Переиграть и обезвредить: как защитить россиян от телефонных мошенников

Телефонные мошенники присваивают около 250 млрд рублей в год, а доход одного преступного колл-центра достигает $1 млн в день — таковы данные Сбера, озвученные на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместителем председателя правления Сбера Станиславом Кузнецовым. Схемы, которые используют злоумышленники, могут быть самыми разными — мошенники представляются знакомыми, работодателями, пишут и звонят от имени силовых ведомств и других государственных структур. При этом в МВД напомнили, что никогда не действуют подобным образом.

«Спасти (,) нельзя (,) похитить?»

Сессия «Нет мошенничеству — «Спасти (,) нельзя (,) похитить?», которую модерировал зампред Сбера Станислав Кузнецов, прошла в необычном формате — в дискуссию было решено вовлечь весь зал. Одним из ее участников стал подключившийся по видеосвязи Михаил, который изучил работу колл-центров злоумышленников, ежедневно обзванивающих россиян.

По его словам, такие организации чаще всего находятся на Украине и работают с ведома местного МВД, сотрудникам даже обещают отсрочку от военной службы и мобилизации — сотрудниками преимущественно становятся молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Заработок работника колл-центра может составлять от $400 до 2000, отметил Михаил.

По словам Кузнецова, телефонное мошенничество достигло невероятных масштабов — преступники используют так называемые сим-боксы, которые обеспечивают их неограниченным количеством сим-карт и телефонных номеров, купленных на подставных юридических лиц. Согласно оценке Сбера, мошенники предпринимают около 20 млн попыток дозвониться до россиян в сутки.

«Это беспрецедентная цифра, и мы имеем колоссальный рост буквально за последние несколько лет — этот показатель увеличился минимум вдвое», — констатировал зампред правления Сбера.

Михаил сообщил, что преступники собирают информацию о будущих жертвах несколькими путями, и основную проблему составляют утечки персональных сведений и продающиеся в Сети базы данных. По его словам, буквально за несколько тысяч рублей можно купить информацию о любом человеке. Существует большое количество мошеннических схем — например, сейчас популярны звонки от лица мобильного оператора, близких знакомых и руководителей.

close 100% Пресс-служба Сбера

Если звонящий представляется сотрудником оператора мобильной связи, он называет человеку его ФИО и паспортные данные (купленные в интернете), после чего человек начинает ему верить и уже потенциально уязвим для преступника. Чтобы установить круг знакомств гражданина, преступники могут взять пул сотрудников определенной организации — эта информация есть в открытом доступе. Затем мошенники просто создают профиль знакомого жертве человека и общаются от его лица.

Проблема и решение

Станислав Кузнецов также отметил, что только за год специалисты Сбера выявили более 11,5 тысячи мошеннических ресурсов, маскирующихся под бренд банка. Кроме того, было обнаружено 79 поддельных мобильных приложений, из которых 17 — в этом году.

Фишинговые сайты и фейковые приложения, как правило, используются злоумышленниками для сбора данных о людях и последующего хищения денег, а также для заражения устройств вирусами с целью взлома аккаунтов, шантажа и других целей. Мошенники распространяют ссылки на поддельные ресурсы с помощью спам-рассылок по почте, в мессенджерах, а фейковые приложения — через магазины приложений.

Участники дискуссии обратили внимание на то, что разные организации и ведомства дают разную оценку ущерба от действий мошенников — по данным ЦБ, речь идет о 16 млрд рублей, МВД говорит о 150 млн рублей, а Сбер называет цифру в 250 млрд рублей. Зампред правления Сбера признал, что статистика у всех действительно разная, и для этого есть причины.

«Центробанк как регулятор собирает информацию со всех кредитных организаций и запрашивает данные о случаях, когда клиенты банков подали обращение о мошенничестве и указали при этом сумму. И ЦБ прав — действительно по заявлениям граждан за прошлый год украли 16 млрд рублей. МВД тоже правы, потому что они регистрируют заявления граждан в отделах внутренних дел по месту жительства, и это другая статистика», — пояснил Кузнецов.

Сбер, в свою очередь, изучил алгоритмы работы мошенников, посмотрел историю и собрал статистику. Это позволило увидеть, сколько на самом деле было подано заявлений по совершенным преступлениям, сколько злоумышленники сделали «успешных» звонков и сколько жертвы потеряли денег, но не заявили об этом. Так и получилась сумма не менее чем в 250 млрд рублей.

«Мы считаем, что необходимо объединять усилия всех лидеров рынка. Это позволит нам достаточно быстро найти решение и защитить граждан России. Это технологический подход, и такие решения есть у многих ведущих компаний. С нашей точки зрения, нам необходимо устанавливать единые правила для всех. И я поддержу представителя Следственного департамента МВД в части ужесточения мер наказания за совершенные деяния в отношении телефонного мошенничества и в том числе в отношении дропов, иначе это будет полумера», — заявил Станислав Кузнецов.