Модифицировать и снизить вред: как повысить качество и продолжительность жизни Врачи и экономисты предложили меры по борьбе с хроническими заболеваниями

Смена парадигмы

Основной причиной развития хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) являются нездоровый образ жизни и вредные паттерны поведения, среди которых наиболее агрессивным является табакокурение. К настоящему времени стало очевидно, что эффективность борьбы с ним запретительными мерами в значительной мере исчерпана.

По мнению врачей и экономистов здравоохранения, пришло время внедрять в клиническую практику основные принципы модификации поведенческих факторов риска путем снижения вреда для здоровья. Например посредством использования инновационных технологий — альтернативных никотинсодержащих продуктов, исключающих горение табака — в интересах снижения вреда здоровью для людей, которые не мотивированы на отказ от табакокурения здесь и сейчас.

Данный подход основан на успешном опыте других стран и обоснован научно, а поэтому должен быть внедрен на государственном уровне и поддержан всеми сторонами — врачами, учеными, органами власти, бизнесом и самими пациентами.

Это позволит не только снизить смертность от хронических неинфекционных заболеваний и уменьшить нагрузку на экономику бюджета страны, но и достичь поставленных президентом РФ целей по достижению продолжительной и активной жизни населения в заданные сроки. К такому выводу пришли врачи, экономисты и представители власти на сессии «Здоровьесбережение населения в интересах государственной политики», прошедшей под эгидой Ассоциации модификации факторов риска на ПМЭФ-2024.

Экономическое бремя

«Как минимум 15% роста ВВП «съедается» хроническими неинфекционными заболеваниями. Это примерно столько же, сколько в свое время «съел» COVID-19», — рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович.

По ее словам, Россия тратит на здравоохранение совокупно 10–12% бюджетных расходов — примерно столько же, сколько и развитые страны. Но, несмотря на колоссальные расходы, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований все еще достаточно велика.

«Основная проблема заключается во вредных аддикциях, которые «поглощают» почти 4% ВВП и миллионы жизней. Так, если пациенты, которым поставили диагноз «рак легкого», полностью откажутся от табакокурения, это позволит сэкономить более 2 млн ₽ на лечение каждого пациента за счет значимого снижения количества рецидивов», — отметила Лариса Попович.

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По словам директора Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова Алексея Беляева, основными угрозами здоровьесбережению нации остаются сердечно-сосудистые заболевания, злокачественные новообразования, хронические респираторные заболевания и сахарный диабет, которые отвечают за 76% всех смертей от хронических неинфекционных заболеваний. При этом соотношение причин смертности, как в России, так и в других странах постепенно смещается в сторону онкологических заболеваний.

Все хронические неинфекционные заболевания между собой взаимосвязаны, напомнил Алексей Беляев. Так, по озвученным им данным, среди больных хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) около 2/3 пациентов в России умирают от сопутствующих заболеваний, наиболее частыми из которых являются сердечно-сосудистые болезни.

«Депрессия, артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца встречаются у каждого второго-третьего больного с хроническими неинфекционными заболеваниями», — подчеркнул Алексей Беляев. При этом ведущую роль в их развитии играют именно модифицируемые факторы риска. К ним относят злоупотребление алкоголем, нерациональное питание, низкий уровень физической активности и, наконец, табакокурение - как самый агрессивный фактор риска, ответственный за развитие более чем 18 видов рака.

Здоровый опыт

Врачи признают, что полностью устранить или значительно уменьшить распространенность поведенческих факторов риска — крайне тяжелая задача, поскольку в этом вопросе необходима максимальная вовлеченность пациента и его готовность идти на ограничения, менять свои привычки. По данным экспертов, курение находится на втором месте после высокого артериального давления среди главных причин смертности в мире. Однако половина людей с диагностированными злокачественными новообразованиями не отказываются от сигарет, даже несмотря на неоднократные предупреждения врачей о негативной роли табакокурения в снижении качества противоопухолевого лечения и прогноза выживаемости, рассказал Алексей Беляев. Причем такая ситуация характерна не только для России, но и для многих других стран — в связи с чем мировое врачебное сообщество все чаще прибегает к концепции снижения вреда.

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Директор Института сердечно-сосудистых исследований медицинского факультета Саклера Тель-Авивского университета Реувен Цимлихман сообщил, что в некоторых странах уже активно реализуется концепция снижения вреда, и это позитивно сказывается на показателях здоровья их населения. Так, например, Швеция стала первой страной с наименьшей долей курильщиков в Европе, при этом демонстрирует самый низкий уровень рака легкого и ХОБЛ в мире. А в Японии с ростом продаж бездымной никотинсодержащей продукции продажи традиционных табачных изделий упали на 35%.

По словам Цимлихмана, 90% курильщиков в мире — это хронические потребители табака, которым трудно отказаться от курения. Поэтому для снижения рисков здоровью для них целесообразно рассмотреть переход с классических сигарет на альтернативные бездымные никотинсодержащие продукты, исключающие горение табака. С другой стороны, для молодежи и так называемых «начинающих» курильщиков должен быть другой, более жесткий подход: их важно максимально оградить от потребления никотинсодержащих продуктов. Эксперт также раскритиковал текущую позицию ВОЗ, которая, по его мнению, в рамках борьбы с табакокурением придерживается устаревших подходов: «Все те же рекомендации, что и 20 лет назад. Никаких изменений. Это абсолютная стагнация, это нужно менять — и это поменяется».

Не навредить, но снизить вред

Фокус на запретительные меры в борьбе с табакокурением сигарет неэффективен, считает Лариса Попович. Согласно озвученным ею данным, если количество курильщиков в России действительно несколько снизилось, то количество выкуриваемых сигарет на одного курильщика только возросло.

«Если люди хотят бросить курить, но не могут, мы должны предоставить им возможность снизить вред здоровью за счет перехода на менее вредные бездымные табачные изделия, исключающие процесс горения. Важно уходить от бинарного мышления — «либо все, либо ничего». Нам нужно быть реалистами, необходимо внедрять гибкие регуляторные меры», — подчеркнула эксперт.

В Беларуси уже идет активное внедрение концепции по снижению вреда от факторов риска ХНИЗ на государственном уровне. Об этом рассказал профессор кафедры кардиологии и внутренних болезней Белорусского государственного медицинского университета Дмитрий Рузанов.

«Я не предлагаю изменить знаменитое высказывание Гиппократа «Не навреди!». Однако давайте попробуем не только не навредить, но и вместе с тем снизить вред, — заявил он. — Для этого, конечно, важны лонгитюдные исследования, однако пока в течение минимум 10 лет мы получим достаточную для регуляторов доказательную базу, мы потеряем миллионы жизней».

«В России действует одно из самых прогрессивных антитабачных законодательств в мире, однако проблема курения гораздо сложнее», — отметил сопредседатель экспертного совета Госдумы по рынкам никотинсодержащей продукции Сергей Катасонов.

По его словам, вместо того чтобы следовать «средневековым» принципам ВОЗ и все запрещать, необходимо сфокусироваться на гибком регулировании табачной продукции в соответствии с ее реальным уровнем риска. «Мы не должны бездумно стремиться к жесткому законодательству, только потому что так хочет ВОЗ. Нам нужно, чтобы наше население было здоровым. И для этого необходимо работать вместе, потому что у нас у всех одна цель — здоровье и увеличение продолжительности жизни нации».

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Залогом выполнения задач, стоящих сегодня перед национальным здравоохранением, может стать внедрение системного комплексного подхода к модификации рисков, учитывающего последние научные данные в этой сфере. По словам депутата Госдумы Айрата Фаррахова, эффективность и конкурентоспособность страны во многом зависит от того, будут ли использованы научно обоснованные методы в стратегии здравоохранения.

«Ограничения и запреты не позволяют достичь стратегических целей здравоохранения. Между запретом и регулированием надо выбирать регулирование», — подчеркнул парламентарий.

Здоровый образ жизни — это основа сохранения здоровья населения. «80% эффекта кроется в превентивных мероприятиях, которые достаточно сложны в реализации, но чрезвычайно эффективны и с медицинской и экономической точек зрения, — подытожил Александр Розанов, директор Ассоциации по модификации факторов риска. — Для того, чтобы это все сработало, необходимо объединить усилия и медицинского, и бизнес-сообщества, и работу с законодателями».

Он также призвал к взаимодействию всех заинтересованных сторон для достижения этих целей, отметив, что политика ужесточения запретов порождает только рост конфронтации, тогда как для успешного решения задач требуется единение и сотрудничество.