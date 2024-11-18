«Симбиоз услуг»: какое место интернет занимает в жизни человека

В этом году Рунету исполнилось 30 лет. Сегодня интернет входит в необходимый набор услуг, а интернет дома — обязательная инфраструктурная основа жизнеобеспечения и комфорта, наряду с электричеством, водоснабжением и отоплением. В интервью «Газете.Ru» директор по конвергентным продуктам и маркетингу МТС в Московском регионе Павел Плясенко рассказал, что дает пользователю симбиоз фиксированных и мобильных услуг связи, какое место в повседневной жизни занимает домашний интернет и что делается для улучшения базовых телеком-услуг.

— По роду своей деятельности вы занимаетесь конвергентными продуктами. Что значит «конвергент» для пользователя?

— Конвергенция — это сближение, объединение сервисов и услуг в единое целое, которое органически развивалось через взаимное проникновение технологий фиксированных и мобильных сетей.

Еще десятилетие назад отдельно существовали четыре базовые услуги — мобильная связь, «проводные» домашние телефон, интернет и кабельное ТВ. Причем эти услуги поставлялись физически по разным каналам и зачастую оказывались разными компаниями. Постепенно развитие технологий объединило всю «фиксу» — телевидение ушло из кабеля в интернет, появились онлайн-видеосервисы, а домашние интернет и телефон стали доступны по витой медной паре или оптическому волокну. Операторы предложили комплексные тарифы со скоростным ШПД, ТВ высокой четкости, онлайн-кинотеатрами и фиксированной телефонией.

Несколько лет назад мы начали объединять предложения фиксированной связи с мобильными сервисами в рамках единых тарифов, которые называются конвергентными. В них уже включен набор популярных услуг: домашний интернет, ТВ, онлайн-кинотеатр и мобильная связь для всех членов семьи. Управлять этими сервисами, а также оплачивать их с единого счета удобнее. Кроме того, в комплексе все эти услуги обходятся дешевле, чем каждая по отдельности. То есть это тот случай, когда привычные услуги предстают в новом качестве.

— Вы отвечаете за маркетинг в столичном регионе. Какие позиции занимает МТС на рынке, какие требования клиенты предъявляют к услугам?

— В столичном регионе, как правило, первыми внедряются новые технологии и продукты. При этом запросы клиентов постоянно растут и меняются. Увеличивается все: потребности в быстром стабильном соединении, объем потребляемого мультимедийного контента, количество устройств в доме. Все это влечет необходимость в увеличении пропускной способности сети. Поэтому мы видим, что клиенты все чаще выбирают тарифы с минимальной скоростью 500 Мбит/с, также растет доля тарифов со скоростью 1 Гбит/с.

Если говорить о позициях бизнеса в регионе, то компания традиционно занимает наибольшую долю ШПД-рынка в столице — сегодня это 38%, и второе место на рынке платного ТВ по абонентской базе. По последним опросам, МТС лидирует в Москве по качеству, надежности фиксированного интернета, возможностям домашнего оборудования.

И самое главное, по результатам независимых замеров МТС — самый быстрый провайдер домашнего интернета среди основных операторов в Москве. Все это стало возможным благодаря масштабным инвестициям в инфраструктуру за прошедшие полтора десятилетия. В Москве создана оптоволоконная транспортная сеть с возможностью подключения к практически к каждой квартире оптической линии по технологии GPON. Мы постоянно расширяли сеть, и, как результат, сегодня гигабитный оптоволоконный интернет на скоростях до 1 Гбит/с доступен для более чем 90% домохозяйств города и 70% домохозяйств Московской области, в зависимости от конкретного населенного пункта.

— Что еще можно улучшить в домашнем телекоме? Каким, по-вашему, должен быть качественный высокотехнологичный интернет в современном жилище?

— Домашний интернет уже давно стал услугой первой необходимости, а скоростями, когда «все летает» сейчас никого не удивить. Но, чтобы двигаться вперед, нам нужно постоянно улучшать привычный сервис. Качественный интернет дома — не только высокая пропускная способность, но и все моменты взаимодействия с клиентом, в том числе предоставление ему современного оборудования. Для оператора связи — это кропотливая и капиталоемкая работа в трех основных направлениях: внедрение современных индустриальных решений, обеспечение качественного радиопокрытия в помещениях и грамотная техническая поддержка.

Суть конвергентных решений современного телекома в том, что домашний интернет в отрыве от мобильного не рассматривается. С распространением технологии звонков через интернет Voice over Wi-Fi (VoWi-Fi) границы сотовой и фиксированной связи для пользователя размываются. Порой он не осознает, в какой беспроводной сети находится — в LTE от базовой станции или локальной Wi-Fi от роутера, подключенного к медной паре или оптике. Для нас важно обеспечить уверенное и стабильное покрытие мобильным и Wi-Fi сигналами всех помещений — жилых и служебных.

Например, абонент приезжает на подземную парковку, куда не «добивает» сигнал базовой станции с улицы. Здесь он попадает в зону действия мобильной связи или общественной Wi-Fi-сети. То же самое происходит во всех местах потенциально неуверенного приема — в лифтах, холлах, коридорах. Поэтому, чтобы клиенты были на связи в любой точке здания, нужно тщательно проектировать мобильные и фиксированные сети в многоквартирных домах. Сейчас, заходя в современные жилые комплексы, мы заранее договариваемся с застройщиками, чтобы закладывать всю телеком- и ИТ-инфраструктуру еще на этапе строительства. Для этого у нас подписаны соглашения с крупнейшими девелоперами. В ряде случаев мы идем дальше — реализуем концепцию цифрового жилого комплекса, когда все цифровые решения интегрируются в единую сеть для комфортного взаимодействия жителей с системами видеонаблюдения, управления доступа и сервисами ЖКХ.

Для улучшения покрытия мы начинаем широко использовать в жилых комплексах индустриальные решения — распределенные антенные системы — которые раньше применялись только на транспортных и промышленных объектах, в бизнес-центрах и торгово-развлекательных комплексах. Это тоже пример конвергенции — то, что раньше предназначалось для бизнес-заказчиков, идет в жилье.

— В квартирах тоже используются индустриальные решения?

— До этого мы говорили о макроуровне. А качественное Wi-Fi покрытие в квартире — это переход на микроуровень. Нам важно, чтобы сигнал от роутера доходил до каждого дальнего угла квартиры. Казалось бы, простая задача нередко превращается в нетривиальную, когда речь идет о большой жилплощади со сложной планировкой или о железобетонном конструктиве, который поглощает радиосигнал.

Раньше клиенту было достаточно установить роутер в прихожей. Интернет работал, но типовая конфигурация рассчитана на среднестатистические квартиры. В случае нестандартных планировок клиенту, как правило, приходится решать вопрос с улучшением покрытия самостоятельно. Сейчас мы пересматриваем подход и помогаем с комплексной организацией Wi-Fi-сети максимально гибко и комплексно. Если квартира большая, после размещения основного роутера определяем, где следует установить дополнительные репитеры и настраиваем взаимодействие между ними. Клиент также может приобрести собственное оборудование, которое мы можем интегрировать в домашнюю сеть.

У нас даже есть специальный малозаметный прозрачный тонкий оптический кабель, который позволяет без вреда для ремонта разместить роутер в нужном месте. Мы можем установить репитер клиенту, предварительно протестировав различные модели по качеству и цене.

Помимо решения вопросов с покрытием, мы уделяем внимание и эстетике. Подключаемые к «оптике» ONT-роутеры под брендом МТС имеют свой уникальный дизайн. А кого не устраивают наши штатные устройства, то благодаря PON-розетке у абонентов появилась возможность подключать к оптической сети практический любые Wi-Fi-роутеры с нужными характеристиками.

— Какие технологии и решения планируете предложить клиентам в ближайшем будущем?

— Мы продолжим расширять предложение абонентских устройств с учетом развития стандартов Wi-FI. Сейчас Wi-FI 5 замещается стандартом Wi-FI 6, и уже идет речь о технологиях Wi-Fi 7. Эти стандарты будут внедряться в наши роутеры с учетом готовности массового рынка.

Кроме технологического развития планируем развивать конвергентные предложения, наполняя их дополнительными услугами, непосредственно связанными с безопасностью и уютом в доме. Например, сейчас вы можете к нашим тарифам подключить услугу видеонаблюдения.

И, конечно, будем развивать экосистему, чтобы клиенты получали интересные и полезные услуги, сервисы в рамках единых тарифов и подписок, что удобнее и выгоднее.

Для этого у нас сегодня есть целый комплекс предложений — онлайн-кинотеатр KION, сервис покупки билетов на развлечения МТС Live, доступ к фонотеке в «МТС Музыка», книжный сервис «Строки», решения по кибербезопасности и защите от мошенничества, облачные игры, сервис кикшеринга «Юрент» и многое другое.