Сложный гравитон. Почему бизнесмен Ярчук почти 10 лет не может вернуться в Россию Бывший партнер бизнесмена Ярчука подал против него множество исков

С бизнесмена Александра Ярчука, вошедшего в так называемый «список Титова» еще пять лет назад сняли все обвинения. Но он до сих пор не может вернуться в Россию. Претензии теперь предъявляет его бывший партнер. Вынес приговор не в его пользу и районный суд Краснодара. Причем сделал это, несмотря на решение Верховного суда, снявшего с предпринимателя все обвинения. В истории вопроса разбиралась «Газета.Ru».

«Наше взаимодействие с Генеральной прокуратурой и Следственным комитетом на этот раз получилось на редкость эффективным. Я бы назвал это отличным примером торжества разума и прагматизма. А Ярчук, вернувшись в Россию, еще сможет внести свой вклад в развитие экономики, вместо того, чтобы просиживать за решеткой». Это заявление сделал более пяти лет назад в то время уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

Произошло это после того, как управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Северо-Кавказскому федеральному округу прекратило уголовное дело в отношении бывшего генерального директора краснодарской фирмы «Гравитон» Александра Ярчука. С 2015 года бизнесмен, скрываясь от уголовного преследования, проживал в Австрии, а в 2019 году был внесен в так называемый лондонский список Титова. Впрочем, на Родину предприниматель так и не вернулся из-за финансовых претензий со стороны бывшего партнера Ризвана Солтанова и возбужденного нового уголовного дела.

Ущерб возмещен

Фирма «Гравитон» некогда являлась одной из крупнейших строительных компанией на юге России, была генподрядчиком в проекте реконструкции Туапсинского НПЗ, принадлежащего «Роснефти» с бюджетом в 5,5 млрд рублей. В 2015 году ФНС предъявила компании претензии за неправомерное предъявление к вычету НДС и учет расходов по налогу на прибыль в 2013-2014 годах. По версии инспекции, «Гравитон» в действительности не покупал товары у десятка поставщиков, оказавшихся фирмами-«однодневками», а один из контрагентов не выполнял работы по договору подряда.

Получилось так, что из-за болезни в октябре 2015 года Ярчук сложил с себя полномочии генерального директора и уехал на лечение в Австрию. Солтанов этим воспользовался и взял управление компанией под свой контроль, назначая номинальных руководителей. С мая 2017 года таковым стал Лев Курбацкий. С того же периода времени учредителями «Гравитона» стали компании «Олесстар лимитед» (конечный бенефициар Ярчук), и «Беллезар лимитед» (конечный бенефициар Солтанов, изначально и до настоящего времени занимающий должность технического директора).

Тем временем против Ярчука было возбуждено дело о неуплате налогов в особо крупном размере. О возвращении на родину речи уже не шло, поскольку в этом случае его могли отправить в СИЗО.

close Нина Зотина/РИА «Новости»

Сумма ущерба постоянно корректировалась и в итоге составила 967 млн рублей, но все недоимки, пени и штрафы были погашены. В 2017 году между «Гравитоном» и «Роснефтью» было заключено мировое соглашение, в том числе был возмещен ущерб, вмененный в рамках расследуемых уголовных дел, в связи с чем руководством нефтяной компании были написаны письма в адрес следственного органа об отсутствии претензий к сотрудникам «Гравитона». С этого времени «Роснефть» к излагаемым событиям отношения и каких-либо претензий материального либо иного характера не имеет.



В 2019 году в связи с возмещением ущерба было прекращено уголовное преследование Ярчука, который обратился к российскому бизнес-омбудсмену Борису Титову и попал в так называемый «список Титова». Это перечень предпринимателей, скрывающихся за рубежом от уголовного преследования в России, но желающих вернуться на родину при гарантии неприменения к ним меры пресечения в виде предварительного заключения.

Претензии «Гравитона»

Но проблемы в России у Ярчука на этом не закончились. Претензии к нему предъявил «Гравитон». Еще в мае 2018 года, после того, как Ярчук объявил о намерении разделить все совместные активы, Солтанов прилетел в Вену и заявил, что был вынужден потратить крупную сумму денежных средств «для решения проблем Ярчука», и что теперь все их совместные активы в России принадлежат ему. Ярчук отказал Солтанову, так как урегулированием разногласий занимался сам, а к сделкам, которые ФНС признала фиктивными, не имел никакого отношения.

С августа 2015 года Ярчук не живет на территории России, что позволило Солтанову получить полный контроль над деятельностью «Гравитона» и подать заявление от имени компании предъявить Ярчуку финансовые претензии. По мнению нового руководства фирмы бывший директор компании Александр Ярчук заключал фиктивные сделки по приобретению труб при реконструкции Туапсинского НПЗ с 2013 по 2015 годы. Истец оценил потери от действий Ярчука в 5,4 млрд рублей, которые компания намерена была взыскать.

Из этой суммы 5 млн рублей фирма уступила краснодарскому юристу Виктору Ларину, а тот в январе 2020 года инициировал дело о несостоятельности Ярчука, которого суд в сентябре того же года признал банкротом. По словам его адвоката, личное банкротство является следствием конфликта Ярчука и второго совладельца ООО «Фирма «Гравитон» Ризвана Солтанова. А банкротство его подзащитного осуществляется по сомнительной схеме: в сентябре 2019 года судья Прикубанского суда Краснодара Наталья Бодрова удовлетворила иск юриста Виктора Ларина к Александру Ярчуку о взыскании 5 млн рублей, что дало Ларину возможность инициировать банкротство предпринимателя. Право требования долга перешло к Виктору Ларину от фирмы «Гравитон».

Впрочем, в результате многолетних споров Верховный суд отказал во взыскании с Ярчука в пользу «Гравитона» 5,4 млрд рублей.

Уголовное дело

Едва избавившись от одного уголовного дела в России в июле 2019 года, в ноябре того же года Ярчук получил новое — о мошенничестве. Учредитель голландской фирмы Andre Funk Werksvertretung Bartels Андре Функ рассказал следователям, что его компания в 2010-2013 годах покупала и поставляла для «Гравитона» несколько буровых установок, гидромолот и гидровибратор. Общая цена составила почти €6,7 млн, но €2,5 млн были переплатой, из которой €2,05 млн, по словам Функа, Ярчук распорядился перечислить на счета компаний МНМ Verw. & Verp. GmbH и МНМ & Abbund Zentrum Oelde GmbH, принадлежавших ему и членам его семьи. Еще €152 тыс. были в качестве займа предоставлены Andre Funk Werksvertretung Bartels.

Это стало поводом для дополнительных финансовых претензий «Гравитона» к своему бывшему гендиректору. В рамках дела о банкротстве Ярчука фирма попросила включить в реестр требований 177,7 млн рублей (€2,5 млн в пересчете по курсу ЦБ РФ 70,45 рублей за один евро). Экс-руководитель «Гравитона» не признавал себя виновным в хищении и настаивал на том, что его подписи на договорах с Андре Функом поддельные. Задолженность перед «Гравитоном» Ярчук также не признавал. В результате спустя два года дело в связи с отсутствием в деяниях Ярчука состава преступления было прекращено.

Были еще многочисленные проверки инициированные прокуратурой Краснодарского края. Но почти все они закончились отказом в возбуждении уголовного дела. Впрочем, одно все-таки было возбуждено и доведено до Прикубанского районного суда города Краснодара, возглавляемого Рустемом Траховым. В сетях пишут, что он хорошо знаком с Солтановым и в крае это очень известная фигура — его отец Аслан Трахов, более 20 лет, с 1998 по 2019 год, возглавлял Верховный суд Республики Адыгея.

В результате в отношении Ярчука вынесен обвинительный приговор. Его обвинили в использовании поддельных документов и мошеннических схем, чтобы вывести деньги через подконтрольные компании.

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Прикубанский районный суд Краснодара 28 июня 2024 года признал Ярчука виновным в злоупотреблениях полномочиями с тяжкими последствиями и обязал выплатить предприятию 5,4 млрд нанесенного преступлением ущерба. На все его имущество обращено взыскание в пользу Солтанова.

Адвокаты Ярчука не согласны с приговором и указывают на неполноту предварительного следствия, допущенные нарушения и противоречия в доказательствах. «Несмотря на то, что в ходе предварительного следствия надзирающим прокурором неоднократно вносилось требование об устранении нарушений федерального законодательства, в котором указывалось на необоснованное уголовное преследование Ярчука, обвинительное заключение по делу было утверждено», — утверждают они.

По мнению стороны защиты, суд проигнорировал тот факт, что на момент возбуждения уголовного дела в отношении Ярчука имелось неотмененное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по основаниям, предусмотренным п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в действиях Ярчука состава преступления. Судом было установлено, что Ярчуком не подписан ни один договор, он не участвовал в подготовке договоров и не имеет никакого отношения к компаниям, на которые были перечислены денежные средства. А все договора подписаны Солтановым. При этом судья проигнорировал решение Верховного суда об отказе во взыскании с Ярчука 5,4 млрд рублей, фактически указав на непричастность Ярчука к причинению ущерба.

Двойные стандарты

«Очень странно объяснить, что в краснодарском суде решения одни принимаются, а когда это выходит за край (Краснодарский — примечание «Газеты.Ru»), получается, что Верховный суд не подтверждает эти 4,4 миллиарда рублей. На какие мысли это наводит? Мне хочется задать вопрос прокурору Краснодарского края Табельскому. Он знает об этой ситуации? (…) И уголовные дела возбуждены, но почему-то их никто не хочет и не дает им хода. А какие нужно конечно расследуются и возбуждаются в отношении Ярчука. И судебные решения принимаются, какие нужно», — задается вопросом главный редактор сетевого издания «Момент истины» Евгений Гнеушев.

По данным Теlegram-канала ВЧК-ОГПУ (признан в РФ иностранным агентом), как минимум пять расследований, связанных с Солтановым «стоят на стопе». Вот только предварительный перечень дел, которые висят на Солтанове. «Курбацкий в сговоре с Солтановым вывел из «Гравитона» имущество стоимостью 894,5 млн рублей (…) Солтанов и Курбацкий, вступив в преступный сговор, совершили хищение имущества «Гравитон» путем заключения фиктивного договора займа, в счет погашения которого Солтанову было передано 12 объектов недвижимости и 10 единиц техники, принадлежавших компании, рыночная стоимость которых составляет более 120 млн рублей (…) Солтанов с помощью председателя правления «Кубаньторгбанка» Плюшко осуществил хищение из абонентских ячеек Ярчука А.Н. и Ярчука Р.А. в помещении хранилища ценностей «Кубаньторгбанка» золотых слитков, оценочная стоимость которых в настоящее время составляет 499 млн рублей (…) генеральный директор ООО «ТМКП» Вовк в сговоре с Новрузовым и Солтановым пытался незаконно вывести из компании земельный участок (…) Солтанов организовал через председателя правления банка Плюшко фиктивное принятие на работу в «Кубаньторгбанк» лиц, которые не исполняли свои трудовые обязанности». Предварительное следствие по всем этим уголовным делам или приостановлено или сами дела не рассматриваются.

Перспективы расследования

Ярчук пытался защищать свои права и интересы, но ему практически ничего не удалось сделать, так как все его действия были заблокированы, а гражданско-правовые споры решаются в пользу Солтанова. В результате Ярчук обратился к депутатам и членам Совета Федерации. В настоящее время за подписью сенаторов Андрея Клишаса и Юрия Валяева направлены обращения на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина и генерального прокурора Игоря Краснову с просьбой взять на контроль вопросы расследования уголовных дел.

«В попытке обанкротить Ярчука, Солтанов прибегнул к финансовым манипуляциям. Значительная часть акций «Кубаньторгбанка», где ранее обоим бизнесменам принадлежало по 49,81% акций, перешла под контроль доверенных лиц Солтанова. Этот процесс поддерживал ряд судебных решений, принятых судами Краснодарского края, однако ни одно из них не нашло подтверждения в высших судебных инстанциях, включая Верховный Суд РФ», — пишет на страницах сетевого издания «Момент истины» депутат Госдумы Артем Кирьянов.

Парламентарий отмечает, что особенно тревожным является участие в конфликте представителей силовых ведомств Краснодарского края, которое только усугубило общий кризис.

«Несмотря на отказ Верховного Суда РФ признать претензии Солтанова, суды Краснодарского края продолжали принимать решения в его пользу. Это порождает серьезные вопросы о коррупции и манипуляциях внутри региональной судебной системы», — констатирует депутат.

По его словам, в ходе судебных разбирательств всплыло еще одно громкое дело — исчезновение золота из банковских хранилищ «Кубаньторгбанка». Этот инцидент лишь добавил масла в огонь, указывая на возможные преступные действия изнутри компании.

«Внимание к этому делу переходит в Москву, что открывает перспективы более глубокого расследования и возможных арестов», — резюмирует Артем Кирьянов.