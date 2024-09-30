ИТ-рынок: чего ждет крупный бизнес от разработчиков

Технологии искусственного интеллекта все глубже проникают в различные отрасли. О том, как российские компании замещают иностранные ИИ-технологии и повышают эффективность работы сотрудников, рассказал вице-президент ГК Softline, директор вендора SL Soft Тагир Яппаров.

— Как меняется ИТ-повестка в B2B-секторе? Какие тенденции вы видите?

— Активное проникновение ИИ-технологий в традиционные решения меняет парадигму информационных систем. Возникают новые классы интеллектуальных прикладных систем, среди которых ML-аналитика, цифровые ассистенты, адаптивные системы автоматизации бизнес-процессов и пр. У российских производителей есть шансы выйти на эти формирующиеся рынки, ведь у них нет «багажа» старых унаследованных продуктов, которыми пользуются тысячи клиентов. Такие продукты требуют поддержки и значительных средств, отвлекают от инвестиций в новые направления.

Новые ИИ-направления на нашем рынке практически полностью российские — тот же сегмент RPA смогли заместить буквально за пару лет. Такая же ситуация с предиктивной аналитикой, видеоаналитикой, OCR и лингвистическими приложениями. И у этих сегментов, на наш взгляд, большие возможности для выхода на рынки государств — членов СНГ, стран Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока.

В то же время локальные тренды остаются прежними: санкционный режим не ослабевает, все больше зарубежных производителей покидают российский рынок, а заказчикам нужно как-то замещать все больше информационных систем.

— Какие технологии сейчас наиболее интересны корпорациям и холдингам?

— Если говорить о ПО, то здесь мы видим несколько направлений, которые будут интересны крупным корпоративным заказчикам.

Во-первых, промышленный софт, нацеленный на цифровизацию производственных задач: проектирование, управление промышленными активами и сложным оборудованием и другие. Здесь доминировали западные производители. Поэтому сегодня значительные усилия вендоров и крупных заказчиков направлены на импортозамещение таких решений.

Внутри компании мы делаем ставку на создание индустриальных кластеров. В качестве примера: в августе ГК Softline приобрела контролирующую долю в «ОМЗ – ИТ», которая специализируется на инжиниринге цифровых решений для промышленности. Решения «ОМЗ-ИТ» помогут управлять промышленными предприятиями на всех этапах жизненного цикла. На мой взгляд, если крупные игроки отрасли, способные обеспечить инвестиции в развитие и продвижение ПО, будут концентрировать индустриальную экспертизу и технологии, то мы сможем решить проблему импортозамещения софта для промышленности.

Во-вторых, заказчики активно интересуются решениями для роботизации, которые позволяют освободить сотрудников от рутинных задач. В последние годы Россия стремительно переходит из категории страны с относительно дешевым трудом в группу дорогостоящей рабочей силы. Но хронический кадровый дефицит сохраняется практически во всех отраслях экономики. Набирать больше людей для решения задач уже не так эффективно.

Тогда на помощь приходит целый ряд продуктов для повышения продуктивности работы сотрудников. Это и программные роботы (RPA), и интеллектуальные цифровые ассистенты, которые помогают специалистам быстрее и качественнее решать задачи. Например, у нас есть интеллектуальный помощник, преднастроенный для работы конкретных подразделений компании. Он способен решать специфические вопросы юристов, бухгалтеров, HR-специалистов и сотрудников отделов закупок.

У крупных игроков и корпораций также заметен интерес к решениям для стратегического управления. Отвечая на этот запрос, мы, например, готовимся выпустить новый большой релиз Polymatica EPM — бизнес-платформы для цифровизации управленческих процессов планирования и контроля достижения финансовых показателей. То есть это не просто набор инструментов, а уже корпоративная среда для бизнес-пользователей. В релизе предусмотрено создание интеллектуального помощника для формирования качественного контента, использование моделей машинного обучения для обработки и прогнозирования данных, а также усовершенствование интерфейса.

— Как эти запросы компаний отражаются на работе вендоров?

— Во-первых, повышаются требования к функциональности решений и уровню сервиса, среди которых качество поддержки и сопровождение решения, наличие удобных форматов обучения технологиям и другие.

Во-вторых, остро стоит вопрос обеспечения совместимости ПО с другими системами. К этому относится как вертикальная совместимость (с российскими операционными системами, СУБД, офисным софтом, так и горизонтальная — между различными компонентами прикладного слоя. Это требует активной кооперации российских разработчиков ПО.

В-третьих, становится очевидным, что решить задачи импортозамещения без организации сотрудничества вендора и крупных заказчиков невозможно. Один из подходов — это создание консорциумов в рамках Индустриальных центров компетенций. Крупнейшие заказчики, такие как, например, ОАО «РЖД», не только ставят задачи, но и сами активно участвуют в разработке программных решений.

Такое взаимодействие помогает ИТ-компаниям не только адаптировать свои решения под реальные требования отрасли, но и быстрее выводить новые продукты на рынок. Более того, центры компетенций позволяют создавать совместные проекты, развивая технологии вендоров.

— Есть ли примеры, когда компания и вендор взаимодействуют напрямую?

— С 2019 года в Главном вычислительном центре (ГВЦ) «РЖД» и его 16 филиалах действует проект «Фабрика роботов», реализованный на нашей платформе роботизации ROBIN. Мы выступали в качестве поставщика технологии, помогли ГВЦ создать центр компетенций по роботизации и обучили сотрудников. Специалисты центра, овладев технологией, стали самостоятельно создавать программных роботов. Благодаря этому сегодня эксплуатируется чуть больше 2 тыс. программных роботов, которые выполняют рутинные операции и обеспечивают техническую поддержку более 250 тыс. пользователей информационных систем РЖД.

Но развитие технологий и их вывод на рынок требуют колоссальных и долгосрочных вложений, которые не могут быть обеспечены операционным капиталом ИТ-компаний.

Если раньше российские вендоры вписывались в уже готовые международные инновационные процессы, то сегодня перед нами огромный вызов — заменить глобальных игроков, с которыми прежде мы генерировали или адаптировали решения. Для этого необходимо долгосрочно и масштабно инвестировать в создание, тиражирование и сопровождение сложных технологий. Также необходимо объединиться, чтобы крупные компании могли создать необходимую бизнес-инфраструктуру для своих технологий.