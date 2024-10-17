Сплошная токенизация. Глава Альфа-Банка высказался о цифровом будущем финансовых инвестиций

В последнее время в банковском сообществе вокруг токенизации как одного из перспективных финансовых инструментов развернулись горячие споры. Так, в ходе пленарной дискуссии «Токенизация: модернизация учета, технология будущего или просто хайп?» форума инновационных финансовых технологий Finopolis 2024 эксперты обсудили, что такое токенизированные активы, способна ли токенизация изменить будущее финансового рынка и нужен ли ответ регуляторов на ее развитие.

Рынок ЦФА растет огромными темпами. В прошлом году рынок был чуть более 70 млрд рублей. В этом году за 9 месяцев рынок цифровых финансовых активов уже достиг отметки в 300 млрд. Платформа Альфа-Банка «А-Токен» уже демонстрирует 5-кратный рост – с 30 в 2023 г. до 150 млрд в этом году. На данный момент на рынок уже выходят в качестве эмитентов крупные банки и промышленный холдинги.

Глава Альфа-Банка Владимир Верхошинский в ходе дискуссии подчеркнул, что токенизация имеет колоссальное значение для всех направлений, но особенно для среднего бизнеса, так как этот инструмент альтернатива бондам. При этом разнообразие ЦФА практически не имеет границ. В Альфа-Банке токенизируют бриллианты, золото, такие активы, как торговые центры, но это еще не все, – можно токенизировать науку и искусство – например, кино. Кроме того, уже сейчас придумали токенизировать людей.

«Вы представляете только, как это может перевернуть кадровую индустрию и взаимодействие с талантливыми студентами, молодежью. Взять, например, талантливого студента, который потенциально может стать главой банка. И вы всю жизнь будете получать стабильный доход с его успешной карьерной реализации», — рассказал Верхошинский.

ЦФА можно рассматривать как перспективные аналоги классических инструментов. Например, акций, облигаций или драгоценных металлов – по ним инвесторы тоже получают доход, как купоны по облигациям или дивиденды по акциям. Такие активы тоже выпускают компании, чтобы привлечь денег — как и обычные инструменты.

Мировой тренд

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку, председатель совета Ассоциации банков России Анатолий Аксаков отметил, что в теме токенизации прослеживаются глобальные тенденции. По его мнению, за цифровыми платформами и токенами – будущее. Аксаков подчеркнул, что в этом направлении есть эксперты не только в России, но и за рубежом.

«Это мировой тренд, и мы должны соответствовать. Наше дело – создавать удобные условия работы технологии. Участники рынка должны выбирать, где удобнее и эффективнее, где дешевле. И следующий шаг – законодательство также должно этому помочь», — добавил он.

Член совета директоров Банка России Алексей Гузнов считает, что токенизированные активы и ЦФА в частности – это новый вызов. По его словам, более комфортный клиентский путь с точки зрения выпуска – хороший фактор.

«Мне кажется, что во многом ЦФА придают динамику обращениям активов. Поэтому определенно это важный инструмент на рынке, другое дело – оказалось, что к этому тяжело подходить технологически, и это, наверное, требует проработки в обозримом будущем. Поэтому это скорее вопрос того, как все это будет выглядеть. Пока ответа нет», — добавил Гузнов.

В завершении дискуссии Владимир Верхошинский перефразировал известную цитату про телевидение из фильма «Москва слезам не верит».

«Скоро не будет ни акций, ни облигаций, ни ценных бумаг, ни долговых инструментов. Только одна сплошная токенизация», — отметил глава Альфа-Банка.

Все участники дискуссии согласились с тем, что будущее все-таки за цифровизацией и токенизацией.