Стабильность из алюминия. Как в Хакасии вырос социально ответственный промышленный гигант

История «Русала», одного из ведущих мировых производителей алюминия, началась тридцать лет назад на Саяногорском алюминиевом заводе. Тогда, в 1994 году, его генеральным директором стал молодой, но, как сказали бы сегодня, очень продвинутый выпускник физфака МГУ Олег Дерипаска, стратегические решения которого определили не только судьбу предприятия и города Саяногорска, но и всей российской алюминиевой отрасли. Как из алюминиевого завода вырос гигант мировой индустрии и почему жители сибирского Саяногорска не хотят переезжать в Москву, — в репортаже корреспондента «Газеты.Ru» из Хакасии.

«Было очень, очень непросто»

После распада Советского союза до 1994 года небольшой сибирский Саяногорск, уютно раскинувшийся на берегу Енисея в предгорье Саян на территории, превосходящий по длине Москву, как и большинство промышленных российских городов находился в депрессивном состоянии. Здесь, как и на градообразующем Саяногорском алюминиевом заводе (САЗ), правил криминал.

«Ну, мы, как и вся Россия — хулиганы свои, рынки, стрельба, положенцы пытались передел собственности какой-то устраивать. Конечно, было очень, очень непросто», — вспоминает председатель совета ветеранов Русала, председатель общественной палаты Саяногорска Андрей Патюков, проработавший на САЗе тридцать лет.

Он рассказал корреспонденту «Газеты.Ru», что завод тогда тоже находился в депрессивном состоянии: начались проблемы с поставками сырья, со спецодеждой, процветало воровство, упала дисциплина. Кроме того, сокращались объемы производства, предприятие тонуло в долгах. Но, по словам председателя совета ветеранов «Русала», после того, как завод возглавил Олег Дерипаска, все кардинально изменилось.

Новый руководитель установил жесткую дисциплину и начал наводить на предприятии порядок, сформировав высокопрофессиональную команду финансистов, инженеров и технологов. В результате завод сумел справиться с долгами и восстановить объемы выпуска продукции. И началась новая эра САЗа: были введены эксплуатацию новые корпуса, модернизировано оборудование, выпускались новые сплавы, в том числе, высшие сорта алюминия.

close Пресс-служба «Русала»

За несколько лет увеличив выпуск металла в два раза, еще недавно умиравшее предприятие стало не только лидером по производству алюминия в России, но и основой для возрождения всей отрасли. Олег Дерипаска сумел поднять внутрироссийский и международный авторитет завода, у САЗа появились деловые партнеры по всему миру.

Стремительно развивая САЗ, руководитель предприятия никогда не забывал и про Саяногорск. «Несмотря на молодой возраст, Олег Дерипаска рассуждал уже тогда стратегически, как государственник. Он понимал, что не может предприятие развиваться отдельно от города», — отмечает глава Саяногорска Евгений Молодняков. Причем, город начал улучшаться не точечно, «заплатками» от случая к случаю, а современно, с учетом пожеланий его жителей и строго по плану.

Именно тогда здесь зародились принципы социальной ответственности бизнеса, которые впоследствии стали неотъемлемой частью стратегии «Русала» и которым строго следуют до сих пор, даже после того, как его основатель из-за санкций был вынужден отойти от дел и оставить оперативное управление компанией.

close Пресс-служба «Русала»

От завода до мирового лидера

С 1997 года САЗ стал базовой площадкой для реализации стратегии возрождения всей отрасли, которую было необходимо модернизировать и сделать более эффективной. И Олег Дерипаска начал создавать вертикально интегрированную алюминиевую компанию с международным присутствием и полным производственным циклом. Сначала возник «Сибирский алюминий», а в 2000 году на ее основе — «Русал», который производил ¾ всего алюминия в стране и вошел в тройку мировых лидеров отрасли. К 2007 году, Олег Дерипаска уже руководил крупнейшим в мире производителем алюминия, куда вошли 15 алюминиевых и 11 глиноземных заводов, 8 предприятий по добыче бокситов и заводы по выпуску сплавов и фольги.

По инициативе основателя «Русала» было построено три алюминиевых завода: Хакасский, первый в России с советского времени, затем — Богучанский в Красноярском крае, а в 2021 году начал выпуск продукции Тайшетский. Помимо этого, компания объединила более 40 предприятий по всему миру.

После интеграции российской алюминиевой отрасли и превращения «Русала» в международную компанию Россия вышла на пик производства алюминия — его выплавили 4,4 миллиона тонн, тогда как в СССР производили не более 3,5 миллиона тонн. Сегодня мы в тройке лидеров мирового производства «крылатого» металла - у нас его выпускается около 5,5 процентов от общемирового объема.

close Пресс-служба «Русала»

Как показало время, не ошибся Олег Дерипаска и с использованием возобновляемых источников энергии — сейчас «Русал» глобальный лидер в производстве востребованного в самых передовых областях промышленности «зеленого» алюминия — с низким углеродным следом благодаря использованию чистой гидроэлектроэнергии.

Здесь хочется дышать полной грудью

В Саяногорске, в отличие от большинства российских моногородов, например, от находящегося здесь же, в Хакасии, Черногорска, где после распада СССР остановились градообразующие производства и остатки советского наследия стали напоминать декорации к фильмам Андрея Тарковского, корреспондент «Газеты.Ru» не ощутил даже намека на депрессивность. Не почувствовал он здесь и никаких экологических отклонений, наоборот, — хотелось дышать этим горно-таежным морозным воздухом бесконечно.

Сейчас Саяногорск — самый экологически чистый город во всем Сибирском федеральном округе. И нелюбопытные туристы, прознавшие про это и приехавшие в эту Сибирскую Швейцарию полюбоваться красотами Хакасии и покататься на горных лыжах, как выяснилось, даже порой не знают, что относительно недалеко расположились три больших предприятия «Русала».

close Пресс-служба «Русала»

Здесь находятся САЗ - крупнейший в России производитель алюминиевых сплавов и третье предприятие в составе «Русала» по объему выпускаемой продукции и Хакасский алюминиевый завод — одно из самых молодых, технологичных и экологически совершенных алюминиевых предприятий в мире, построенное всего за 24 месяца, а еще САЯНАЛ — главный в стране производитель фольги и упаковочных материалов на ее основе. Кроме того, управляющий директор САЯНАЛа Сергей Сорокин рассказал о планах «Русала» создать здесь еще один крупный завод по выпуску сверхтонкой фольги — САЯНАЛ-2.

Корреспондент «Газеты.Ru» посетил все три работающих в Саяногорске предприятия компании, убедившись в их высокой технологичности, чистоте и экологичности — ни изнурительной жары, ни едких запахов он не почувствовал. А всех сотрудников этих заводов, с которыми журналист пообщался, переполняла искренняя гордость от того, что они занимаются любимым делом на современном производстве. Выяснилось, что разработанная основателем «Русала» еще тридцать лет назад стратегия по постоянной плановой модернизации предприятия остается в силе.

«Это не благотворительность раз в год»

По словам главы Саяногорска Евгения Молоднякова, «Русал» в развитии города играет ключевую роль, и огромная работа идет уже много лет абсолютно по всем направлениям: спорт, образование, медицина, комфортная городская среда.

«Тут важен вот этот системный подход, который Олег Владимирович заложил. Это не благотворительность раз в год — постройте себе спортивную площадку, купите автобус или еще что-то, — отметил он. — Только за прошедшие два года «Русалом» больше миллиарда рублей вложено именно в социальную инфраструктуру города: ремонты школ, садиков, детские площадки, покупка автобусов и многое-многое другое».

В «Русале» не только всегда живо откликаются на запросы горожан, но и реализуют собственные идеи развития городской инфраструктуры. Так, по инициативе основателя в 2005 году в Саяногорске был построен универсальный многофункциональный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Он сразу же стал очень популярным у горожан, для которых все услуги абсолютно бесплатны. Здесь есть залы для занятий волейболом, футболом, теннисом, шейпингом, боксом, борьбой, пулевой стрельбой, радуют удобные раздевалки, душевые комнаты, а также 300 посадочных мест для болельщиков. А вокруг здания — уличные спортивные площадки и парк активного отдыха с велотрассой.

Тогда же, в 2005, на месте заброшенного долгостроя «Русал» начал строить больничный комплекс, который открылся через три года. Под новой городской больницей были объединены другие медицинские учреждения Саяногорска и больница поселка Черемушки с отделениями неотложной хирургии и травматологии. До этого, как рассказывают саяногорцы, больницы в городе не было, им приходилось ездить в черемушкинскую, а это час дороги со всеми вытекающими из этого последствиями.

Главный врач Саяногорской межрайонной больницы Людмила Мартюшова вспоминает, как Олег Дерипаска лично курировал строительство на всех стадиях и неоднократно для этого приезжал в Саяногорск. Сегодня саяногорская больница уровнем своего оснащения способна впечатлить даже насмотревшегося на ультрасовременные госпитали в западных сериалах.

Корреспондент «Газеты.Ru», до этого считавший столичную медицину лучшей по доступности и качеству в стране, по достоинству оценил предмет гордости саяногорцев и искренне им позавидовал. Здесь в пешей доступности для каждого жителя города есть возможность в кратчайшие сроки обследоваться бесплатно у врачей всех профилей с помощью самого современного оборудования и сдать практически все анализы. Например, КТ легких, по словам главврача Саяногорской больницы, здесь делается в течение одного-двух дней и, конечно, абсолютно бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования.

Кроме того, в ковидный период в 2020 году также по инициативе основателя «Русала» в Саяногорске был всего за полгода построен и оснащен всем необходимым высокотехнологичным оборудованием Медицинский центр помощи и спасения специально для лечения внебольничной пневмонии. По словам главы Саяногорска, он уже спас тысячи жизней.

Весной 2015 года «Русал» также открыл в городе обновленный пансионат для ветеранов и инвалидов, о которых в Саяногорске, как отмечают жители города, очень заботятся. А в марте 2023 заработал Центр спортивных единоборств, где можно бесплатно заниматься карате, дзюдо, боксом, ММА и другими видами борьбы. После посещения главных спортивных сооружений города корреспондент «Газеты.Ru» отметил их стильный современный облик, высокую функциональность и продуманность. В них, кажется, предусмотрели все для удобства детей, их родителей и тренеров.

Город для жизни

По словам председателя совета ветеранов «Русала», председателя общественной палаты Саяногорска Андрея Патюкова, их город уникальный: здесь живут многонациональные потомки тех энтузиастов, которые приезжали сюда с шестидесятых годов прошлого века создавать Саяно-Шушенскую ГЭС и САЗ. Так что народ здесь активный, особенно женщины.

Именно для них, откликаясь на еще один живой запрос горожан, в марте 2023 года «Русал» построил Центр досуга и самореализации «Атмосфера». Он сразу же стал популярной площадкой, в чем лично убедился корреспондент «Газеты.Ru». Здесь очень уютно, созданы все условия для общения, самореализации, получения новых знаний, развития бизнес-инициатив, и царит по-настоящему живая творческая атмосфера.

close Пресс-служба «Русала»

За два проведенных в Саяногорске дня журналист понял, почему из города нет свойственного маленьким российским городам оттока населения, наоборот, — в прошлом году количество горожан увеличилось на 163 человека, и сейчас в муниципальном образовании Саяногорска проживает около 58 тысяч человек. Вечером накануне отъезда, вспомнив об услышанных от главврача Саяногорской больницы условиях и зарплатах, которые здесь предлагают хорошим специалистам, он пересказал все это другу — высококвалифицированному врачу в Подмосковье, добавив от себя про чистый воздух, горы, Енисей, великолепную инфраструктуру для взрослых и детей в пешей доступности, безопасность и очень активную и креативную городскую атмосферу. Тот всерьез задумался о переезде.

На обратном пути в Москву сосед по креслу в самолете в разговоре посетовал на очень плохую экологию Абакана и в целом городов Хакасии, на их изношенную инфраструктуру. А на возражение корреспондента «Газеты.Ru», что в Саяногорске он ничего подобного не заметил, житель хакасской столицы отреагировал удивленно: «А какие там могут быть проблемы? Там же «Русал».