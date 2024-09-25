От идеи до экспорта. Как Россия выводит несырьевые товары на глобальный рынок На цифровой платформе «Мой экспорт» бизнесу доступно 126 электронных услуг

Российские производители несырьевых товаров, несмотря на сложную международную конъюнктуру, продолжают уверенно завоевывать зарубежные рынки, превращая амбиции в реальные успехи. Ключевую роль в этом процессе играет государственная поддержка. О том, как нацпроект помогает отечественным экспортерам несырьевых товаров расширять горизонты на глобальном рынке, — в материале «Газеты.Ru».

Секреты глобального роста

По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают всестороннюю государственную поддержку при выходе на международные рынки. Среди множества инструментов, доступных экспортерам, — региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом, которые помогают находить иностранных клиентов и анализировать зарубежные рынки. Эти структуры предоставляют информацию о спросе на конкретные виды продукции и требованиях иностранного законодательства, что позволяет российским компаниям эффективно адаптировать свои товары для международных потребителей. А получить необходимые меры поддержки на всех этапах экспортеры могут благодаря цифровой платформе «Мой экспорт» (16+), где им доступны 126 электронных услуг.

Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, играет ключевую роль в этом процессе, предоставляя финансовую, консультационную и информационную поддержку компаниям, желающим выйти на международный рынок.

В РЭЦ отмечают, что среди самых востребованных программ господдержки — компенсация затрат на транспортировку сельскохозяйственной продукции и продукции промышленности, участие в деловых миссиях в рамках коллективных экспозиций Made in Russia, а также компенсация затрат на сертификацию продукции на внешних рынках.

Кроме того, РЭЦ активно развивает образовательные и аналитические услуги. Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов рассказал «Газете.Ru», что среди наиболее популярных услуг — консультации по экспорту в отдельные страны, навигатор по барьерам и требованиям рынков, товарно-страновой отчет со списком потенциальных покупателей, «База знаний экспортера», а также различные учебные пособия от экспертов РЭЦ и Школы экспорта РЭЦ.

Развитие экспортного потенциала компаний осуществляется также при поддержке других нацпроектов, например, «Производительность труда». Ведь для успешного закрепления на новых рынках предприятиям необходимы соответствующие компетенции и системный подход к управлению, считает заместитель директора Центра повышения производительности (ЦПР) Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Шахин Бабаев. Повысить эффективность российским компаниям, по его словам, помогает программа подготовки «Лидеры производительности», действующая по нацпроекту.

В качестве примера Шахин Бабаев привел проект для ускорения выпуска продукции, разработанный для одного из ведущих в стране производителей шоколада и кондитерских изделий. В итоге, по словам эксперта, производственный цикл сократился с 14 до 1 дня, ускорилась адаптация сотрудников, а эффективность компании повысилась в два раза. «Это существенное конкурентное преимущество позволило предприятию укрепить присутствие на международных рынках. На сегодняшний день фабрика экспортирует продукцию более чем в 30 государств, включая страны ближнего и дальнего зарубежья», — сообщил заместитель директора ЦПР «Газете.Ru».

Синергия продвижения

Цифровизация процессов поддержки экспорта стала неотъемлемой частью государственной стратегии. Количество зарегистрированных пользователей платформы «Мой экспорт» (16+) превысило 33 тысячи, а количество доступных услуг на этой платформе увеличилось до 126. С момента ее запуска в 2020 году пользователи оформили более 760 тысяч заявок на различные услуги, что демонстрирует востребованность платформы среди российских экспортеров.

За первое полугодие 2024 года на платформе «Мой экспорт» (16+) зарегистрировались более 5800 компаний. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Это наш флагманский проект, который переводит в «цифру», в «онлайн» решение большинства задач в сфере ВЭД. Экспортерам больше не нужно бегать с бумажными носителями информации по ведомственным инстанциям», — подчеркнул вице-президент РЭЦ.

Алексей Солодов также отметил важность премии «Экспортер года», которая, по его словам, становится не только способом признания заслуг российских компаний, но и стимулом для развития внешнеэкономической деятельности на всех уровнях. Ежегодно сотни производителей и поставщиков подтверждают свою конкурентоспособность на международной арене.

Алексей Солодов считает, что продвижение под страновым брендом «Сделано в России» играет важную роль в изменении стереотипного восприятия российской продукции за рубежом. «Мы транслируем синергию продвижения российской продукции и российского экспорта с другими сферами, такими как спорт, культура и искусство, чтобы повысить узнаваемость национального бренда и увеличить продажи российской продукции на международных рынках», — пояснил он. Особенно значима такая поддержка, по его словам, для предприятий малого и среднего бизнеса, которым сложно пробиваться на зарубежные рынки без помощи государства.

Вопросы развития внешнеторговой деятельности ежегодно обсуждаются на Международном экспортном форуме «Сделано в России». В этом году он состоится 14 октября 2024 года в Москве. На нем также пройдет церемония награждения лучших экспортеров страны — победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года».

«Для российских товаров и услуг нет границ»

Истории успешных отечественных экспортеров демонстрируют, что российские компании способны конкурировать на мировом уровне благодаря грамотному использованию возможностей государственной поддержки и инновационным подходам в бизнесе. Поддержка со стороны РЭЦ и другие меры, предусмотренные национальными проектами, помогают отечественным производителям в условиях санкций и глобальной конкуренции не только входить на новые рынки, но и успешно закрепляться на них.

Новосибирская компания «Новые технологии» стала настоящим примером такой успешной экспансии. Специализируясь на производстве инъекционных препаратов и профессиональных пилингов, компания расширяет свое присутствие от стран СНГ до Вьетнама и Кувейта. В 2023 году объемы ее продаж увеличились в три раза по сравнению с предыдущим годом. «Важную роль в развитии экспортных продаж сыграли меры государственной поддержки, реализуемые РЭЦ и ЦПЭ», — подчеркнула директор «Новых технологий» Татьяна Лопаткина.

Компания также активно использует возможности государственной цифровой платформы «Мой экспорт» (16+), что позволило ей разместить свою продукцию на китайском маркетплейсе. Сейчас готовится первая официальная поставка в Кувейт. Представительство РЭЦ в Новосибирске, по словам его руководителя Елены Браговой, активно включается в вопросы клиента, помогает определить наиболее подходящие инструменты поддержки, «чтобы экспортная деятельность компании была стабильной, комфортной и приносила приятные результаты».

А компания «Сайнтификкоин» продемонстрировала, как инновации на стыке нанотехнологий, химии, физики и математики могут изменить рынок. В 2021 году их станция мониторинга здоровья была представлена в Российском павильоне на выставке Expo 2020 Dubai, которую посетили более 22 млн человек. «Наши разработки продемонстрировали мощный научно-технический потенциал России на международной арене», — сообщил «Газете.Ru» генеральный директор компании Максим Дведенидов.

Сейчас их оборудование представлено в ОАЭ, Китае, Индии и других странах, в двух странах компания имеет представительства. «Наша команда тесно сотрудничает с Российским экспортным центром. Мы участвуем в международных выставках и бизнес-миссиях под брендом MADE IN RUSSIA, — рассказал Максим Дведенидов. — Например, совсем скоро отправимся в ОАЭ и Китай на выставки GITEX и China International Import EXPO».

Основательницы петербургской компании «Сендика груп» не только придумали и запустили 20 лет назад новый формат фитнес-клубов для женщин, но и сами производят для них оборудование. Сейчас клуб работает в Ираке, а тренажеры для фитнеса и реабилитации покупают в Кувейте. Для того, чтобы открыть первый клуб на Ближнем Востоке, основательницы обратились за помощью в Центр поддержки экспорта Санкт-Петербурга, где им помогли зарегистрировать товарный знак в Ираке.

Кроме того, благодаря мерам господдержки национального проекта «Международная кооперация и экспорт» компания вышла с тренажерами Made in Russia на рынок Кувейта. «Сендика» активно принимает участие в выставках под брендом MADE IN RUSSIA, в том числе четырежды выставлялась в Arab Health в Дубае. В планах компании — открывать новые клубы в странах Ближнего Востока и развивать сеть в странах ближнего зарубежья.

К 2030 году нацпроект «Международная кооперация и экспорт» должен обеспечить рост несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.

«Будущее именно за ННЭ, это наш стратегический ориентир, от которого во многом зависит стабильность и устойчивость российской экономики», — уверен Алексей Солодов.

Он отметил, что доля несырьевого неэнергетического экспорта в структуре общего экспорта постепенно увеличивается, а рост ННЭ, по его словам, — «это, действительно, стратегическая цель, фундамент стабильности и устойчивости российской экономики»». Для этого РЭЦ продолжает делать ставку на малые и средние предприятия (МСП) и активно адаптировать систему поддержки экспортеров к изменениям экономической и геополитической конъюнктуры.

«Мы расширяем свою географию и укрепляем деловые контакты через зарубежные представительства РЭЦ в приоритетных странах — Китай, Индия, Вьетнам, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Турция, ОАЭ, Казахстан, Иран, Белоруссия, Киргизия и Армения», — добавил вице-президент РЭЦ. В этом году, по его словам, рассматривается также возможность открытия представительств в Саудовской Аравии, Египте, Индонезии, Таиланде, Бразилии. «В РЭЦ уверены — для российских товаров и услуг нет границ», — заявил Алексей Солодов.