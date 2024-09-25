От идеи до экспорта. Как Россия выводит несырьевые товары на глобальный рынок

Секреты глобального роста
По национальному проекту «Международная кооперация и экспорт» отечественные производители получают всестороннюю государственную поддержку при выходе на международные рынки. Среди множества инструментов, доступных экспортерам, — региональные центры поддержки экспорта и торговые представительства России за рубежом, которые помогают находить иностранных клиентов и анализировать зарубежные рынки. Эти структуры предоставляют информацию о спросе на конкретные виды продукции и требованиях иностранного законодательства, что позволяет российским компаниям эффективно адаптировать свои товары для международных потребителей. А получить необходимые меры поддержки на всех этапах экспортеры могут благодаря цифровой платформе «Мой экспорт» (16+), где им доступны 126 электронных услуг.
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ), государственный институт поддержки несырьевого неэнергетического экспорта, играет ключевую роль в этом процессе, предоставляя финансовую, консультационную и информационную поддержку компаниям, желающим выйти на международный рынок.
В РЭЦ отмечают, что среди самых востребованных программ господдержки — компенсация затрат на транспортировку сельскохозяйственной продукции и продукции промышленности, участие в деловых миссиях в рамках коллективных экспозиций Made in Russia, а также компенсация затрат на сертификацию продукции на внешних рынках.
Кроме того, РЭЦ активно развивает образовательные и аналитические услуги. Вице-президент РЭЦ Алексей Солодов рассказал «Газете.Ru», что среди наиболее популярных услуг — консультации по экспорту в отдельные страны, навигатор по барьерам и требованиям рынков, товарно-страновой отчет со списком потенциальных покупателей, «База знаний экспортера», а также различные учебные пособия от экспертов РЭЦ и Школы экспорта РЭЦ.
Развитие экспортного потенциала компаний осуществляется также при поддержке других нацпроектов, например, «Производительность труда». Ведь для успешного закрепления на новых рынках предприятиям необходимы соответствующие компетенции и системный подход к управлению, считает заместитель директора Центра повышения производительности (ЦПР) Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России Шахин Бабаев. Повысить эффективность российским компаниям, по его словам, помогает программа подготовки «Лидеры производительности», действующая по нацпроекту.
В качестве примера Шахин Бабаев привел проект для ускорения выпуска продукции, разработанный для одного из ведущих в стране производителей шоколада и кондитерских изделий. В итоге, по словам эксперта, производственный цикл сократился с 14 до 1 дня, ускорилась адаптация сотрудников, а эффективность компании повысилась в два раза. «Это существенное конкурентное преимущество позволило предприятию укрепить присутствие на международных рынках. На сегодняшний день фабрика экспортирует продукцию более чем в 30 государств, включая страны ближнего и дальнего зарубежья», — сообщил заместитель директора ЦПР «Газете.Ru».
Синергия продвижения
Цифровизация процессов поддержки экспорта стала неотъемлемой частью государственной стратегии. Количество зарегистрированных пользователей платформы «Мой экспорт» (16+) превысило 33 тысячи, а количество доступных услуг на этой платформе увеличилось до 126. С момента ее запуска в 2020 году пользователи оформили более 760 тысяч заявок на различные услуги, что демонстрирует востребованность платформы среди российских экспортеров.
За первое полугодие 2024 года на платформе «Мой экспорт» (16+) зарегистрировались более 5800 компаний. Это на 39% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
«Это наш флагманский проект, который переводит в «цифру», в «онлайн» решение большинства задач в сфере ВЭД. Экспортерам больше не нужно бегать с бумажными носителями информации по ведомственным инстанциям», — подчеркнул вице-президент РЭЦ.
Алексей Солодов также отметил важность премии «Экспортер года», которая, по его словам, становится не только способом признания заслуг российских компаний, но и стимулом для развития внешнеэкономической деятельности на всех уровнях. Ежегодно сотни производителей и поставщиков подтверждают свою конкурентоспособность на международной арене.
Алексей Солодов считает, что продвижение под страновым брендом «Сделано в России» играет важную роль в изменении стереотипного восприятия российской продукции за рубежом. «Мы транслируем синергию продвижения российской продукции и российского экспорта с другими сферами, такими как спорт, культура и искусство, чтобы повысить узнаваемость национального бренда и увеличить продажи российской продукции на международных рынках», — пояснил он. Особенно значима такая поддержка, по его словам, для предприятий малого и среднего бизнеса, которым сложно пробиваться на зарубежные рынки без помощи государства.
Вопросы развития внешнеторговой деятельности ежегодно обсуждаются на Международном экспортном форуме «Сделано в России». В этом году он состоится 14 октября 2024 года в Москве. На нем также пройдет церемония награждения лучших экспортеров страны — победителей Всероссийского конкурса «Экспортер года».
«Для российских товаров и услуг нет границ»
Истории успешных отечественных экспортеров демонстрируют, что российские компании способны конкурировать на мировом уровне благодаря грамотному использованию возможностей государственной поддержки и инновационным подходам в бизнесе. Поддержка со стороны РЭЦ и другие меры, предусмотренные национальными проектами, помогают отечественным производителям в условиях санкций и глобальной конкуренции не только входить на новые рынки, но и успешно закрепляться на них.
Новосибирская компания «Новые технологии» стала настоящим примером такой успешной экспансии. Специализируясь на производстве инъекционных препаратов и профессиональных пилингов, компания расширяет свое присутствие от стран СНГ до Вьетнама и Кувейта. В 2023 году объемы ее продаж увеличились в три раза по сравнению с предыдущим годом. «Важную роль в развитии экспортных продаж сыграли меры государственной поддержки, реализуемые РЭЦ и ЦПЭ», — подчеркнула директор «Новых технологий» Татьяна Лопаткина.
Компания также активно использует возможности государственной цифровой платформы «Мой экспорт» (16+), что позволило ей разместить свою продукцию на китайском маркетплейсе. Сейчас готовится первая официальная поставка в Кувейт. Представительство РЭЦ в Новосибирске, по словам его руководителя Елены Браговой, активно включается в вопросы клиента, помогает определить наиболее подходящие инструменты поддержки, «чтобы экспортная деятельность компании была стабильной, комфортной и приносила приятные результаты».
А компания «Сайнтификкоин» продемонстрировала, как инновации на стыке нанотехнологий, химии, физики и математики могут изменить рынок. В 2021 году их станция мониторинга здоровья была представлена в Российском павильоне на выставке Expo 2020 Dubai, которую посетили более 22 млн человек. «Наши разработки продемонстрировали мощный научно-технический потенциал России на международной арене», — сообщил «Газете.Ru» генеральный директор компании Максим Дведенидов.
Сейчас их оборудование представлено в ОАЭ, Китае, Индии и других странах, в двух странах компания имеет представительства. «Наша команда тесно сотрудничает с Российским экспортным центром. Мы участвуем в международных выставках и бизнес-миссиях под брендом MADE IN RUSSIA, — рассказал Максим Дведенидов. — Например, совсем скоро отправимся в ОАЭ и Китай на выставки GITEX и China International Import EXPO».
Основательницы петербургской компании «Сендика груп» не только придумали и запустили 20 лет назад новый формат фитнес-клубов для женщин, но и сами производят для них оборудование. Сейчас клуб работает в Ираке, а тренажеры для фитнеса и реабилитации покупают в Кувейте. Для того, чтобы открыть первый клуб на Ближнем Востоке, основательницы обратились за помощью в Центр поддержки экспорта Санкт-Петербурга, где им помогли зарегистрировать товарный знак в Ираке.
Кроме того, благодаря мерам господдержки национального проекта «Международная кооперация и экспорт» компания вышла с тренажерами Made in Russia на рынок Кувейта. «Сендика» активно принимает участие в выставках под брендом MADE IN RUSSIA, в том числе четырежды выставлялась в Arab Health в Дубае. В планах компании — открывать новые клубы в странах Ближнего Востока и развивать сеть в странах ближнего зарубежья.
К 2030 году нацпроект «Международная кооперация и экспорт» должен обеспечить рост несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) не менее чем на 70% по сравнению с 2020 годом.
«Будущее именно за ННЭ, это наш стратегический ориентир, от которого во многом зависит стабильность и устойчивость российской экономики», — уверен Алексей Солодов.
Он отметил, что доля несырьевого неэнергетического экспорта в структуре общего экспорта постепенно увеличивается, а рост ННЭ, по его словам, — «это, действительно, стратегическая цель, фундамент стабильности и устойчивости российской экономики»». Для этого РЭЦ продолжает делать ставку на малые и средние предприятия (МСП) и активно адаптировать систему поддержки экспортеров к изменениям экономической и геополитической конъюнктуры.
«Мы расширяем свою географию и укрепляем деловые контакты через зарубежные представительства РЭЦ в приоритетных странах — Китай, Индия, Вьетнам, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Турция, ОАЭ, Казахстан, Иран, Белоруссия, Киргизия и Армения», — добавил вице-президент РЭЦ. В этом году, по его словам, рассматривается также возможность открытия представительств в Саудовской Аравии, Египте, Индонезии, Таиланде, Бразилии. «В РЭЦ уверены — для российских товаров и услуг нет границ», — заявил Алексей Солодов.