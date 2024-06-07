«Сегодня Сбер напрямую выступает в роли дипломата международного бизнеса»

Развитие технологий — основа роста любой суверенной экономики и конкурентное преимущество на мировом рынке. О том, какие сегодня приоритеты у Сбера в международном направлении бизнеса, в интервью «Газете.Ru» рассказал старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев.

— На проходящем сейчас ПМЭФ тема перехода к «многополярной модели мировой экономики» стала одной из главных. По вашему мнению, сформировался ли сейчас фундамент для дальнейшего развития международного сотрудничества именно в этом ключе?

— Многополярный мир ставит перед государством и бизнесом новые вызовы. Очевидно, что экономика сегодня претерпевает тектонические сдвиги: появляются новые платежные инструменты, растут объемы расчетов в национальных валютах и меняются логистические цепочки. Ровно поэтому мы пересмотрели свои приоритеты и подходы в области международного бизнеса. Ситуация последних лет научила нас быть более гибкими в отношении выбора стратегических направлений. При этом традиционно мы руководствуемся потребностями и интересами наших клиентов. Это отвечает главному принципу нашей стратегии — человекоцентричности. На его основе мы развиваем бизнес Sberbank International. При этом человекоцентричность неразрывно связана не только с удобством пользователя, но и с надежностью и обеспечением технологического суверенитета на уровне государств.

Отмечу, что у России много контактов с самыми различными регионами, такими как СНГ, MENA, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия. Запретить кому-то что-либо делать просто невозможно — общество и бизнес все равно будут адаптироваться и искать решения для кооперации. Наша ключевая задача — помочь в этом нашим партнерам. Хочу особенно подчеркнуть, что за последние два года мы посетили множество регионов, с которыми выстроили и поддерживаем дружеские отношения.

Считаю, что только на принципах открытости и доступности можно выстроить долгосрочное сотрудничество. В этом плане Сбер напрямую выступает в роли дипломата международного бизнеса, создает новый принцип и закладывает тот самый фундамент на основе транспарентности технологий и соблюдения общих интересов.

— Сбер давно зарекомендовал себя на международной арене как надежный и высокотехнологический финансовый институт. Какие российские технологии и продукты Сбера сейчас интересуют зарубежный бизнес?

— Подчеркну, что Сбер — это уже не просто финансовый институт, а технологическая компания с инновациями и решениями, которые востребованы практически в каждой сфере жизни. Они делают ее комфортнее и становятся помощниками в решении ежедневных задач. Продукты в образовании, медицине, безопасности, искусственном интеллекте вызывают интерес у наших партнеров. Когда мы демонстрируем им весь скоуп наших инновационных продуктов (например, нейросеть Kandinsky или сервис GigaChat), это вызывает огромное удивление. Потому что никто из них и подумать не мог, что изначально банк может обладать такими решениями. Сегодня мы это восприятие в корне меняем. У нас уже есть успешные примеры масштабирования цифровых продуктов в дружественные регионы.

Отдельно, в год председательствования России в БРИКС, хотел бы отметить, что наши решения востребованы в том числе и в рамках данного объединения, на которое приходится более 40% населения планеты и почти 30% мировой экономики.

— Какие регионы находятся у вас в фокусе внимания?

— Конечно же, это страны СНГ и ближнего зарубежья, с которыми нас объединяют исторические, культурные ценности, тесные внешнеэкономические связи.

Государства Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, Африканский материк, регион MENA сегодня в центре внимания из-за темпов своего развития и потенциала роста. Большая часть стран уже изменила свою стратегию и уходит от сырьевого экспорта и перестраиваются на цифровые рельсы. Часто отправной точкой для развития сотрудничества служат наши продукты на базе искусственного интеллекта. Например, сервисы, направленные на отслеживание экологических, климатических, социальных и управленческих рисков, оценку их экономических последствий. Таким образом, мы помогаем точечно решать острые вопросы для отдельных регионов, что помогает выстраивать долгосрочное партнерство в будущем.

Отдельное внимание хотел бы уделить Китаю. КНР — крупнейший внешнеторговый партнер России. За прошлый год товарооборот между странами увеличился более чем на четверть и превысил 19,5 трлн рублей. А за первые четыре месяца 2024 года он уже превысил 7 трлн рублей, увеличившись почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Китай — центр притяжения российского бизнеса, и сегодня мы ведем работу по открытию филиала в стране.



— В Белоруссии продолжает работу Сбер Банк — дочерняя компания, представленная в Европе. Как банк чувствует себя на рынке, какие показатели демонстрирует?

— Белоруссия — один из наших самых надежных партнеров на протяжении долгого времени. В стране уже 15 лет успешно работает наш дочерний банк, который входит в топ крупнейших финансовых и системообразующих организаций. Свыше 700 тыс. физлиц и компаний пользуются его услугами. Хочу подчеркнуть, что по итогам первого квартала 2024 года Группа Сбербанк обслуживает порядка 40% товарооборота между нашими странами, и в планах мы рассчитываем на устойчивый дальнейший рост.

Один из приоритетов стратегии Сбера, как в России, так и в Республике Беларусь, — совершенствование качественного и бесперебойного сервиса для клиентов. Мы видим, как растет уровень цифровизации банковской отрасли страны, и мы готовы принимать активное участие в этом процессе своим опытом и продуктами.

— Тимур, а какие перспективы сотрудничества с другими странами СНГ?

— Товарооборот в СНГ за последние четыре года прибавил более чем две трети. Экономика стран СНГ развивается вместе с ростом населения. Мы видим, что такие государства как Узбекистан, Киргизия, Таджикистан и другие активно занимаются трансформацией цифровой экономики, пересматривают подходы и внедряют новые принципы исходя из потребностей населения. Хочу особенно отметить, что драйвером развития служит не только значительный рост населения, но и еще большой объем инвестиций в современные технологии.

В качестве примера могу привести Узбекистан, с которым у нас выстроено плодотворное взаимодействие и сотрудничество. Руководство страны смотрит далеко вперед, активно интересуется современными цифровыми решениями, в том числе в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта и образования. ВВП Узбекистана в прошлом году вырос на 6%. Власти используют различные инструменты для поддержания инвестиционного климата, что положительно сказывается на темпах роста экономики страны.

Отмечу, что мы будем и дальше способствовать притоку российских инвестиций в страны СНГ и развитию взаимной торговли, знаний, технологий и обмену опытом между дружественными государствами.