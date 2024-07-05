Движение вверх: как стать топ-менеджером?

Карьера выпускника Волгоградского государственного технического университета Александра Ведяхина началась ровно 25 лет назад. 5 июля 1999 года был его первым рабочим днем в должности старшего контролера-кассира в местном отделении Сбербанка. Последние шесть лет он уже один из двух главных заместителей Германа Грефа. Как волгоградский студент стал первым зампредом крупнейшего банка страны, — в материале «Газеты.Ru».

«В мире не очень много людей сегодня, несущих прогрессивную повестку. Александр Ведяхин относится именно к таким. <…> Один из очень немногих людей на планете, кого стоит про это (технологические тренды — примечание «Газеты.Ru») послушать», — говорила о первом зампреде Сбера одна из наиболее влиятельных женщин предпринимателей России, основатель и президент Cognitive Technologies Ольга Ускова.

И это не просто слова. В январе 2023 года было подписано соглашение о намерениях между правительством РФ и Сбером, направленное на развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ). И это событие стало одной из главных новостей российского финтеха.

Александр Ведяхин уверен: у России отличные шансы достичь технологического лидерства на мировом рынке в сфере ИИ.

Начало

Карьерный путь Александра Ведяхина начался 5 июля 1999 года в центральном отделении Сбербанка в Волгограде. Будущий топ-менеджер с красным дипломом экономиста устроился в одно из банковских отделений Сбера контролером-кассиром. Затем он перевелся в Отдел статистического анализа и отчетности Экономического управления Волгоградского банка Сбербанка. Спустя два года был назначен начальником сектора по работе с физическими лицами отделения № 8621 в Волгограде, а в июне 2006 года — стал заместителем управляющего этого отделения. Совмещая работу с учебой, Ведяхин получил степень кандидата экономических наук в Волгоградском государственном техническом университете.

С ноября 2012 по июль 2015 гг. Александр Ведяхин занимал должность директора по управлению рисками, члена правления, входил в совет директоров турецкого Denizbank A.S. При его непосредственном участии Denizbank выкупил у Citi турецкий бизнес по обслуживанию физлиц, в том числе 22 отделения по обслуживанию частных клиентов, а также портфель из более чем 600 тыс. клиентов, активов объемом более $650 млн и депозитов объемом более $800 млн.

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К концу 2015 года у DenizBank было открыто 735 отделений. Также под его руководством была проведена успешная интеграция банка в группу Сбербанка, взят под контроль уровень риска и технологии принятия решений, что позволило в 2019 году успешно закрыть сделку по продаже актива.

В 2015 году Александр Ведяхин перешел на работу в Центральный аппарат Сбербанка в роли старшего вице-президента и CRO Группы Сбербанк. Он руководил блоком «Риски», курировал Лабораторию по искусственному интеллекту и Центр развития компетенций по исследованию данных.

Первый

Летом 2018 года Александр занял пост первого заместителя председателя правления Сбербанка. В этой должности до начала 2022 года он курировал весь финансовый бизнес Группы Сбербанк — блоки «Розничный бизнес», «Корпоративно-инвестиционный бизнес», «Управление благосостоянием», «Сеть продаж», Департамент по работе с проблемными активами.

Несмотря на пандемию, обвал нефтяных котировок и приостановку деятельности отдельных сегментов экономики, в 2020 году чистая прибыль Группы составила 760,3 млрд рублей по МСФО, кредиты превысили 25 трлн рублей (+15% за год), средства физлиц составили 16,6 трлн рублей (+17%), средства корпоративных клиентов — 9,1 трлн рублей (+24%).

15 февраля 2022 года Сбер объявил об изменении организационной структуры и о выделении двух экосистем — для клиентов-юрлиц (В2В) и клиентов-физлиц (В2С).

Под руководство Александра Ведяхина перешли экосистема B2B (со всеми дочерними компаниями Сбербанка, оказывающими услуги корпоративным клиентам) и ряд других направлений. Таким образом, в новой структуре Сбера он стал курировать блоки «Корпоративно-инвестиционный бизнес», «Сеть продаж», «Международный бизнес», а также Департамент по работе с проблемными активами. Кроме того, в зону его ответственности входят Управление контроля и координации деятельности, Центр партнерского финансирования и специальных проектов, Дирекция по ESG.

Трансформация

Под руководством Ведяхина Сбербанк уже на протяжении нескольких лет проводил ИИ-трансформацию, в результате которой финансовый эффект от внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в банке в 2020-2022 годах составил 560 млрд рублей, а в 2023 году превысил 350 млрд рублей.

close 100% Пресс-служба Сбера

Кроме того, Александр Ведяхин фактически является «отцом» ESG-трансформации Сбера, возглавляя ESG-направление с момента его запуска. Под его руководством в Сбере была создана ESG-инфраструктура, включающая регламентирующие документы, коллегиальные органы и процессы управления на всех уровнях Группы, а также успешно реализована первая ESG-стратегия банка, направленная на поддержку перехода российской экономики к модели устойчивого развития. За время реализации стратегии в банке появились новые направления — ответственное финансирование и предоставление ESG-продуктов и услуг бизнесу и населению. Сегодня Сбер является безусловным лидером повестки на отечественном рынке, что подтверждается высокими оценками доступных ESG-рейтингов.

Под его кураторством корпоративный кредитный портфель увеличился за 2023 год на 25% и превысил 23,3 трлн рублей. Основной прирост портфеля связан с активным кредитованием компаний в сфере жилищного строительства, а также металлургии, нефтегазовой отрасли, транспорта и логистики.

«Наша основная задача — стать помощником для конкретного человека в успешном построении его бизнеса. Снимать рутинные задачи, подсказывать стратегические направления, вместе проходить тактические развилки, повышать технологическую зрелость и эффективность. Помогать создавать ценность компании. Мы уходим от цели продать продукт к цели сделать бизнес клиента успешным», — говорил Александр Ведяхин.