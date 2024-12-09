«Метод давления». Компания пытается обнулить стомиллионный долг через уголовное преследование своего клиента

На высшем государственном уровне уже многие годы декларируется нетерпение к вмешательству правоохранительных органов в споры хозяйствующих субъектов и давление на бизнес посредством уголовного преследования. Тем не менее, подобных историй намного меньше не стало. Одна из них – противостояние поставщика алкогольной продукции «Логистик Трейд» со своим заказчиком, компанией «Ротор Хаус Трейд», которой он задолжал более 100 млн рублей. Подробности в материале «Газеты.Ru».

О том, что споры хозяйствующих субъектов недопустимо решать через уголовное преследование, президент Владимир Путин говорил еще шесть лет назад.

«Уголовный кодекс должен перестать быть инструментом решения хозяйственных конфликтов между юридическими лицами. Такие споры нужно переводить в административную и арбитражную плоскость», — заявил глава государства в марте 2018 года, выступая с посланием к Федеральному собранию.

Однако до сих некоторые бизнесмены пытаются решить свои личные проблемы, используя механизмы различные механизмы давления на оппонентов, включая, возбуждение уголовных дел. И здесь история взаимоотношений поставщика алкогольной продукции ООО «Логистик трейд» (ЛТ) со своим заказчиком, компанией «Ротор Хаус Трейд» (РХТ) как никогда характеризует отношение силовых структур сегодня к этому вопросу.

Арбитраж

«В удовлетворении встречного иска отказать. Взыскать с «Логистик Трейд» в пользу «Ротор Хаус Трейд» сумму неосновательного обогащения в размере 105 979 101 руб. 20 коп., 6 010 321 руб. 63 коп. процентов, проценты на сумму 105 979 101 руб. 20 коп., исходя из ключевой ставки ЦБ РФ в соответствующие периоды», — говорится в решении Арбитражного суда города Москвы от 6 июля 2023 года.

Суть претензий РХТ довольно проста, и разобраться в деле суду тоже не составило никакого труда. Еще в 2016 году РХТ заключила с ЛТ договор на поставку импортной алкогольной продукции, а рассчитывалась авансом. В 2022 году, срок договора истек, и попросила вернуть переплату – ни мало, ни много, а более 105 млн рублей. Следует заметить, что все суммы отражались в платежных поручениях, актах сверок, соглашения о зачетах, премиях, товарных накладных за период с 2016-го по 2021 год и даже в бухгалтерском балансе, который подтверждался аудиторскими заключением, за пять лет работы нарастающим итогом.

Несмотря на это, ЛТ у которой этот долг так же фигурирует в бухгалтерском балансе и аудиторских заключениях, деньги возвращать не стало, якобы, она их уже потратила на обслуживание других заказов. РХТ обратилась в суд и выиграла дело без каких-либо сложностей. Компания получила и исполнительный лист на взыскание задолженности. Стоит добавить, что решение Арбитражного суда города Москвы ЛТ не смогла оспорить ни в апелляционной, ни в кассационной инстанциях. Но она пошла другим путем.

Уголовное дело

УВД по Южному округу Москвы 27 сентября 2023 года, буквально на следующий день после выдачи исполнительного листа возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество» в отношении неустановленного лица. Потерпевшим в деле фигурирует ЛТ. А за день до этого, когда можно было передать исполнительный лист в банк, чтобы РХТ вернула те самые 105 млн рублей, органы следствия получили постановление Нагатинского районного суда Москвы о запрете исполнения данного исполнительного листа, а также о запрете инициирования в отношении поставщика процедуры банкротства.

Менее чем через месяц после возбуждения уголовного дела, 23 октября 2023 года были проведены обыски у гендиректора РХТ, а также в РХТ. А уже через день следователь вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемой гендиректора РХТ Екатерины Тесликовой и участника РХТ Александра Атаева.

При этом в уголовном деле фигурируют ровно те же документы и доводы, которые ЛТ заявлял в арбитражном споре, но проиграла дело. Но следствие игнорирует тот факт, что Арбитражный суд уже все выяснил, основываясь на первичных документах обоих компаний. При этом ЛТ не заявляла о фальсификации документов, тем самым признавая их достоверность.

Аргументы

Органы следствия, по мнению адвокатов РХТ, игнорируют наличие вступившего в законную силу судебного решения, а об их необъективности свидетельствуют и другие факты. Так, по их словам, отсутствовала надлежащая доследственная проверка, а уголовное дело было возбуждено только на основании показаний «потерпевших» или лиц, напрямую с ними связанными. Ни Тесликову, ни учредителей РХТ, ни иных работников компании не вызывали для дачи объяснений, никакие документы по факту правоотношений с ЛТ не запрашивались.

Следователь регулярно обращался с требованием в Нагатинский районный суд Москвы о запрете введения процедуры наблюдения в отношении ЛТ, и суд удовлетворял данные ходатайства, несмотря на постоянные последующие отмены Мосгорсуда. Только после 5 таких отмен и огромного количества жалоб, в том числе на судей первой инстанции, следователь перестал обращаться с подобного рода требованиями. При этом он отвел от дела адвоката, который занимал активную процессуальную позицию, рассказали адвокаты РХТ. Про их словам, отвод сейчас оспаривается в суде.

Кроме того, в рамках предварительного следствия была назначена экономическая экспертиза, порученная экспертам ФБУ РФЦСЭ при Минюсте РФ, которая проведена с многочисленными арифметическими ошибками на десятки миллионов рублей, признанными самими экспертами на допросе у следователя. В проведенной экспертизе экспертами не учитывались договора о взаимозачетах между компаниями на сумму более 200 млн рублей, которые были учтены в ходе арбитражного процесса, против которых не возражал ЛТ. Вследствие чего были изменены результаты, полностью противоречащие решению Арбитражного суда. Но это вопрос эксперту не был задан следователем. Нарушения в проведение экспертизе признаны другими экспертами, отмечают адвокаты. Стороной защиты организовано три независимых исследования, опровергающих выводы экспертов Минюста.

В частности, специалисты АНО СОДЭКС МГЮА им. Кутафина подтвердили, что разница между суммой, на которую был поставлен товар по договору, заключенному между ЛТ и РХТ и суммой денежных средств, перечисленных на счета ЛТ при обороте более 20,5 млрд рублей составила те же самые 105 миллионов 979 тысяч 101,35 рубля. Копия экспертизы имеется в распоряжении «Газеты.Ru».

В документе отмечается, что «понесенные «Логистик Трейд» расходы в рамках договора поставки №4 от 21.12.2016 года не могут быть возмещены в отсутствие факта поставки соответствующей продукции. Все расходы, структура и содержание которых определялись «Логистик Трейд», включались в стоимость товара, обязанность по оплате которого могла наступить для покупателя только после осуществления фактической поставки». То есть, эти расходы были включены в требования безосновательно. Адвокаты отдельно отмечают, что исследования опровергли выводы, изложенные в экспертизе Минюста, и согласились с выводами, отраженными в решении арбитражного суда.

Также адвокаты обратились к следователям УВД по Южному округу Москвы с ходатайством о допросе экспертов ФБУ РФСЦЭ при Минюсте России по результатам их заключения, идущим в разрез с выводами АНО СОДЭКС МГЮА им. Кутафина. Копия ходатайства имеется в распоряжении «Газеты.Ru». Возможно их объяснение сможет повлиять на ход следствия и все-таки обратить внимание на существенные арифметические ошибки в своих расчетах и решения арбитражного суда. Кроме того, в отношение ЛТ недавно была введена процедура банкротства и утвержден временный управляющий.