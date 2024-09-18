Пять законов успеха. Как стать успешным руководителем?

Все даже самые опытные руководители когда-то были новичками. Это значит, что они тоже когда-то начинали свою работу и учились всему новому. Бизнес-ментор, руководитель управления контроля и координации деятельности Сбера, автор книги «Алгоритмы успешного управления» Татьяна Евдина рассказала, что они сначала не знали многого, но со временем стали настоящими мастерами своего дела. По ее мнению, каждый может стать опытным руководителем, если будет учиться и работать над собой.

Начинающие руководители могут совершать разные ошибки. Одна из самых распространенных ошибок — это стремление к немедленным результатам. Они хотят, чтобы все работало идеально сразу же, но это невозможно. Нужно выделить время на обучение и развитие. Такое стремление порождает еще одну проблему - это отсутствие четких целей и планов. Без них трудно понять, куда двигаться дальше и как достигать успеха.

Некоторые молодые руководители могут не осознавать, что управление - это отдельный навык, и пытаться опираться на свою предыдущую экспертизу. Однако, управление – это отдельная профессия, освоение которой требует упорства и усердия. В основе управления – знание людей, их особенностей, мотивов и внутренних процессов. Управление требует уникальных умений и компетенций, которые отличаются от тех, что используются в других ролях. Например, менеджеры должны уметь эффективно коммуницировать, мотивировать и направлять своих сотрудников, а также решать сложные проблемы и принимать стратегические решения. Поэтому молодым руководителям важно развивать свои управленческие навыки, а не полагаться исключительно на свой предыдущий опыт.

Еще одной из наиболее частых ошибок начинающих руководителей является неумение строить эффективную команду. В этом случае, лидер может попытаться контролировать каждую деталь работы своих подчиненных, вместо того чтобы предоставить им необходимую свободу действий и ответственность. Такой подход может привести к снижению мотивации и эффективности команды. Кроме того, некоторые начинающие руководители могут недооценивать важность коммуникации внутри команды и между различными отделами компании. Плохая коммуникация может привести к тому, что сотрудники будут работать изолированно друг от друга, что негативно скажется на общем результате.

Давление со стороны своих коллег и начальства, ожидающих от начинающих руководителей быстрых результатов, нечеткость будущего, нездоровая коммуникация, порождающая конфликты, очень большой объем работы, который включает в себя множество новых задач и обязанностей, зачастую способствует развитию стресса и усталости. И в конечном итоге приводит начинающего руководителя к выгоранию.

Так как же бороться с этим? Как сохранить оптимизм и вдохновение от уже случившегося перехода. На чем важно сфокусироваться чтобы успешно идти по управленческой ветке развития и не потерять энтузиазм уже в самом начале?

5 советов начинающим руководителям от автора настольной книги всех руководителей «Алгоритмы успешного управления. 30 инструментов уверенного руководителя», топ-менеджера Сбера, коуча и ментора.

1. Помните, что вы руководитель, а не эксперт. Это значит, что ваша роль заключается не только в том, чтобы выполнять задачи самостоятельно, но и в том, чтобы направлять и координировать работу своей команды. Ваши эксперты - это ваши сотрудники, и их знания и опыт могут значительно повысить эффективность вашей работы.

2. Доверяйте членам своей команды и опирайтесь на них в достижении поставленных целей. Способность отпустить процесс и делегировать решение задач сотрудникам – одна из важнейших составляющих быстрого движения к результату. Помните, что при формировании команды нужно учитывать не только компетенции, но и наличие общих ценностей.

3. Говорите с людьми: начальниками, подчиненными, коллегами, сметчиками, подрядчиками. Помните, большая часть проблем начинается с фразы «Я думаю, что они представляют это себе так…».

4. Контролируйте и поддерживайте свою энергичность. Вы не «такси» для мозга. Энергия — это тело.

5. Будьте любознательны и жадны до нового, но воспринимайте его критично. Постоянно ищите новые идеи и подходы, читайте книги, посещайте семинары и конференции. Но при этом не принимайте все новое безоговорочно - анализируйте информацию, проверяйте ее на практике и убеждайтесь, что она действительно подходит для вашей ситуации. Главный проверочный вопрос: «Какой навык от этого обучения я получу и как буду его применять на практике?»

И помните, важно не столько то, что вы делаете, а то, как вы думаете.

Автор: руководитель, профессиональный коуч, ментор и бизнес-тренер Татьяна Евдина

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.

За плечами Евдиной более 20 лет практического опыта управления в крупных компаниях (Сбер, «Русский стандарт», «Альфа-банк»), который позволил ей сформировать выверенные решения личных и бизнес-ситуаций. Татьяна прошла не простой путь от жесткого управленца до руководителя с коучинговым стилем управления.

С 2009 года Евдина работает в Сбере, где сегодня занимает должность директора Управления контроля и координации деятельности Сбербанка. Она имеет несколько высших образований — окончила Московский педагогический государственный университет, Московский государственный психолого-педагогический университет, Московский институт экономики, менеджмента и права.

В 2017 году Евдина занялась коучингом. Имея высшее образование по специальности «клиническая психология», она получила международную сертификацию (PCC-коуч), а в 2024-м окончила программу executive-коучинга в «Сколково». Евдина стояла у истоков формирования коучинговой культуры в Сбере. Сегодня она ведущий спикер СберУниверситета по целеполаганию, лидерству и достижению целей, ментор и супервизор для внутренних коучей Сбера.