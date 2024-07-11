Санкции против России сработали в Казахстане: Астана избавляется от российских ценных бумаг

Обладателям российских ценных бумаг придется вывести их из казахстанского депозитария. В республике сообщили, что это решение принято из-за санкций США. В компании «Финам» считают, что рядовых россиян это решение вряд ли затронет, а в Госдуме предупредили: вывод российских бумаг ударит и по самому Казахстану. Ранее в республике прекратили обслуживание российских банковских карт «Мир». В то же время президент республики Токаев подчеркивал, что Казахстан не станет «анти-Россией». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Какие условия поставил Казахстан и почему

Владельцы российских бумаг должны вывести их из номинального держания Центрального депозитария ценных бумаг в Казахстане до 1 августа. Об этом пишет РБК со ссылкой на уведомления, которые казахстанские брокеры рассылают клиентам.

«Вам необходимо в срок до 1 августа 2024 года провести транзакции..., которые являются обычными и необходимыми для отчуждения долга или акций в пользу лиц, не являющихся лицами США и не включенными в список блокирующих санкций США», — говорится в уведомлении.

Представитель депозитария подтвердил, что такие сообщения действительно отправили «отдельным» клиентам. Он пояснил, что причина в санкциях США против российской Мосбиржи и ее структур (которые Казахстан, формально, не обязан соблюдать).

В депозитарии также уточнили, что бумаги можно вывести до 10 августа . Этот срок связан с условиями американской стороны.

Санкции ввели 12 июня, но минфин США разрешил операции с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД) до 13 августа. Однако казахстанской стороне еще понадобится время для обработки всех запросов.

«В данном контексте речь идет о ряде ценных бумагах с ISIN-ами «RU», учет которых осуществляется в НРД ???(ISIN — международный идентификационный буквенно-числовой код ценной бумаги)??», — указали в депозитарии.

Всего в казахстанском депозитарии учитывается порядка 140 наименований бумаг с префиксом RU. Это облигации государственного долга, корпоративные облигации и акции.

«По сути, в письме говорится о том, что они рекомендуют завершить все расчеты и избавить казахстанский депозитарий от бумаг с российскими ISIN. Казахстанский депозитарий не хочет видеть эти бумаги в портфелях»,

— прокомментировала CEO европейского брокера Mind Money Юлия Хандошко.

Она предположила, что в Казахстане не сами сформулировали это требование, а следуют рекомендации бельгийской Euroclear (депозитарно-клиринговый центр, обслуживающий внебиржевой международный фондовый рынок. — «Газета.Ru»). Эксперт отметила, что казахстанский депозитарий был одним из основных, кто проводил расчеты с НРД по российским ценным бумагам. По мнению Хадошко, кроме казахстанской, Euroclear мог потребовать поступить аналогичным образом и другие организации.

Последствия решения Казахстана

Если владельцы ценных бумаг не выполнят рекомендации, их активы скорее всего заморозят на счетах депозитария Казахстана. Перевести активы можно, например, в российские несанкционные депозитарии. Передать их напрямую в НРД не получится из-за санкций. Подойдут и центральные депозитарии других стран, а также брокеры с прямым счетом в американском депозитарии.

«Такие позиции могут быть проданы на основании инструкций или переставлены любому иному депозитарию, исключающему наличие НРД в цепочке владения», — разъяснила партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.

Само же решение казахстанского депозитария не приведет к полному разрыву между государствами и остановке инвестиций между ними, полагают специалисты. Однако это повлияет на иностранных инвесторов, которые хотят вкладываться в Россию.

«Это скорее разрыв между санкционными и несанкционными инструментами. Помимо биржевой торговли, остается немало инструментов инвестиционного и финансового взаимодействия, включая прямые межбанковские операции», — пояснил партнер юридической фирмы FTL Advisers Игорь Кузнец.

Рядовых россиян решение скорее всего никак не затронет, оценил директор по стратегии в инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков. Он считает, что и для российских инвесторов изменение ситуации некритично, поскольку в Казахстане хранил бумаги только «ограниченный пул». При этом эксперт признал, что республика является «наиболее развитой площадкой наших близлежащих друзей».

«Сложно в моменте оценить объем ценных бумаг, которые могли находиться у казахстанских депозитариев. Оценка будет через определенное время. Если говорить о среднестатистическом физическом лице, то интересы большинства это не затрагивает»,

— резюмировал Кабаков.

Депутат Госдумы Николай Арефьев в свою очередь предупредил, что вывод российских бумаг ударит и по самому Казахстану. При этом он призвал винить в происходящем не республику, а санкции.

«Конечно, для нас это все неприятно. У России с Казахстаном большие экономические связи», — подытожил депутат.

Что происходит с отношениями России и Казахстана

Эксперты отмечают, что Казахстан серьезно зависит от европейских инвестиций. Хотя республика связана с Россией давними торговыми отношениями, в последнее время Россия и Европа для нее одинаково важные торговые партнеры. Поэтому на фоне современной ситуации Казахстан пытается маневрировать, говорит руководитель направления «финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

«Однако заявление Токаева о том, что Казахстан не занимает антироссийской позиции крайне важно. Это означает, что страна остается одним из наших основных партнеров и по евразийской интеграции и в плане двухсторонних отношений», — обратил внимание эксперт.

В конце сентября 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что его страна «не является анти-Россией». Он подчеркнул, что республика имеет с Россией самую длинную в мире непрерывную сухопутную границу. Санкции политик называл контрпродуктивными, но признавал, что Казахстану приходится считаться с ограничениями.

«Казахстан не располагает товарами, попадающими под санкционные ограничения, и, следовательно, не торгует ими. Казахстан также не участвует в так называемом параллельном импорте в Россию», — сообщил Токаев.

Премьер-министр республики Серик Жумангарин отмечал, что санкции «сильно задевают» Казахстан и рвут многие логистические и торговые цепочки. Но, по его словам, одновременно они приносят республике и свою экономическую выгоду. Премьер указывал, что для властей Казахстана важнее всего местные предприятия и благополучие государства, которое не выдержит санкционного давления в свою сторону.

В конце февраля 2023 года в Казахстан приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен. Во время командировки он говорил, что Штаты заинтересованы в укреплении экономического сотрудничества с республикой и делают все, чтобы снизить издержки для региона из-за антироссийских санкций.

В апреле 2024-го стало известно, что большинство банков Казахстана прекратили обслуживать российские карты «Мир». В колл-центре финансовых организаций поясняли, что это произошло также из-за западных санкций. США ввели их против оператора «Мира» (российская Национальная система платежных карт) 23 февраля 2024 года.

«Нет, они под санкциями. Вы можете даже не стараться в Казахстане банки найти, это не от нас санкции, это карта «Мир» под санкциями для Казахстана», — заявили в колл-центре «Банка ЦентрКредит».