Банки дружественных стран резко нарастили отказы в платежах. Как Россия может решить проблему? Глава ВТБ Костин: число отказов в платежах от дружественных банков резко выросло

Глава ВТБ Андрей Костин заметил, что за последние несколько месяцев банки даже дружественных стран значительно снизили количество сделок с Россией из-за опасения вторичных санкций. Они не только не объясняют причин отказа, но и увеличивают сроки транзакций, комиссию и требуют предоставить дополнительные бумаги.

Глава ВТБ Андрей Костин во время съезда Ассоциации банков России заявил, что банки дружественных стран стали чаще отказывать в проведении операций с российской стороной после ужесточения вторичных санкций в конце 2023 года.

По словам Костина, тенденция сохраняется, а с каждым днем число иностранных банков, которые хотят работать с российскими организациями, снижается. При этом более 40 отечественных банков находятся под санкциями, а это примерно 90% банковского капитала.

«Резко возросло количество отказов в проведении платежей от комплаенс-контроля без разъяснения причин. Это касается прежде всего банков дружественных юрисдикций», — сказал Костин.

Увеличились сроки проведения платежей, комиссии, а банки просят предоставить дополнительные сопроводительные документы, особенно в отношении «критически важных товарных групп — электроники, компьютеров, высокоточных станков и оборудования.

Год назад россиянам достаточно было не переводить деньги через подсанкционные банки и не использовать SWIFT, отметил Костин. Теперь же проблемы возникают, если страна назначения платежа — Россия.

«Как только товар идет в Россию или от нас, загорается «стоп» независимо от лояльности конкретного банка или юрисдикции, санкционного статуса российского участника сделки», — поделился глава ВТБ.

Как решить проблему?

Костин считает, что государство, банки и бизнес должны действовать в трех основных направлениях совместной работы.

Во-первых, развивать российскую платежную инфраструктуру за границей и использовать агентские схемы и аффилированные банки, причем рассчитываться как обычными деньгами, так и криптовалютой. Однако подобные агентские модели не всегда полностью прозрачны, чего требует российское законодательство.

«На рынке сегодня есть два основных вида таких схем. Крупные экспортеры, как правило, пользуются сетью доверенных трейдеров, все остальные, включая крупнейшие банки, обращаются к услугам независимых компаний и посредников», — отметил Костин.

Во-вторых, можно создать свою платформу для обмена деньгами между дружественными странами, например, в рамках БРИКС. По мнению Костина, это наиболее приемлемый вариант, но для этого потребуется время.

«Сложность реализации многосторонней финансовой платформы — это значительный политический компонент, в том числе фактор мощного внешнего давления на наших партнеров. Интерес к теме у них есть, но движение вперед будет медленным», — считает банкир.

В-третьих, Костин предлагает использовать цифровые активы. По его словам, этот вариант может быстро стать «рабочим», но его необходимо согласовать на многостороннем политическом уровне. Госдума уже приняла законопроект, который разрешил использовать цифровые активы для проведения международных расчетов.

Комментируя предложения Костина, глава Центрального банка Эльвира Набиуллина заявила, что банковский вопрос является приоритетным, и ведомство готово искать пути решения.

В 2022 году крупнейшие российские банки попали под антироссийские санкции, в том числе они отключены от международной системы SWIFT, которая помогает переводить деньги между странами. Ситуация усложнилась, когда в 2023 году американский президент Джо Байден подписал указ о вторичных санкциях. Теперь за сделки с российской стороной иностранная организация может попасть под ограничения.

Российские СМИ сообщили, что китайские и турецкие банки, которые раньше активно сотрудничали с Россией, перестали принимать платежи. Более того, иностранные банки, работавшие с системой «Мир», перестали ее принимать. С конца марта «Мир» перестал работать в Армении и Киргизии — с местными операторами у НСПК ранее было налажено партнерство. Центробанк Казахстана официально ни о каких запретах не заявлял, но почти все банки страны тоже перестали обслуживать платежную систему «Мир».