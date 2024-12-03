Запрещать нельзя регулировать: как в России продают нелегальное пиво?

Журналисты Mash Kras провели расследование, в ходе которого выяснилось, что магазины разливного пива в Красноярске нарушают закон, продавая несертифицированную продукцию. О том, как они это делают, чем это грозит и как можно бороться с этим явлением, — в нашем материале.

Магазины разливного пива часто привлекают шумных посетителей по ночам, несмотря на то, что торговать алкоголем после 23.00 могут только предприятия общепита. Многих предпринимателей это не останавливало — и даже проверки полицейских с конфискациями и штрафами. Поэтому депутаты Законодательного собрания решили запретить работать «разливайкам» в многоквартирных домах в Красноярске совсем. Закон должен вступить в силу весной 2025 года.

«Честный знак» для честных продавцов

С 1 апреля 2024 года, помимо того, что регионы получили право устанавливать свои правила продажи алкоголя в заведениях общепита в жилых домах, начало действовать требование по маркировке пива в системе «Честный знак». Журналисты Mash Kras решили проверить, знают ли об этом законе в разливных магазинах Красноярска.

Они посетили восемь точек — в Советском, Ленинском, Кировском, Свердловском и Железнодорожном районах, — и в каждой продавцы говорили, что ничего не слышали о «Честном знаке» и никто из покупателей о нем никогда не спрашивал. Когда журналисты объяснили, о чем речь, в четырех магазинах дали их отсканировать, а в четырех других сказали, что оторвали их и на эту тему лучше говорить с руководством.

По мнению корреспондентов, у этого можно быть две причины — либо они продают контрафакт и не хотят быть пойманными, а торговые точки им помогают, наваливаясь с наценки за счет неоплаченного акциза. В этом случае покупать что-либо в таких точках просто опасно для жизни. Либо предприниматели продают качественную продукцию, но таким образом пытаются всеми силами экономить, поскольку генерация, распечатка и нанесение каждого кода стоит денег. С директором одного из магазинов журналистам удалось поговорить. Он рассказал, что с пивными гигантами тяжело тягаться, а ограничения только быстрее тянут бизнес ко дну.

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«Я как продавец могу сказать, что это [ограничения] максимально неудобно, но, с другой стороны, понимаю: «Честный знак» — это перекрестное контролирование государством оборота продукции. Мне в этом плане не нравится, что местный производитель страдает, потому что из-за нововведений он должен установить такую цену на пиво, за которую его не будут покупать», — отметил директор.

Однако чиновники уверены в том, что другого выхода нет, поскольку предприниматели всячески изощряются для того, чтобы обойти закон. По информации Минпромторга, находчивые владельцы магазинов с разливным имитируют кафе или бары, устанавливая столики или барную стойку. Такие точки не соответствуют ГОСТам, но продолжают наливать гостям круглосуточно. Поэтому бороться с проблемой в Красноярске решили радикально. И вполне возможно, что этот опыт потом распространится на другие города и регионы.

Федеральный вопрос

Эту меру многие находят довольно жесткой. Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко уже высказывалась на тему строгих запретительных мер при регулировании оборота спиртного.

Глава Совфеда отметила, что проблему злоупотребления алкоголем нужно решать комплексными мерами, а не новыми многочисленными запретами. Она упомянула негативный опыт антиалкогольной кампании Михаила Горбачева, напомнив, что, когда в СССР массово вырубались виноградники, люди начали переходить на самогон и это приводило к отравлениям. Так, по мнению Матвиенко, чрезмерное давление на алкогольную отрасль может вызвать обратный эффект и выступить стимулом для развития теневого рынка.

«Рынок надо регулировать, а не запрещать. Если все запретить — оно потом «уйдет в тень» и нанесет еще больший ущерб. Важно, наоборот, сделать этот рынок понятным, прозрачным и подконтрольным», — подчеркивала глава Совфеда.

Насколько действенным будет запрет наливаек с марта 2025 года, зависит от того, насколько рабочими будут механизмы контроля.