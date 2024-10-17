Искусственный интеллект против преступного. Как он помогает бороться с финансовыми пирамидами? Т-Банк запустил проект «Кибершквал» для защиты от мошенничества в инвестициях

Т-Банк представил разработку для борьбы с финансовыми пирамидами, не имеющую аналогов в России. Она получила название «Кибершквал». Технология на основе искусственного интеллекта сканирует интернет в поиске сайтов, рекламирующих псевдо-инвестиции. Затем специальные боты создают шквал заявок на консультацию, а после тянут время в телефонных разговорах с лжеброкерами, тем самым они проактивно нейтрализуют лжеброкеров, отвлекая от потенциальных жертв.

Мошенников вычисляет искусственный интеллект

Противодействие финансовым пирамидам выходит на новый уровень. Новую технологию для борьбы с мошенничеством в сфере инвестиций представил Т-Банк на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis. Проект «Кибершквал» не имеет аналогов в России и стал продолжением «Фабрики человекоподобных роботов» для разговоров с мошенниками, которая отвлекает на себя их ресурсы. Он представляет собой платформу специальных ботов, которые нейтрализуют лжеброкеров.

Платформа сканирует интернет-пространство в поиске сайтов, рекламирующие инвестиции с признаками мошеннических схем. Многие такие финансовые пирамиды имеют собственные страницы, а некоторые — даже серию запасных сайтов на случай блокировки основных. Как правило, они не содержат никакой конкретики об инвестициях, зато наполнены обещаниями сверхвысоких доходов, мгновенных выплат, отсутствия рисков. Характерным признаком финансовой пирамиды служит предложение получать доход за счет привлечения новых участников — стать участником реферальной программы. По этим и сотням других признаков мошеннических схем сканер и выявляет финансовые пирамиды.

Обнаружив такой сайт, «Кибершквал» отправляет его на ручную проверку сотрудникам Т-Защиты. На сайтах с явными признаками финансовых пирамид платформа создает шквал заявок на бесплатную консультацию или обратный звонок. Когда лжеброкеры перезванивают, они попадают на ботов, имитирующих потенциальных клиентов, заинтересованных в инвестициях. Задача этих человекоподобных роботов заключается в том, чтобы как можно дольше удержать преступника на линии и помешать ему дозвониться до реальных людей.

В день боты «Кибершквала» принимают в среднем 1500—2000 мошеннических звонков, в пиковые моменты до — 3500.

Разговор мошенника с девушкой, интересующейся инвестициями Т-Банк

Средняя продолжительность звонка составляет 3-5 минут. Насколько успешно боты подражают людям, можно проверить на примерах таких разговоров.

Разговор мошенника с мужчиной, который просит перезвонить попозже Т-Банк

При этом «Кибершквал» не оказывает критического влияния на инфраструктуру провайдеров и работоспособность сайтов.

Разговор мошенника с девушкой, ищущей дополнительный доход Т-Банк

«Кибершквал» определяет признаки мошенничества с точностью в 90%.

Платформа создана на базе собственных разработок Т-Банка в области искусственного интеллекта и голосовых помощников. Для обучения ML-модели сканера было использовано 20 тыс. мошеннических сайтов.

«Быстрый заработок в интернете»

В 2024 году самыми распространенными оказались финансовые пирамиды, которые маскируются под экономические игры, показало совместное исследование Т—Ж и Центра экосистемной защиты Т-Банка. Организаторы предлагают запустить виртуальный бизнес и зарабатывать на нем реальные деньги. Например, открыть цифровую ферму и продавать урожай другим игрокам, которым он нужен для развития. Или инвестировать деньги в игровых персонажей и сдавать их в аренду, кликать на нарисованного хомяка и обменивать виртуальную валюту на биткоины.

Второе место по распространенности занимают финансовые пирамиды, которые предлагают заработать на инвестициях в криптовалюты — это примерно каждая пятая мошенническая схема. Организаторы финансовых пирамид широко используют знание социальной инженерии, играя на доверчивости и желании людей заработать много, быстро и без усилий. Еженедельно Т-банк выявляет 50-60 новых сайтов финансовых пирамид. ЦБ РФ в этом году выявил их в 1,7 раза больше, чем в прошлом году.

Изобретательное использование информационных технологий помогает преступникам выманивать у людей все больше денег. По размеру ущерба этот вид мошенничества занимает первое место место. В среднем жертвы фальшивых инвестиционных проектов теряют 80-100 тысяч рублей.

«К сожалению, таких жертв сложнее всего «расфишить» — переубедить вкладываться в сомнительные проекты, — объясняет Олег Замиралов, руководитель Центра экосистемной защиты Т-Банка. Лжеброкеры уже выплатили им какую-то сумму, человек уверен, что сможет быстро разбогатеть, и зачастую обманывает сотрудника банка по поводу истинной цели своих переводов. Поэтому мы решили действовать проактивно — внедряться в логово преступников с помощью роботов-диверсантов, создавать шквал ложных заявок, запутывать мошенников и тратить их время».

Искусственный интеллект становится эффективным инструментом в борьбе с этим видом преступности. Чтобы противостоять преступникам, просто необходимо проявлять ответную изобретательность.