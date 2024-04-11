Итальянские каникулы: чем поразит отдых на Сардинии Средиземноморский курорт Forte Villagе приготовил для гостей яркую программу

Чистейшие пляжи, прозрачная морская вода и девственная природа — таким предстает перед путешественниками утопающий в зелени остров Сардиния. Здесь солнечно 300 дней в году, а воздух целебный, благодаря хвойным и эвкалиптовым лесам. Почему именно на местном курорте Forte Village предпочитают отдыхать состоятельные люди со всего света — бизнесмены, знаменитости, спортсмены — в материале «Газеты.Ru».

Оазис спокойствия и роскоши

Курорт Forte Village расположен всего в часе полета от Рима и представляет собой оазис спокойствия, нетронутой природы и роскоши, раскинувшийся на 50 гектарах белоснежного побережья Средиземного моря.

Комплекс включает в себя пять 5-звездочных и три 4-звездочных отеля, а также 13 частных вилл. В таких местах удобно отдыхать семьей или большой компанией. Обычно помещения включают от 2 до 4 спален. Из окон открываются великолепные виды. На территории разбит пышный частный сад, есть собственный бассейн, лаундж-зона. Гости могут воспользоваться услугами дворецкого или повара.

Впрочем, из окон отелей также открываются виды на море или на тропический сад. А гостям отеля Le Dune, проживающим в бунгало среди изумрудной зелени, доступен также панорамный бассейн на крыше террасы Forte Bay.

Расположенный в многовековой сосновой роще курорта отель Pineta гости называют идеальным местом, куда можно сбежать от суеты и шума. Этот 5-звездочный отель реновировали несколько лет назад, теперь туристы наслаждаются новой зоной для завтраков, собственной лагуной с лаунж зоной с диванами и шезлонгами.

Снять стресс и усталость

Отдых на Сардинии ассоциируется с морем и талассотерапией. На курорте Forte Village Resort есть собственный центр СПА и талассотерапии — Acquaforte Thalasso & Spa.

Главная гордость комплекса — система из шести бассейнов с теплой морской водой, обогащенной солями натрия, магния, маслами алоэ и мяты. Вода здесь даже солоней, чем в Мертвом море, ее называют «морское масло».

Достаточно полежать в бассейне не больше 15 минут, чтобы отеки и усталость как рукой сняло, а кожа и волосы стали мягкими и блестящими.

Усилить пользу можно с помощью массажей и различных косметических процедур. Ванны в такой воде, богатой минералами и солями, помогают избавиться от синдрома хронической усталости, снять стресс, справиться с проблемами опорно-двигательного аппарата.

Также можно пройти процедуры в центре эстетической медицины, позаниматься йогой или подобрать себе индивидуальное меню с помощью врача нутрициста. А гости, желающие уединения, могут забронировать зону Private SPA.

Готовы удивлять

В новом сезоне туристы смогут принять участие в кулинарных мастер-классах и гурмэ-ужинах, потренироваться в многочисленных спортивных залах, насладиться покупками в бутиках.

Однако самым ярким событием этого лета на курорте станет концерт легендарного британского музыканта Стинга, который пройдет 3 августа на главной сцене комплекса.

В этом году курорт стал победителем конкурса Conde Nast Traveller, организованного американским журналом о путешествиях класса люкс.

Комплекс был удостоен награды в области семьи за предложения для гостей всех возрастов, демонстрирующих приверженность здоровому образу жизни. Жюри оценило концепции детского отдыха, спортивные залы мирового класса, СПА-центр с талассотерапией и местные рестораны.

Кстати, в ресторанах курорта работают шеф-повара, обладатели звезд Мишлена Хайнц Бек (3 звезды Мишлен) и Джузеппе Моларо (1 звезда Мишлен). В этом году они представят гурмэ-меню с новыми, изысканными блюдами. Хайнц Бек предлагает гостям праздничный ужин. В меню, разработанное специально для самых изысканных гурманов, входит закуска, первое и второе блюдо, а также десерт.