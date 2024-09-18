Майнинг криптовалют: стоит ли сегодня вкладываться в биткоин Чистый отток капитала из биткоина составил $709 млн за неделю

Американские биржевые фонды, инвестирующие в активы, связанные с криптовалютой Bitcoin (ETF), фиксируют серьезный отток капитала. По данным сервиса Sosovalue, за предыдущую торговую неделю чистый отток составил более $709 млн. Новость ожидаема — биткоин в августе упал ниже психологически важной отметки в $50 тыс., и курс его малопредсказуем. Для сравнения, в марте, при максимальных значениях курса биткоина, ежедневный приток средств в эти фонды достигал $1 млрд.

Большие риски и высокие затраты

Продавцы оборудования для добычи криптовалют отмечают, что интерес к их продуктам в августе-сентябре заметно увеличился — сразу на 300%. Цифра только на первый взгляд кажется положительной. Если разобраться в деталях, то становится понятно — это не новые майнеры пришли в блокчейн.

Дело в том, что практически одновременно выросли два ключевых параметра, влияющих на прибыльность майнинга — сложность сети и хешрейт. Это значит, что добыть биткоин теперь стало гораздо тяжелее. Когда повышается сложность, майнерам требуется больше усилий и вычислительной мощности, чтобы решить задачи. Это приводит к увеличению хешрейта сети. Что, в свою очередь, снова ведет к росту сложности майнинга. В итоге получается, что конкуренция среди майнеров становится все сильнее, что повышает риски вовсе остаться без вознаграждения. Чтобы оставаться в отрасли майнерам приходится постоянно обновлять оборудование и увеличивать мощности дата-центров. Процесс в том числе влияет на предложение криптомонет на рынке и их курс.

Между тем, стоимость ASIC-майнеров, необходимых для майнинга биткоина, может составлять больше $10 000 за единицу. Если начинать добывать криптовалюту с нуля, потребуется гораздо больший стартовый капитал и регулярные вложения. Эффективно добывать биткоин в гараже или в квартире уже не получится. Конкуренция за блок растет — на его поиск требуется уже тысячи таких ASIC-ов. На оборудование только среднего дата-центра необходимо около 8 тысяч таких компьютеров.

Основной статьей расходов после запуска такого центра обработки данных остается электричество. Счет за месяц равен стоимости одного биткоина.

В Америке, пока лидирующей в добыче биткоина, повышение тарифов только на 1 цент разоряет множество майнеров. По этой причине, а также из-за падения цен на биткоин, в последние годы заявляли о банкротстве Core Scientific, Compute North, Rhodium Enterprises, Giga Watt. Крупные майнинговые компании, имевшие первенство на рынке, не смогли просчитать риски, оставшись с многомиллионными кредитными долгами.

Сложность растет, доходы падают

Биткоин перестает быть «легкими деньгами». И это, похоже, всерьез и надолго. Рентабельность майнинга упала чуть ли не на треть, снизились объемы транзакций. Август продемонстрировал снижение доходов майнеров на 57% по сравнению с показателями марта 2024 года.

Россия догоняет Штаты, и темп в криптосоперничестве задают крупные промышленные компании майнинговой индустрии. Большие игроки вошли в рынок в начале 2010-х, во времена дешевого биткоина и простых видеокарт, и за десять лет накопили финансовую прочность. Сейчас они покупают оборудование по оптовым ценам, платят за электроэнергию по тарифам для промышленников, поэтому конкурировать с ними предельно тяжело. Обладая финансовой подушкой и техническими ресурсами, промышленные майнеры не стремятся извлечь быструю прибыль любой ценой, рискуя просесть вместе с биткоином. Им нет необходимости продавать криптовалюту по низкой цене для сохранения бизнеса.

Майнеры всего мира все активнее ищут альтернативные способы заработка.

Игра на выживание

Вероятность того, что новичок, решивший заняться майнингом в 2024 году, разорится, весьма велика. Неустойчивый, слабо поддающийся корректировке рынок криптовалют не позволяет рассчитывать на то, что вложения окупятся даже в среднесрочной перспективе.

Мировая индустрия майнинга движется в сторону укрупнения, когда обстоятельства вытесняют с рынка мелких игроков, оставляя в нем устойчивые промышленные компании.

Высокие начальные инвестиции, долгая окупаемость, риск законодательных ограничений, непредсказуемость курса биткоина и его нерентабельность, невозможность быстрого извлечения прибыли и, наконец, заведомо проигрышная конкуренция с крупными промышленными предприятиями — все это ставит под сомнение существование частного и даже среднего майнинга в ближайшей перспективе.