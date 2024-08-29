Устойчивые экономики. Сбер обсудил с представителями БРИКС зеленые технологии В Сбере назвали изменение климата одним из главных рисков в следующие 10 лет

В Москве 29–30 августа проходит форум «Климатическая повестка БРИКС в современных условиях». Это одно из ключевых мероприятий в климатическом секторе в рамках председательства России в БРИКС. В рамках форума прошла собственная сессия Сбера «GreenTech: передовые технологии для устойчивости экономик стран БРИКС», где спикеры из Бразилии, ОАЭ, Индии и Эфиопии обсудили, какие факторы влияют на развитие зеленых технологий в странах БРИКС.

Зеленые технологии играют ключевую роль в решении задач климатической повестки: применение цифровых решений может обеспечить сокращение выбросов парниковых газов на 20% к 2050 году. Однако для масштабного внедрения таких технологий необходимо обеспечить тесное международное сотрудничество.

Какие передовые GreenTech-решения есть в арсенале стран БРИКС и как они способствуют устойчивому развитию и решению задач климатической повестки? Эти и другие вопросы обсуждались на сессии Сбера. Модерировала дискуссию старший вице-президент по ESG Сбербанка Татьяна Завьялова.

По словам Завьяловой, согласно анализу Всемирного экономического форума, риски, связанные с климатом и устойчивым развитием, останутся одними из главных в следующие 10 лет. Изменение климата перестает быть абстрактной проблемой и напрямую влияет на огромное количество людей.

«Изменение климата может привести к колоссальным ежегодным экономическим потерям в 38 трлн долларов на горизонте 2050 года. При этом стоимость инвестиций в декарбонизацию и зеленые технологии, которые способны остановить глобальное потепление, сегодня оценивается в 9,5 трлн долларов в год. На фоне возрастающих климатических угроз создаются механизмы для мобилизации возможностей государства, финансового и корпоративного секторов», — сказала она.

Старший вице-президент по ESG Сбера отметила, что страны БРИКС также разрабатывают стратегические документы, определяющие страновые направления развития в эпоху глобального потепления. При этом, добавила она, государства объединения также ищут пути совместного решения задач климатической повестки.

Экспертное мнение

Как отметила директор по вопросам импакт-инвестирования и ESG Aavishkaar Group (Индия) Соумьа Сурьинарьанан, Индия приняла долгосрочную стратегию низкоуглеродного развития и поставила цель по достижению углеродной нейтральности к 2070 году. Это требует перехода на зеленую экономику. Повестка устойчивого развития, в частности ESG-факторы, вносит значительный вклад в развитие ответственного финансирования, в том числе инвестиций в гринтех и социальные проекты. По словам спикера, для эффективного продвижения в этом направлении нужно выстраивать предпринимательскую экосистему, так как бизнес может решить большое количество вопросов в экоповестке.

Управляющий партнер Growth Capital Analytics (Эфиопия) Давит Айеле Хайлимариам подчеркнул, что сейчас на Эфиопию приходится всего 0,5% выбросов парниковых газов. Несмотря на небольшие показатели, страна ощущает на себе процессы, связанные с изменением климата. Экономика должна расти и быть устойчивой — для этого важно своевременно отвечать на климатические вызовы. За последние 10 лет приоритет страны сместился с ископаемого топлива в сторону альтернативной энергетики, солнечной и гидроэнергетики.

Для Эфиопии основной вызов за последние 10 лет заключался в финансировании инициатив. Например, для реализации стратегии устойчивого развития стране нужны инвестиции в зеленые технологии. Но если смотреть на оценки необходимых вливаний, зеленая экономика требует примерно 5 млрд долларов в год. Для страны это половина всех госинвестиций, поэтому нужно находить дополнительные источники финансирования. Чтобы достичь климатических целей, нужно участие частного сектора. А также недавнее вступление страны в альянс БРИКС может в будущем помочь с поиском инвесторов.

Представитель Эфиопии добавил, что в рамках БРИКС можно стандартизировать регуляторные процессы и юридические рамки в отношении повестки устойчивого развития.

Как рассказал председатель MENA Fintech Association (ОАЭ) Намир Сартадж Хан, на Ближнем Востоке характерно управление в формате «сверху вниз»: лидеры становятся драйверами изменений, поэтому инициативы реализуются быстро. Это трансформируется и в регулирование, которое позволяет создавать благоприятную среду для экосистемы и эффективной работы бизнеса. ОАЭ — одна из сильных стран в плане регулирования углеродного рынка.

Представитель ОАЭ отметил, что «здесь все прозрачно»: регуляторные рамки обеспечивают надежность и стабильность рынка. Кроме того, ОАЭ дает талантливым людям возможности для эффективной работы: они становятся частью зеленой экономики и помогают ей развиваться, создавая инновации в GreenTech.

По словам руководителя направления финтех-инвестиций Bossa Invest (Бразилия) Жоао Безерра Лейт, зеленые технологии и финтех, как их составляющая, должны помочь другим компаниям стать зелеными. Так, финансовым компаниям и банкам следует заниматься зеленым консультированием, то есть выдавать бизнесу кредиты только при выполнении определенных условий, направленных на улучшение ESG-показателей. Он считает, что людям нужна мотивация для заботы об окружающей среде.

Старший директор по социальной трансформации и стратегическим партнерствам The Energy and Resources Institute (Индия) Дипанкр Сахария подчеркнул, что его компания фокусируется на вызовах изменения климата, устойчивом сельском хозяйстве, управлении природными ресурсами, эффективности водных ресурсов. В Индии есть более 50 проектов, которые могут быть масштабированы, в том числе в части углеродных единиц. Переход на GreenTech идет по всему миру, стремление к нулевым выбросам — важная цель для Индии и всех стран БРИКС.

Итоги сессии

В качестве ключевых шагов, которые позволят обеспечить трансфер зеленых технологий и запустить механизм многостороннего сотрудничества на пространстве БРИКС, спикеры назвали создание общей платформы для обмена знаниями, опытом, инновациями между странами, а также организацию фонда, занимающегося зелеными инвестициями, и импакт-фреймворк. Участники отметили важность политики открытых дверей для частного сектора, чтобы он мог участвовать в финансировании зеленых проектов.

Также спикеры считают, что нужна мобилизация финансовых и корпоративных ресурсов для борьбы с климатическим кризисом. Не менее важно разработать стратегические документы и механизмы для борьбы с изменением климата, стандартизировать и регулировать зеленые финансы, создать климатический совет стран БРИКС для координации усилий по борьбе с изменением климата.

В свою очередь, Завьялова отметила, что Сбер уже запустил картирование рынка зеленых технологий по 12 ключевым направлениям. Особый акцент банк делает на разработках и проектах партнеров из стран БРИКС. Банк готов делиться результатами этой работы с партнерами и сейчас создает открытую библиотеку сервисов на базе искусственного интеллекта для решения задач устойчивого развития.

«Сбер предлагает создать площадку, которая позволит объединить как разработчиков, так и потребителей цифровых GreenTech-решений на пространстве БРИКС. Мы готовы принять самое активное участие в этом проекте», — сказала она.