Пять законов успеха. Как стать успешным руководителем?

Начинающие руководители могут совершать разные ошибки. Одна из самых распространенных ошибок — это стремление к немедленным результатам. Они хотят, чтобы все работало идеально сразу же, но это невозможно. Нужно выделить время на обучение и развитие. Такое стремление порождает еще одну проблему - это отсутствие четких целей и планов. Без них трудно понять, куда двигаться дальше и как достигать успеха.
Некоторые молодые руководители могут не осознавать, что управление - это отдельный навык, и пытаться опираться на свою предыдущую экспертизу. Однако, управление – это отдельная профессия, освоение которой требует упорства и усердия. В основе управления – знание людей, их особенностей, мотивов и внутренних процессов. Управление требует уникальных умений и компетенций, которые отличаются от тех, что используются в других ролях. Например, менеджеры должны уметь эффективно коммуницировать, мотивировать и направлять своих сотрудников, а также решать сложные проблемы и принимать стратегические решения. Поэтому молодым руководителям важно развивать свои управленческие навыки, а не полагаться исключительно на свой предыдущий опыт.
Еще одной из наиболее частых ошибок начинающих руководителей является неумение строить эффективную команду. В этом случае, лидер может попытаться контролировать каждую деталь работы своих подчиненных, вместо того чтобы предоставить им необходимую свободу действий и ответственность. Такой подход может привести к снижению мотивации и эффективности команды. Кроме того, некоторые начинающие руководители могут недооценивать важность коммуникации внутри команды и между различными отделами компании. Плохая коммуникация может привести к тому, что сотрудники будут работать изолированно друг от друга, что негативно скажется на общем результате.
Давление со стороны своих коллег и начальства, ожидающих от начинающих руководителей быстрых результатов, нечеткость будущего, нездоровая коммуникация, порождающая конфликты, очень большой объем работы, который включает в себя множество новых задач и обязанностей, зачастую способствует развитию стресса и усталости. И в конечном итоге приводит начинающего руководителя к выгоранию.
Так как же бороться с этим? Как сохранить оптимизм и вдохновение от уже случившегося перехода. На чем важно сфокусироваться чтобы успешно идти по управленческой ветке развития и не потерять энтузиазм уже в самом начале?
5 советов начинающим руководителям от автора настольной книги всех руководителей «Алгоритмы успешного управления. 30 инструментов уверенного руководителя», топ-менеджера Сбера, коуча и ментора.
1. Помните, что вы руководитель, а не эксперт. Это значит, что ваша роль заключается не только в том, чтобы выполнять задачи самостоятельно, но и в том, чтобы направлять и координировать работу своей команды. Ваши эксперты - это ваши сотрудники, и их знания и опыт могут значительно повысить эффективность вашей работы.
2. Доверяйте членам своей команды и опирайтесь на них в достижении поставленных целей. Способность отпустить процесс и делегировать решение задач сотрудникам – одна из важнейших составляющих быстрого движения к результату. Помните, что при формировании команды нужно учитывать не только компетенции, но и наличие общих ценностей.
3. Говорите с людьми: начальниками, подчиненными, коллегами, сметчиками, подрядчиками. Помните, большая часть проблем начинается с фразы «Я думаю, что они представляют это себе так…».
4. Контролируйте и поддерживайте свою энергичность. Вы не «такси» для мозга. Энергия — это тело.
5. Будьте любознательны и жадны до нового, но воспринимайте его критично. Постоянно ищите новые идеи и подходы, читайте книги, посещайте семинары и конференции. Но при этом не принимайте все новое безоговорочно - анализируйте информацию, проверяйте ее на практике и убеждайтесь, что она действительно подходит для вашей ситуации. Главный проверочный вопрос: «Какой навык от этого обучения я получу и как буду его применять на практике?»
И помните, важно не столько то, что вы делаете, а то, как вы думаете.
Автор: руководитель, профессиональный коуч, ментор и бизнес-тренер Татьяна Евдина
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.
За плечами Евдиной более 20 лет практического опыта управления в крупных компаниях (Сбер, «Русский стандарт», «Альфа-банк»), который позволил ей сформировать выверенные решения личных и бизнес-ситуаций. Татьяна прошла не простой путь от жесткого управленца до руководителя с коучинговым стилем управления.
С 2009 года Евдина работает в Сбере, где сегодня занимает должность директора Управления контроля и координации деятельности Сбербанка. Она имеет несколько высших образований — окончила Московский педагогический государственный университет, Московский государственный психолого-педагогический университет, Московский институт экономики, менеджмента и права.
В 2017 году Евдина занялась коучингом. Имея высшее образование по специальности «клиническая психология», она получила международную сертификацию (PCC-коуч), а в 2024-м окончила программу executive-коучинга в «Сколково». Евдина стояла у истоков формирования коучинговой культуры в Сбере. Сегодня она ведущий спикер СберУниверситета по целеполаганию, лидерству и достижению целей, ментор и супервизор для внутренних коучей Сбера.