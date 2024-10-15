Дополнительные возможности: как в Сбере развивается сегмент партнерского финансирования

Накануне VI Российского исламского экономического форума «Россия — гарант партнерства» старший вице-президент Сбербанка Олег Ганеев рассказал «Газете.Ru», как в банке развивается сегмент партнерского финансирования и какое место он занимает в общей стратегии человекоцентричности.

— Олег Владимирович, завтра начнет работать Российский исламский экономический форум, который Сбер организует в шестой раз. Какие темы для обсуждения будут первостепенными в этом году?

— Действительно, форум для нас стал традиционным. Мы его проводили в Чечне, Татарстане, Башкортостане, Дагестане и, наконец, в Москве. Это позволяет собрать как можно более широкую аудиторию. Регистрация гостей закрылась всего за несколько часов, среди участников, а их более 400, — бизнесмены, журналисты, представители банковской сферы, духовенства, органов власти. Обсуждать будем множество актуальных тем: вектор развития эксперимента по 417-ФЗ, привлечение в Россию инвестиций из исламских стран, экосистему халяльных продуктов. И, конечно, мы как лидер отрасли партнерского финансирования расскажем о своих результатах работы в этом сегменте.

— Государство уделяет пристальное внимание развитию партнерского финансирования: с 1 сентября прошлого года стартовал эксперимент Банка России, в котором Сбер принимает активное участие. Какие важные решения были приняты за год в рамках 417-ФЗ?

— Принятое законодательство предоставило дополнительные возможности в части инструментов финансирования, новых видов сделок, что послужило дополнению и расширению бизнес-модели, которую банк постепенно реализовывал еще с 2016 года. Более того, принятие документа официально предоставило почву для формирования новой отрасли.

Однако остается ряд вопросов, по которым требуется решение. Мы продолжаем вести активное обсуждение с Банком России и правительственными структурами в части регуляторных инициатив: в частности, касательно налогового законодательства. Одновременно с этим считаем необходимым работать над конъюнктурой рынка, повышением конкуренции, привлечением новых участников и наращиванием темпов деятельности.

— Изучали ли вы аудиторию клиентов партнерского финансирования? Какова их модель потребления финансовых услуг?

— Большая часть нашей целевой аудитории сосредоточена на Северном Кавказе, в Татарстане, Башкортостане и крупных городах страны. Проведенные исследования помогли нам выявить основные модели потребления банковских услуг и сервисов, финансовое поведение в зависимости от региона проживания. Согласно опросу, часть респондентов старается не тратить все деньги и откладывать на краткосрочные нужды, особенно это характерно для Татарстана. В Москве значительно чаще откладывают на длительные сроки.

Также в Татарстане мы наблюдаем высокую лояльность к различным банковским услугам, в то время как жители Кавказа чаще, чем в других регионах, отказываются от пользования банковскими услугами по этическим соображениям.

Базируясь на этих заключениях, мы также реализуем наши проекты по повышению финансовой грамотности среди населения. В основе нашей модели — запрос на социальную ответственность: построение деловых отношений на принципах партнерства и равного распределения рисков между банком и клиентом. Данный подход отталкивается от актуальных потребностей и задач населения, что позволяет структурировать новые эффективные решения и отвечает общей стратегии человекоцентричности.

— По вашим наблюдениям, какие продукты партнерского финансирования наиболее востребованы?

— Сейчас у нас интегрированы 16 продуктов партнерского финансирования, и на каждый из них мы наблюдаем определенный спрос. Более того, в зависимости от региона топ-продукты разнятся. Например, большой объем заявок на зарплатные проекты мы наблюдаем в Чечне и Башкирии, а такой продукт, как текущий счет Амана, пользуется популярностью в Татарстане и Москве.

В то же время высокую заинтересованность со стороны клиентов мы видим в доходных продуктах и услугах финансирования. Ведем активную работу по структурированию таких продуктов в соответствии со стандартами исламского финансирования с учетом российского законодательства.

— В партнерском финансировании особую роль играет соответствие банковских продуктов нормам шариата и организация отдельного учета. Расскажите, как эта работа построена в Сбере?

— По этому направлению мы поддерживаем активное взаимодействие с Духовным управлением мусульман Российской Федерации и духовенствами пилотных регионов, в рамках которого мы предоставляем пакеты документов по нашим продуктам для анализа на соответствие нормам. Одновременно с этим на каждый наш продукт и офис выдана официальная фетва нашим шариатским консультационным комитетом.

Настройка сегрегации активов и пассивов также происходит под контролем шариатского консультационного комитета: сейчас у нас настроены продуктовый и управленческий учет по каждому из продуктов и офисов.

В то же время мы продолжаем вести обсуждение с Банком России и министерством финансов касательно настройки отдельного бухгалтерского учета и возможности выработки единой стандартизации. Это выступает ключевым приоритетом, когда мы говорим о формировании новой отрасли в стране.