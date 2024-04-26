«Нестандартный ход». Как «Норникель» в условиях санкций переформатировал стратегию развития?

После обострения геополитической ситуации весной 2022 года «Норникель» столкнулся со сложностями в реализации своей стратегии развития, потеряв доступ к западному оборудованию и технологиям. В положении «идеального шторма» компания решила воспользоваться плодами международного разделения труда, перенеся часть устаревших производственных цепочек на крупнейший рынок потребления в Китай, и получив доступ к аккумуляторным технологиям для будущего масштабирования процесса их выпуска внутри страны. Как в условиях санкций «Норникель» решает экологические проблемы и в чем суть переосмысленной стратегии развития, – в материале «Газеты.Ru».

Серная программа в Норильске дает первые результаты: выбросы диоксида серы Надеждинским металлургическим заводом (НМЗ) постепенно снижаются. Это флагманский экологический проект «Норникеля» и самая крупная составляющая федерального проекта «Чистый воздух», в котором, принимают участие 12 городов. После выхода на проектные мощности снижение выбросов в Норильске составит 45%, или около 900 тысяч тонн в год, по сравнению с базовым 2015 годом.

Чистые обязательства

«Процесс запуска (Серной программы – примечание «Газеты.Ru») оказался более болезненным, чем это можно было ожидать - из-за отказа многих западных партнеров от выполнения своих обязательств, — заявил в интервью «Интерфаксу» президент «Норникеля» Владимир Потанин. — Но проект успешно осуществляется, мы достигли технических характеристик, которые закладывали, а это более 99% улавливания серы. Таким образом, экологические обязательства «Норильского никеля» перед государством мы выполним в соответствии с подписанным нами планом.

Экологические проблемы компания решила через создание довольно большого производства, которое, по словам Потанина, «абсолютно неокупаемо». В результате улавливания серы, производства серной кислоты и последующей ее нейтрализации завод производит много миллионов тонн гипса, который хранит в гипсохранилище. Это экологически безопасный вид отходов, но компания тратит большие средства на то, чтобы закопать в землю огромные объемы гипса. Это наводит на мысль о том, что дальнейшая реализация экологических обязательств нуждается в совершенствовании. При реализации проекта на Медном заводе гипса стало бы в два раза больше. И здесь компания будет действовать по-другому.

Как всегда бывает в таких случаях, только нестандартный ход помогает решить проблему, говорит Владимир Потанин. Способствовал этому решению негатив в виде санкций против российской цветной металлургии. Одним из таких нестандартных решений является перенесение части производства на рынки непосредственного потребления. Так родилась идея создания плавильных мощностей по медному концентрату в Китае. Это позволит «Норникелю» приблизить товар к месту потребления, и тогда финальный продукт будет продаваться как китайский. А китайский товар гораздо сложнее санкционировать в Китае, чем российский, поступающий в Китай.

В Поднебесную

Реализация Серной программы на Медном заводе натолкнула «Норникель» на переосмысление стратегии. «Переосмысление приходит к нам последние четыре года, на него повлияли и опыт пандемии, и санкции, и многое другое, – говорит Владимир Потанин. – Это новое понимание того, как должно работать международное разделение труда».

Проще говоря, «Норникель» договаривается с дружественными юрисдикциями о фокусе на тех направлениях, где каждый эффективен, при этом сохраняя всю цепочку компетенций. Компания сосредоточится на тех компетенциях, которые для него наиболее выгодны и где он наиболее успешен – добыча и обогащение, и получит цепочку производства батарей. Экологические проблемы, проблемы расчетов, проблемы доступа на рынок, проблемы кастомизации товара под рынок потребления «Норникель» переносит туда, где они решаются наиболее эффективно, в данном случае – в Китай. А на Поднебесную приходится 50% потребления никеля и меди, и сейчас с учетом отказа Европы и Америки от российского товара, на Китай будет приходиться более половины продаж «Норникеля».

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Перенося плавильное производство ближе к рынкам сбыта, у российской компании появляется возможность освоить технологии по производству батарейных материалов. Располагая этими технологиями, «Норникель» совместно с «Росатомом» будет производить и катодные материалы, и сами батареи, используя для этого продукцию Колмозерского месторождения лития. Производство батарей – это ключевая история и для транспорта, и для различных промышленных объектов. То есть компания экономически неэффективное и экологически болезненное производство серы переносит в Китай, а взамен получает возможность продлить цепочку создания стоимости и получить продвинутые компетенции, которые необходимы и «Норникелю», и стране.

«Требования технологического и финансового суверенитета диктуют, что у нас должна быть компетенция в производстве чувствительных элементов в цепочке создания стоимости. Конечно, международное разделение труда никто не отменял. Но в рамках этого разделения труда нужно преуспеть в том, что ты лучше умеешь делать, и привлечь сильного партнера там, где ты неконкурентен, сохранив ключевые компетенции, — отмечает Владимир Потанин. — Мы доложили об этом проекте на всех уровнях, включая президента и председателя правительства, взаимодействуем с профильными министерствами. Учитывая все его преимущества, мы полагаем, что проект имеет все шансы быть поддержанным в документальном плане».

«Норникель» совершенствует и никелевую цепочку, будет продвигаться и по кобальту, и по литию. Собирается заходить в СП с китайскими производителями батарейных материалов, как на литиевой основе, так и на натрий-ионной, чтобы быть максимально представленными во всех основных технологиях.

Налоговая база

Стратегия «Норникеля» подразумевает также сокращение производства на Медном заводе, и оно будет синхронизировано со строительством мощностей в Китае. Но это произойдет после 2027 года, когда будет реализован китайский проект. С точки зрения производственных планов и объемов процесс будет нейтральным. А в дальнейшем, за счет эффекта увеличения добычи и обогащения компания ожидает общий рост производства.

«Оттолкнувшись от экологических проблем и одновременно решая проблемы сбыта и расчетов, мы сможем улучшить огромное количество показателей. Мы ликвидируем препятствие для дальнейшего развития всего Талнаха и Норильского промышленного района, что позволит к 2030 году энергично расти и по «горе», и по обогащению, — говорит Владимир Потанин, отмечая, что «увеличение объемов производства — это увеличение налоговой базы, как для Красноярского края, так и для страны в целом».

Эффект от новой стратегии:

Инвестиции 300 млрд. руб. в рост добывающих и обогатительных мощностей в Норильске, включая рост мощности Талнахской фабрики на 80%, строительство нового карьера «Медвежий ручей» мощностью 7 млн. тонн и развитие рудников Талнахского рудного узла;

150 млрд руб. инвестиций в расширение логистической инфраструктуры Норильского района и Северного морского пути;

150 млрд руб. инвестиций в развитие новых производств в РФ в партнерстве с крупными российскими компаниями. Важнейший из них – литиевый проект «Норникеля» и «Росатома» по освоению Колмозерского месторождения в Мурманской области.

«Норникель» идет в удлинение производственной цепочки, что обеспечит гарантированный сбыт продукции и возможность переноса технологии в Россию. Использование готовой технологии позволит в 2028-2030 гг. создать первое в России производство катодных активных материалов для батарей на базе Кольского дивизиона «Норникеля».

Новая стратегия обеспечит компании более 550 млрд руб. в год дополнительной выручки и государству 40 млрд руб. в год дополнительных налоговых поступлений, а также несколько тысяч новых рабочих мест.

Поставлять медный концентрат – порядка 2 миллионов тонн в год – «Норникель» планирует через Северный морской путь. Компания уже сегодня создает дополнительные логистические мощности, готовится расширять терминалы в Дудинке и в Мурманске.

«Мы рассчитываем, что до середины 2027 года нам удастся построить завод в Китае, подготовив нашу логистику и все необходимое для поставок концентрата. И к этому же сроку мы должны решить наши экологические проблемы», — подчеркнул Владимир Потанин.

close 100% Пресс-служба «Норникеля»

Трудоустройство

Не будет забыт и социальный аспект. На Медном заводе задействовано около 2 тысяч человек. Все, кто захочет продолжить работу в компании, будут трудоустроены. Они впишутся в общую потребность Норильского промышленного района, где безработица практически отсутствует – 0,2%. Ведь только в Норильске компания нанимает порядка 4 тысяч человек в год.

«Мы гарантируем, что в результате проекта будет создано несколько тысяч новых рабочих мест, произойдет увеличение налоговой базы регионального и федерального бюджетов в сопоставимых макроэкономических условиях и все сэкономленные средства будут направлены на проекты модернизации и технологического развития в России», — говорит Владимир Потанин.

На площадке самого Медного завода будет развернуто современное производство: от современных перевалочных пунктов, пунктов сушки концентрата, его подготовки и складирования, до высокотехнологичного 3D-принтинга различных деталей для оборудования, необходимого для Норильского промышленного района. То есть, речь идет не о закрытии одного конкретного предприятия, а об изменениях в подходах к хозяйствованию, к партнерству, к международному разделению труда, к созданию цепочек стоимости абсолютно на другой основе.

Для этого будут нужны абсолютно другие кадры. Возникнет дополнительный спрос на айтишников и инженеров. Компания будет их как сама готовить в Заполярном государственном университете, так и пользоваться возможностями Сибирского федерального университета в Красноярске. Это будет иметь определенную синергию с намерением «Норникеля» быть якорным резидентом в технопарке в Красноярске.

Наработанный опыт

В 2020 году, когда закрывался плавильный цех Кольской ГМК в поселке Никель, в компании разработали два блока социальных программ, связанных с трудоустройством и высвобождением сотрудников. Тогда Владимир Потанин акцентировал внимание на необходимости увеличения компенсационного пакета для ветеранов производства.

«Мы начали путь к улучшению экологической обстановки в Норильске несколько лет назад. Закрыли устаревший Никелевый завод, который находился практически в черте города и являлся основным загрязнителем. Сегодня компания может справляться с устаревшими производствами и с возникающими социальными вопросами через их закрытие и умеет разрабатывать большие программы по модернизации и решению экологических проблем. Оба этих рычага в нашем распоряжении, и, используя их, мы решим проблему чистого воздуха в Норильске. Запуск первой очереди на Надеждинском заводе – это проект всероссийского масштаба, влияющий на всю Арктику. Для нашей команды этот запуск – символ выполнения наших обязательств, в первую очередь перед жителями Норильска», — подчеркнул Владимир Потанин, комментируя старт Серной программы.