Благородный и свой: как производят российский коньяк За последний год спрос на отечественный коньяк в России вырос на 9,4%

В последние годы интерес к благородным напиткам в России растет, как и в целом культура потребления алкоголя. Крепкие напитки употребляют все чаще в качестве дижестива, завершая ими ужин, или рассматривают в качестве ингредиента в коктейле. К напиткам, набирающим популярность, относят в том числе и коньяк – спрос на него за год вырос на 9,4%. Сказывается растущее качество отечественного производства и запуск эксклюзивных торговых марок с доступными ценами и впечатляющими характеристиками. О том, как производят отечественную продукцию и как это меняет вкусы россиян — в материале «Газеты.Ru».

Разнообразие и качество

С 2022 года порядка 40% известных брендов крепкого алкоголя ушли с российского рынка. Это открыло большие возможности для отечественных производителей. В результате за 2023 год производство российского алкоголя выросло на 35% относительно предыдущего года.

Кроме того, наши производители стараются максимально отвечать запросам потребителей. В качестве основных трендов рынка — качество продукции и расширение ассортимента. Так, потребители хотят открывать для себя новые вкусы. Кто-то ищет для себя замену своим любимым брендам, а кто-то просто хочет пробовать новое. Мужская аудитория исследует более брутальные напитки — например, коньяк и бренди. Женская аудитория использует крепкий алкоголь, как основу для коктейлей.

По данным торговой сети «Пятерочка», ​​крепкий алкоголь, произведенный в России, вызывает все больше доверия у потребителей. Спрос на него за год увеличился на 8%.

Проверка на надежность

Для создания уникального ассортимента торговая сеть «Пятерочка» запускает эксклюзивные торговые марки. Это позиции, представленные исключительно в магазинах сети и производимые по ее заказу крупными российскими производителями.

«Мы активно работаем над ассортиментом на наших полках и расширяем сотрудничество с надежными отечественными производителями, которые разрабатывают эксклюзивные позиции для торговой сети. Сейчас в магазинах представлено более 600 позиций ЭТМ, из них около четверти — российские», — отметил директор департамента контроля качества торговой сети «Пятерочка» Владимир Габараев.

Он подчеркнул, что в сотрудничестве с производителями главное — найти баланс: продукция должна соответствовать вкусовым ожиданиям покупателей, быть стабильно высокого качества и иметь доступную цену.

«Потребители очень щепетильно относятся к выбору крепких спиртных напитков и пока только формируют свое мнение о товарах локальных предприятий, внимательно изучая состав на этикетке», — добавил Габараев.

Торговая сеть тщательно следит за качеством предоставляемой продукции, поэтому выбирает только проверенных партнеров, которые соответствуют высоким требованиям.

Среди основных критериев — гарантии объемов производства, стабильность поставок и качество продукции.

«Сначала мы готовим очень подробное техническое задание, где описываем цвет напитка, органолептические качества, стилистику и дизайн этикеток бутылок. Затем производители специально для нас изготавливают образцы. Далее мы тестируем их как в собственной лаборатории, так и с привлечением сотрудников независимых НИИ. Параллельно с этим мы проводим независимые аудиты производств для того, чтобы убедиться в безопасности продукта», — рассказывает Владимир Габараев.

Торговая сеть проводит ежемесячный лабораторный контроль и аналитическую оценку продукции. Это делается для того, чтобы не допустить замены спиртов на фальсификат.

Кто и как производит эксклюзивы для покупателей

close 100% Пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

Одним из поставщиков ЭТМ для «Пятерочки» является агрофирма «Жемчужина Ставрополья». На протяжении 5 лет «Жемчужина Ставрополья» эксклюзивно для сети производит четыре позиции коньяка и плодовой водки. Завод использует традиционные классические технологии производства. О них рассказала Наталья Шеклярова, руководитель испытательной лаборатории агрофирмы.

«Когда виноград поступает на предприятие, он попадает на линию переработки, в результате которой появляется виноградное сусло. Полученный виноматериал отправляется на брожение, которое проходит на чистой культуре дрожжей под полным контролем испытательной лаборатории. Далее сусло поступает на дображивание в цех хранения — это, опять же, происходит под контролем, чтобы в сырье не появилась плесень и другие посторонние микроорганизмы», — пояснила Наталья Шеклярова.

Она уточнила, что полученный виноматериал некоторое время хранится на осадке для того, чтобы произошел отстой. После этого его партиями снимают с осадка и отправляют в цех выкурки, где и получается молодой коньячный дистиллят.

close 100% Пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

Молодой коньячный дистиллят — это средняя фракция продукта, которая получается после перегонки сухого виноматериала и отсечения головной и хвостовой фракций.

Именно он поступает на выдержку в дубовые бочки, где созревает не менее трех лет. По истечении этого срока дистиллят дегустируют — так определяется, готов ли он для приготовления коньяка. Если готов, то сырье поступает в цех по производству купажей коньяка.

Купаж производят из коньячных дистиллятов с добавлением смягченной исправленной или подготовленной воды с добавлением сахарного сиропа и сахарного колера, если нужна корректировка по цвету. Так, крепость коньячного дистиллята с 67 градусов снижается до 40.

«После этого купаж проходит грубую фильтрацию и направляется в холодильную камеру для обработки холодом. На холоде коньяк находится не менее пяти дней при температуре -10-12 градусов. Затем его направляют на холодную фильтрацию, при которой выход продукта должен быть температуры не выше -3 градусов — так в фильтре остается все, что не нужно коньяку. Далее он проходит контрольную фильтрацию, отдых и направляется в цех для розлива готовой продукции», — рассказала руководитель испытательной лаборатории Наталья Шеклярова.

close 100% Пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

Какие вкусы выбирает покупатель

Как отмечают в торговой сети «Пятерочка», все большим спросом пользуются товары эксклюзивной торговой марки, представленные только на полках сети и произведенные у нас в стране. Их доля в общем обороте категории достигает 9,2% — такие напитки присутствуют в каждом десятом чеке с крепкой алкогольной продукцией.

С июня 2023 года по май 2024-го в сети реализовано почти 54 млн бутылок отечественного коньяка, из которых более 8 млн пришлось на эксклюзивные торговые марки ретейлера.

close 100% Пресс-служба торговой сети «Пятерочка»

Примечательно, что традиционно этот дижестив не требует специального гастрономического сопровождения, однако в России принято дополнять этот напиток лимоном и шоколадом и даже запивать безалкогольными напитками. По данным «Пятерочки», вместе с коньяком чаще всего приобретают сладкую газированную воду и соки, цитрусовые фрукты и темный плиточный шоколад.

Таким образом, россияне активно развивают свои вкусы — пробуют сочетать напитки с едой, смешивать их в коктейлях. И для своих экспериментов они все чаще выбирают российских производителей и все больше им доверяют.