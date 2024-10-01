Низкоуглеродное развитие: «Русал» получил сертификат по стандарту «зеленой энергии»

РУСАЛ (входит в En+ Group) является производителем алюминия под брендом ALLOW INERTA, обладающего самым низким углеродным следом в мире – 0,01 тонны эквивалента CO2 на тонну металла. На опытном участке выпущено 5000 тонн этого металла.

«Русал» стал первой международной компанией, получившей от Китайской ассоциации производителей цветных металлов официальный сертификат о соответствии своих предприятий требованиям Green Power Aluminium. Сертификат подразумевает только использование возобновляемой энергии в качестве источника электричества для его производства. Какие бонусы получит российский алюминиевый гигант на китайском рынке — в материале «Газеты.Ru».

Международный сертификат

Специалисты Китайской ассоциации цветной металлургии (CNIA) во главе с руководителем Центра оценки экологически чистой продукции Ма Цунжэнем посетили и сертифицировали два крупнейших алюминиевых завода компании — Красноярский (КрАЗ) и Братский (БрАЗ), мощностью более 1 млн тонн алюминия в год каждый, а также Иркутский алюминиевый завод (ИркАЗ) мощностью 425 тыс. тонн в год. Все три завода подтвердили соответствие нормативным стандартам, установленным в рамках инициативы Green Power Aluminium.

«Русал» стал первой международной компанией, получившей сертификат Green Power Aluminum, подтвердив статус глобального лидера в сфере производства низкоуглеродного алюминия. Китайские эксперты признали соответствие нашего металла самым высоким отраслевым стандартам. В настоящее время Тайшетский и Саяногорский алюминиевые заводы «Русала» также находятся в процессе сертификации. Мы планируем расширять сотрудничество с китайскими партнерами, внедряя инновационные подходы и устойчивые практики по всей цепочке создания стоимости», — отметил генеральный директор «Русала» Евгений Никитин.

В настоящее время в Поднебесной работает программа по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. В рамках концепции Китая о пике выбросов углерода и углеродной нейтральности в 2021 году были сформулированы 3- этапные цели: к 2025 году сформируется экономическая система экологически чистого и низкоуглеродного замкнутого цикла, а энергоэффективность ключевых отраслей промышленности значительно повысится.

К 2030 году будут достигнуты значительные результаты в общей зеленой трансформации экономического и социального развития, а энергоэффективность ключевых энергопотребляющих отраслей выйдет на международный передовой уровень. К 2060 году будут полностью созданы экологичная и низкоуглеродная замкнутая экономическая система и чистая, низкоуглеродистая, безопасная и эффективная энергетическая система, а эффективность использования энергии достигнет международного передового уровня.

В этой связи внутри страны предпочитают использовать именно «зеленый» алюминий. А при его экспорте в другие страны наличие сертификата намного упрощает оборот российского металла.

Китайский рынок

Итоги сертификации стали очередным этапом последовательного расширения присутствия российской алюминиевой компании на китайском рынке. Стратегия компании, заложенная ее основателем Олегом Дерипаской, была ориентирована на развитие производства премиального «зеленого» алюминия, который является важнейшим элементом трансформации мировой экономики к безуглеродным продуктам и технологиям. Китай в этом контексте сегодня вырвался в глобальные лидеры и одновременно стал крупнейшим потребителем российского металла, пока европейская экономика буксует на фоне торможения экономики из-за отказа от работы с российскими производителями.

«Мы рады видеть «Русал» в числе производителей «зеленого» алюминия и подтвердить соответствие компании нашим ценностям. Будучи ведущим производителем «крылатого» металла в мире, компания играет важнейшую роль в развитии глобальной экологически чистой алюминиевой промышленности. После оценки и сертификации компания может предлагать китайским потребителям низкоуглеродный алюминий с четко прослеживаемым углеродным следом. Мы надеемся, что «Русал» будет уделять большое внимание китайскому рынку и расширять сотрудничество с нами и другими компаниями в отрасли. Вместе мы сможем содействовать продвижению «зеленого» алюминия, способствовать его широкому применению и использовать преимущества китайского рынка, внося совместный вклад в экологичную и низкоуглеродную трансформацию экономики и качественное развитие Китая», — прокомментировал руководитель Центра оценки экологически чистой продукции CNIA Ма Цунчжэнь.

Сертификат Green Power Aluminium подчеркивает важность использования возобновляемых источников энергии (солнечной, гидро-, ветровой и геотермальной) при производстве первичного металла. Более 99% электроэнергии для выпуска металла «Русал» получает из возобновляемых источников. Сам процесс сертификации проходит в два этапа: дистанционный анализ на основе предоставленной информации, а затем — экспертная оценка непосредственно на производственных площадках.

Китай последние двадцать лет является глобальным лидером в производстве и потреблении алюминия, сегодня на страну приходится больше половины объема мирового производства. Тем не менее, страна демонстрирует спрос на российский «крылатый» металл, который находит широкое применение в «зеленом» строительстве, в производстве автомобилей, в первую очередь электрокаров, в создании энергетической инфраструктуры, включая отрасль солнечной энергетики.

В тренде

Применение алюминия в самом широком спектре всех отраслей промышленности — глобальный тренд. Спрос на этот металл растет с каждым годом благодаря его легкости, прочности, экологичности, возможности бесконечной переработки . Поскольку весь мир стремится снизить воздействие своей промышленности на окружающую среду, сократить выбросы парниковых газов и снизить использование ископаемого топлива, роль «крылатого» металла в таких отраслях как транспорт и энергетика становится решающей. По оценкам экспертов, эти два сегмента рынка обеспечат более 14 млн тонн нового спроса на алюминий в течение следующего десятилетия. По некоторым оценкам, в ближайшие годы эти секторы обеспечат около 50% от общего спроса на него. Кроме того, секторы производства упаковки, потребительских товаров, электротехники и автомобилестроения сегодня выступают лидерами по внедрению технологий устойчивого развития. Для них алюминий с низким углеродным следом также становится незаменимым сырьем.

Одно из наиболее перспективных направлений сотрудничества России и Китая в алюминиевой отрасли — реализация проектов по производству продукции высоких переделов, в том числе высокотехнологичных. Китай в даунстриме сделал большой рывок, используя в том числе советский опыт. Ими освоено производство алюминиевых кузовов для электромобилей, литых компонентов для автопрома и авиации, вагонов для скоростных поездов. Кроме того, Китай развивает применение «крылатого» металла в строительстве и собирается сделать этот сектор максимально «зеленым» из-за растущей урбанизации и национальных целей достижения пика выбросов углерода.

Прогресс в декарбонизации цепочек поставок наиболее заметен и в автомобильном секторе, где более 20% мировой промышленности уже заявили о намерении создать к 2040 году цепочки поставок с нулевым углеродным следом. В числовом выражении это означает производство более 25 миллионов автомобилей со значительно сниженными выбросами парниковых газов.

Чистый алюминий

Декарбонизацией своего производства «Русал» начал заниматься одним из первых в России. Компания стала одним из основателей «Российского партнерства за сохранение климата», а в 2022 году приняла обновленную Климатическую стратегию, которая предполагает к 2050 году снижение удельных выбросов парниковых газов не менее чем на 47% только за счет внедрения современных технологий.

В этом году «Русал» прошел очередную верификацию выбросов парниковых газов при производстве своей продукции и подтвердил статус ведущего глобального производителя алюминия с низким углеродным следом. Согласно проведенному независимым верификатором анализу, 100% производимого компанией металла имеет выбросы парниковых газов на уровне менее 4 тонн СО2-экв. на тонну алюминия по Охватам 1 и 2, что соответствует критерию алюминия с низким углеродным следом от ведущих международных аналитических агентств.

Достижение подобных результатов становится возможным благодаря не только использованию возобновляемой энергии — в первую очередь гидроэлектростанций, но и опоре компании на сформированную Олегом Дерипаской в предыдущие годы научно-техническую базу, а также на собственные современные разработки в технологиях производства и переработки металла. Стратегия модернизации производств включает в себя обновление электролизеров, переход на использование технологии предварительно обожженного анода, установку новых газоочистных установок, улучшение систем мониторинга качества воздуха и другие мероприятия.

В 2026 году «Русал» намерен перейти к промышленному масштабированию производства алюминия по передовой технологии инертного анода, преимущество которой заключается в том, что при производстве алюминия выделяется кислород. Практически происходит «алюминиевый фотосинтез»: один электролизер может производить столько же кислорода, как 70 га леса.