«Зимой приблизимся к катастрофе». Энергетическая ситуация на Украине становится кризисной Порошенко предупредил об энергетической катастрофе на Украине зимой

Ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической, необходимо принимать срочные меры уже сейчас, заявил бывший президент Петр Порошенко. В Минэнерго признают, что страна лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей. Даже в летний период дефицит электроэнергии невозможно покрыть с помощью импорта. В школах запретили использовать кондиционеры.

Ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической, предупредил экс-президент страны Петр Порошенко. Запись его выступления опубликовал YouTube-канал «Прямой».

«Если не принять срочных мер, у нас будет ситуация, когда зимой мы приблизимся к энергетической катастрофе», — сказал политик.

По мнению Порошенко, энергетический кризис станет причиной массового отъезда украинцев из страны. При этом «катастрофы можно избежать», если начать действовать уже сейчас, уверен он. Бывший лидер подчеркнул, что «остается оптимистом».

Половина мощностей

Министр энергетики страны Герман Галущенко заявил, что Украина лишилась половины вырабатывающих электроэнергию мощностей, и оставшихся не хватит для того, чтобы пережить зиму.

«Если мы не сможем защититься сейчас... Мы не сможем произвести ремонт. 50 процентов (оставшихся в строю генерирующих мощностей. — «Газета.Ru») недостаточно, чтобы пережить зиму», — отметил министр.

Галущенко добавил, что сейчас украинцы живут с ограничениями в электроснабжении даже летом, так как нет возможности покрыть уничтоженную генерацию. За счет импорта перекрыть дефицит невозможно. 12 июня Украина импортировала 29 796 МВт·ч, что превысило рекорд в 28 000 МВт·ч, установленный ранее в июне.

Накануне на Украине запретили использовать кондиционеры в учебных заведениях ради экономии электроэнергии. Выполнять распоряжение обязаны все госпредприятия и учреждения, а также учреждения образования и организации, относящиеся к сфере управления Минобрнауки.

Исполнительный директор крупнейшей украинской нефте- и газодобывающей компании «Укрнафта» Сергей Корецкий считает, что предстоящая зима будет «самой сложной». «Все столкнутся с проблемами с электроснабжением. Поэтому нам нужно готовиться к этому прямо сейчас», — предупредил он.

Перебои в подаче электроэнергии повлияли на работу электронасосов, которые используются для добычи нефти, что привело к снижению объемов добычи на 10% с начала конфликта, пояснил Корецкий.

На этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране уничтожены 80% тепловой генерации и треть гидрогенерации. По его словам, в последнее время Украина лишилась 9 ГВт мощностей.

Аналитическая группа Киевской школы экономики подсчитала, что ущерб украинской энергетике по состоянию на май 2024 года составил более $16,1 млрд. Наибольший ущерб был нанесен в результате разрушения объектов генерации электроэнергии ($8,5 млрд).

Как в Венесуэле

Бывший глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев тоже считает, что страна сейчас стоит на грани экономического кризиса.

Коболев сравнил ситуацию на Украине с происходившим в Венесуэле, когда экономика латиноамериканской страны была в коллапсе, а работа большинства предприятий парализована. Кроме того, энергодефицит неминуемо спровоцирует отток людей, что создаст дефицит на рынке труда.

«От этого дискомфорта эти люди с большой вероятностью будут покидать страну и ехать за границу. А это будет означать, что мы теряем рабочую силу и бизнес останется просто без работников», — отметил он.