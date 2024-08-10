Задел на будущее: что важно знать из финансового отчета Freedom Holding Corp. Общая выручка инвестиционного холдинга из Казахстана выросла на 43%

Рост бизнес-показателей

Общая выручка казахстанского финансового холдинга поднялась на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $451 млн. Ключевой вклад в общий показатель внесли брокерское и страховое направления. Так, выручка брокерского сегмента выросла на 65%, достигнув $175 млн. Freedom Life и Freedom Insurance, оказывающие услуги по автострахованию и страхованию жизни, увеличили доход на 110%, до $147 млн. Freedom Bank заработал $91,2 млн, а общее число его клиентов увеличилось с 904 тысяч до 1,055 млн человек. Количество брокерских клиентских счетов холдинга составило 532 тысячи.

Главный источник поступлений

Половину выручки принесли процентные доходы холдинга, формируемые собственным портфелем ценных бумаг и выданными банковскими кредитами. Этот показатель вырос на 51%, до $226 млн. Также существенно увеличился доход от страхового андеррайтинга — с $45 млн до $129 млн (+188%) за счет расширения страховых операций и увеличения количества действующих договоров.

Чистая прибыль за квартал составила $34,3 млн, или $0,58 на одну акцию. Расходы компании увеличились на $177 млн за счет инвестиций в расширение глобальной команды сотрудников, IT и развитие финансовой экосистемы. Общая численность работающих во Freedom выросла до более чем 6800 человек, по сравнению с 5100 в первом квартале прошлого года.

Ключевые события в жизни Freedom

Весной Freedom Bank отметился запуском двух масштабных проектов. Клиентам в Казахстане стало доступно для скачивания суперприложение банка, в котором можно получить все финансовые услуги холдинга для физлиц: открыть банковский счет, оформить страховку, инвестировать в ценные бумаги, подать заявку на ипотеку и многое другое. Приложение было выпущено на системах iOS и Android и быстро стало одним из наиболее часто устанавливаемых в сегменте «финансы».

Также в мае стартовала новая программа кэшбека. Теперь с каждой транзакции пользователи карт банка теперь получают бонус в виде новой валюты холдинга, привязанной к стоимости его акций.

Таким образом, клиенты могу заработать не только на операциях по карте, но и на росте котировок ценных бумаг Freedom, торгующихся на американской бирже Nasdaq, Казахстанской фондовой бирже и AIX. С осени 2019 года акции подорожали в цене более чем в пять раз. Повышенный процент (до 16%) начисляется при покупке продуктов и услуг в компаниях экосистемы холдинга, таких как Freedom Insurance, Freedom Life и Aviata.

close 100% Paul Barkley

В рамках улучшения корпоративного управления и повышения прозрачности бизнеса Freedom расширил состав совета директоров, добавив в него экс-главу Нацбанка и бывшего министра экономического развития и торговли Казахстана Кайрата Келимбетова, корпоративного юриста Эндрю Гэмбла и консультанта по телекоммуникационному сектору Филиппа Вогелера. При этом входивший в совет директоров Джейсон Керр занял позицию главного специалиста по правовым вопросам.

Задел на будущее

Комментируя отчетность, основатель и генеральный директор Freedom Holding Corp Тимур Турлов отметил, что позитивные результаты квартала создают основу «для еще одного выдающегося года».

«Мы продолжим следовать нашим целям, осуществлять стратегические приобретения и искать новые возможности для международной экспансии», — заявил Турлов.