ключевой ставки ЦБ. Мы не исключаем, что регулятор начнет смягчать денежно-кредитную политику уже на горизонте следующего года. Это будет фундаментальный позитив для акций. И нужно понимать, что акции обычно начинают заметный рост заранее, это может произойти примерно за полгода до первого снижения ставки. Почему так происходит? Все просто: участники рынка в определенный момент приходят к выводу, что ставка довольно скоро пойдет вниз. Соответственно, котировки начинают стремиться вверх.

Другие ожидания связаны с возможным потеплением в геополитике. Причем этот фактор может начать действовать уже в первой половине 2025 года, поскольку инаугурация нового президента США Дональда Трампа произойдет в январе.

Так что в течение года при благоприятном раскладе индекс Мосбиржи может вырасти примерно на 30% от текущих уровней, а бумаги отдельных компаний — продемонстрировать рост на десятки процентов. Однако всегда необходимо помнить, что фондовый рынок связан с риском. Все решения должны быть взвешенными и осознанными.

— О чем еще нужно знать инвестору? Дадите советы?

— Прежде всего важно понимать, что акции — это долгосрочная история. Быстрого отскока в ближайшее время может не быть. Желательно инвестировать минимум на год, тогда шансы на успех кратно возрастают.

Второе важное правило — диверсифицировать инвестиции в зависимости от целей и склонности к риску. Портфель может содержать и фонды, и облигации, и акции. Если у вас мало опыта в анализе, отборе активов и составлении инвестпортфеля, то разумно проконсультироваться с профессиональным финансовым советником.

Все больше инвесторов, особенно начинающих, сегодня предпочитают готовые решения, созданные профессионалами. И это тоже разумный выбор в текущих условиях. Недавно мы запустили биржевой фонд на индекс российского рынка. Это возможность нажатием одной кнопки купить диверсифицированный портфель, который состоит из 50 акций крупнейших по капитализации компаний. Этот фонд доступен как в приложении «БКС Мир инвестиций», так и через других брокеров.

Напомню также, что конец года — удачный момент для открытия или пополнения индивидуального инвестиционного счета (ИИС). На него можно приобретать все названные выше инструменты. ИИС позволяет каждый год получать налоговый вычет (до 52–60 тыс. рублей), а в конце срока инвестор освобождается от налога на прибыль по ценным бумагам на сумму до 30 млн рублей. Если разместить средства на ИИС до конца декабря, то получить налоговый вычет можно будет уже в начале следующего года, что станет приятным дополнением к результату инвестиций.