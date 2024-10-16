Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Бизнес
Размер текста
А
А
А

FINOPOLIS 2024. Взгляд на финтех Грефа, Костина и Набиуллиной

Пленарная дискуссия «Цифровые технологии на службе общества: новый взгляд на финтех и госсервисы»

В университете «Сириус» открывается FINOPOLIS — крупнейший российский форум финансовых технологий. В открывающей пленарной сессии «Цифровые технологии на службе общества: новый взгляд на финтех и госсервисы» глава Сбера Герман Греф, президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, сооснователь Cyberus Юрий Максимов и гендир Ozon Fintech Ваэ Овасапян обсудят вызовы и приоритеты цифрового развития сектора, а также синергию государственных и коммерческих сервисов. Модератором выступит председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Смотрите онлайн-трансляцию на «Газете.Ru».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами