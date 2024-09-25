История бизнеса Gem Space. Как устроен международный венчурный проект? В Gem Space указали на подтасовку фактов в статье про работу компании

В последнее время в сети стало появляться много противоречивой информации о проекте компании Gem Space (ранее Gem4me), которая создает глобальное мобильное приложение для пользователей из Азии, Ближнего Востока и Южной Америки. В частности, один из российских телеканалов рассказывает, якобы, компания продает ничем не обеспеченные акции, обещая на них хорошо заработать, а их деятельность сама по себе напоминает незаконные финансовые схемы. Почему эта информация не соответствует действительности и как еще критики компании манипулируют фактами, — в расследовании и подробном анализе информации «Газеты.Ru».

Gem Space (ранее Gem4me) выпустила первую версию мобильного приложения для пользователей из Азии, Ближнего Востока и Южной Америки еще в 2016 году. Сегодня это международный холдинг, в который входят компании из Европы (Португалия, Болгария и Латвия), США, Канады, Ближнего Востока и Маврикия. В частности, это команды разработчиков, которые отвечают за техническую реализацию и софт-инжиниринг основного проекта.

Совет директоров холдинга состоит из граждан США, Европы, Израиля, Маврикия и России — весь топ-менеджмент компании имеет опыт развития международных IT-проектов. Основными рынками для Gem Space сегодня, как и всегда, были Индия (17%), Алжир (8%), Пакистан (7%), Египет (4%) и Индонезия (4%).

«Мы трезво оцениваем силы: рынки Беларуси и России не являются для нас приоритетными из-за слишком сильной конкуренции с другими глобальными мессенджерами. Вот почему ни одной компании из России в нашей группе нет», – говорят в Gem Space. Учитывая это, причина, по которой на компанию обратил внимание российский телеканал, не до конца понятна.

Инвесторы

Gem Space с первого дня создания придерживается политики открытой информации, своевременно рассказывая инвесторам и СМИ, что происходит внутри бизнеса. Компания активно сотрудничает с российской и международной прессой: «Газета.Ru» нашла публикации о Gem Space в GeekInsider, TechBullion, Madison Graph, Forbes, Коммерсантъ, и в других крупных СМИ.

Тем не менее, авторы некоторых материалов из различных медиа утверждают, что Gem Space «предлагали всем желающим, преимущественно пенсионерам, купить акции компании, обещая, что Gem4Me вот-вот продадут крупному инвестору (…) 40 тыс. россиян поверили в эти обещания и могли вложить в Gem4Me до 20 млрд рублей, купив ничем не обеспеченные токены под видом акций».

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Редакции не удалось найти ни одного публичного упоминания о якобы гарантированных выплатах от лица Gem Space, продаже бренда «крупным инвесторами» и открытых данных о демографическом портрете частных инвесторов, с которыми сотрудничает Gem Space.

На самом деле общее количество инвесторов Gem Space Group превысило 50 тыс. человек, и большая часть из них — граждане Северной Америки, Евросоюза и Азии (всего 89 стран). Россияне составляют незначительную часть пула инвесторов.

Первоначально частные инвесторы действительно покупают токены, которые мгновенно обмениваются на акции инвестиционного фонда TreeD Investment Fund, запущенного год назад. Сразу после сделки инвестор получает все документы, подтверждающие владение акциями. Такой алгоритм покупки акций, разработанный юридической командой Gem Space из Израиля, связан с необходимостью работать одновременно во многих странах мира с разным финансовым законодательством. Система работы Gem Space не нарушает финансовые законы стран, граждане которых хотят стать акционерами проекта. Этот механизм используется и другими международными бизнесами.

Среди прочих инструментов финансирования существует реферальная программа для привлечения инвестиций — схожий принцип используют фандрайзеры, которые зарабатывают комиссионное вознаграждение, привлекая внешних инвесторов для бизнес-проектов.

Средний возраст частных инвесторов самого большого в мире инвестиционный рынка США составляет 42 года, однако наибольшие инвестиции в акции имеют инвесторы старше 55 лет.

Венчур

Не стоит забывать, что Gem Space — это международный венчурный проект, и сравнивать его с компаниями на российском фондовом рынке, находя большие различия, неправильно. По закону компания не обязана иметь лицензии российского ЦБ и отчетности по МФСО.

В это же время частные инвесторы из России, как и инвесторы из других стран, имеют право покупать активы зарубежных компаний. Gem Space было бы корректнее сравнивать не с игроками фондового рынка, а с участниками маркета глобальных коммуникационных приложений — вроде WhatsApp, Snapchat, Viber, Signal, Slack, Twitter, Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Telegram, которые стартовали именно как венчурные компании. Кто-то из них вышел на фондовый рынок, кто-то так и остался частными проектами, но все они привлекали частный капитал.

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В отличие от проектов-однодневок и так называемых «пирамид», Gem Space Group имеет реальный продукт, которым можно пользоваться для решения своих задач. Подразделение Gem Soft, которое было создано в 2023 году для работы с b2b-сегментом, занимается продвижением защищенной коммуникационной платформы Gem Team, созданной на базе мессенджера Gem Space, для корпоративных и государственных структур.

К 13 сентября 2024 года выпущено 80 официальных релизов приложения. По каждому релизу имеется подробный отчет команды разработчиков, данные фиксируются в сторах, где размещено приложение: Google Play, App Store, AppGallery от Huawei, Xiaomi Store, Samsung Galaxy Store.

Такой бизнес

Часто среди критиков компании можно заметить, что в качестве аргумента против компании в интернете пытаются уличить члена совета директоров гражданина Швейцарии Бруно Хорна в том, что он в молодости торговал сталью, а гражданина США Майкла Джордана — в том, что он владеет компанией Donesso, которая продвигает MarketSpace от Gem Space в США. Представители компании отмечают, что ничего из этого не является противозаконным и является частой попыткой манипуляции информации.

Также приводят и решение суда, с помощью которой авторы пытаются проиллюстрировать якобы криминальные действия директоров Gem Space — Александра Качановского и Валерия Острикова. На самом деле в решение суда говорится обратное: указанные лица ни подозреваемыми, ни обвиняемыми ни по одному уголовному делу не являлись, а некий человек распространял информацию об уголовных делах, что оказалось клеветой.

«Мы очень хорошо знаем, в каком бизнесе мы работаем, — отметили в компании. — Мы действительно стремимся к увеличению капитализации нашего приложения. Примеры успешных инвестиций в венчурные проекты легко проверить, проведя исторические параллели: WhatsApp был оценен в $22 млрд в далеком 2014 году, Snapchat показал оценку в $24 млрд при выходе на IPO в 2017 году, а Slack — $27,7 млрд в 2020 году. Telegram в прошлом году оценили в $35 млрд, а оценка WeChat составляет $80 млрд».

«Мы активно работаем с рынками развивающихся стран – в тех местах, где понимаем, что можем приносить пользу людям и стать настоящим катализатором социальных изменений, — отмечают в компании. — Gem Space может сделать коммуникацию значительно качественнее, доступнее и безопаснее, причем не только между обычными пользователями, но и на корпоративном или даже государственном уровне».