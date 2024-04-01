Банки все чаще отказывают россиянам в ипотеке. Что делать заемщикам? Экономист Лобода предрек рост доли отказов в ипотеке до 60% в 2024 году

Каждый второй потенциальный ипотечный заемщик в России в 2024 году получил от банка отказ, следует из статистики Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Экономисты, опрошенные «Газетой.Ru», спрогнозировали дальнейший рост отказов россиянам в жилищных кредитах. Директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода не исключил, что доля забракованных ипотечных заявок по итогам года достигнет 60%. Почему банки ужесточают условия и что делать заемщикам, которым отказали в ипотеке — в материале «Газеты.Ru».

Доля отказов россиянам в ипотеке на новостройки и готовое жилье в 2024 году составила в среднем по 56%, пишет РБК со ссылкой на данные НБКИ.

Кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления города Москвы РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко назвала «Газете.Ru» четыре причины отказов банков россиянам в ипотеке.

Первый и очень важный фактор — общая кредитная нагрузка населения, из-за чего банки повышают требования к заемщикам. За последние пять лет долги населения России перед банками удвоились, следует из данных ЦБ.

Второй фактор — ужесточение мер ЦБ по долговой нагрузке конкретного клиента для банков. Рассчитывается весь доход, а также суммы ежемесячных платежей по кредитным продуктам. Оптимальным можно назвать 40% от общего дохода, пояснила Коваленко.

Третий фактор — неофициальный доход многих граждан, который невозможно подтвердить при подаче документов на оформление ипотечной сделки. Нужно иметь документы, подтверждающие доход за полгода по всем выплатам, которые есть у заемщика, уточнила Коваленко.

Четвертый фактор — не все заемщики умеют грамотно оформить документы, которые подают в банк, что также может послужить причиной отказа.

Что будет дальше

Банки продолжат отказывать россиянам в ипотеке в 2024 году, считает Коваленко.

«Кредиты достаточно дорогие (ставки по рыночной ипотеке — 16-17%, в ряде случаев доходят до 25%), ключевая ставка высокая (16%), стоимости объектов недвижимости также находятся на достаточно высоком уровне. Говорить о положительной тенденции на рынке недвижимости, пока высокая ключевая ставка, рано. Поэтому стоит ожидать снижения ставки, и только тогда ситуация может измениться в лучшую сторону», — заключила экономист.

Директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода в беседе с «Газетой.Ru» предположил, что доля отказов россиянам в ипотеке по итогам 2024 года достигнет 58-60%.

«Это будет связано и с повышением первоначального взноса по льготным программам (В конце прошлого года российские власти повысили первоначальный взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых с 20 до 30%, а максимальная сумма кредита стала единой по всей стране — 6 млн рублей, включая Москву и Петербург), и с ужесточением требований банков к заемщикам, поскольку процентные ставки по рыночной ипотеке в этом году высокие, и не каждый заемщик может потянуть обслуживание дорогостоящего кредита», — пояснил Лобода.

Доктор экономических наук, профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Шедько предположил, что доля отказов гражданам в жилищных кредитах к июню вырастет на 25-30 процентных пунктов, то есть до 81-86%, а к концу года вернется на отметку 56%.

«Банки будут стремиться сформировать более надежный кредитный портфель. Затем доля отказов, скорее всего, начнет снижаться и стабилизируется к концу 2024 года», — отметил Шедько.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк отметил, что доля отказов по ипотеке, вероятно, стабилизировалась в марте вместе с прекращением роста ипотечных ставок. По его мнению, в дальнейшем доля отказов может начать снижаться:

«При прочих равных (уровне закредитованности и доходов граждан, сохранении уровня первоначального взноса) застройщики будут продолжать мягко корректировать цены на первичном рынке из-за низкого спроса, что снизит сумму кредита и, соответственно, число отказов. К тому же после получения отказа в банке подать новую заявку можно только через определенное время, что снизит число повторных заявок».

В целом по 2024 году доля отказов по ипотеке может снизиться с текущих 56% вместе со снижением ключевой ставки (в базовом сценарии — до 12% к концу года), добавил эксперт. Помимо этого, те, кто получил отказ в начале года, вероятно, отложат подачу новых заявок.

По мнению Шедько, ситуация с отказами в ипотеке в России не критичная. Банки стремятся снизить риски, и это нормально, пояснил экономист.

Лобода также призвал россиян не бить тревогу из-за отказов в ипотеке:

«Банки знают, что делают, и, как правило, не отказывают заемщикам без серьезных оснований. Отказ банка в подавляющем большинстве случаев помогает уберечь заемщика от потенциального банкротства».

Что делать при отказе в ипотеке

При обращении за ипотекой стоит проверить корректность документов и обратить внимание на подтверждение доходов, напомнила Коваленко.

«До этого лучше закрыть все имеющиеся кредитные продукты, тогда шанс приобрести новую недвижимость станет более реальным. На первоначальный взнос нельзя брать потребительский кредит, данная ситуация негативно скажется на решении о выдаче ипотеки», — сказала экономист.

Тем, кто получил отказ, но нуждается в жилье, можно рассмотреть все варианты аренды жилья, в том числе долгосрочной аренды с правом выкупа, добавил Лобода. По мнению Шедько, многим россиянам, которым отказано в ипотеке, могут помочь работодатели. Также заемщикам может быть выгодно подождать, когда ситуация на рынке ипотеки более благоприятной, добавил экономист.

По его словам, можно попробовать адаптироваться к новым требованиям по ипотеке и накопить деньги на увеличенный первоначальный взнос или купить более дешевое жилье в другом месте за полную стоимость или с более доступной для выплаты суммой первоначального взноса.

«Те заемщики, которые получили отказ по ипотеке, но нуждаются в жилье, могут избрать выжидательную позицию. В конце текущего и в 2025 году кредитные условия могут улучшиться», — подытожил Миронюк.