Товары из-за рубежа. Как сохранение беспошлинного порога в 1000 евро поможет россиянам

По данным экспертного доклада ВЦИОМ на февраль 2024 года, 40% жителей России ощущают ухудшение своего материального состояния, а 72% ожидают рост цен на товары и услуги в ближайшее время. При этом 68% респондентов считают, что сохранение порога беспошлинного ввоза на товары, приобретаемые на российских маркетплейсах у иностранных поставщиков, в 1000 евро поможет им справиться в сложный период при отсутствии западных брендов и сервисов.

Согласно опросу, 62% россиян считают, что им доступны не все товары, а среди лидирующих категорий: аксессуары и комплектующие для гаджетов и авто, бытовая техника и электроника, а также обувь, одежда и аксессуары. Почти треть респондентов отмечают, что доступность привычных им товаров снизилась за последние 2 года. Одновременно с этим эксперты отмечают, что понижение порога до 200 евро приведет не только к дополнительному ограничению ассортимента и падению ценовой доступности, но и к повышению темпов инфляции.

По мнению экспертов, заказ зарубежных товаров носит вынужденный характер для россиян, а доля трансграничной торговли составляет всего 0,5% от всей розничной торговли в России. Почти 60% россиян выбирают зарубежные покупки из-за низкой цены, больше 40% из-за недоступности необходимых товаров в их населенных пунктах, а каждый третий из-за более широкого ассортимента.

Эксперты также отмечают, что россиянам важно иметь доступ к товарам дороже 200 евро, так как в основной массе это редкие товары, у которых мало или совсем нет альтернатив на внутреннем рынке, кроме того, это позволяет сделать покупки дешевле для жителей страны. При сокращении порогов до 200 евро каждый четвертый пользователь вынужден будет отказаться от дорогостоящих покупок, а каждый третий станет заказывать меньше. Вместе с тем, для ФТС значительно увеличатся затрачиваемые ресурсы на обработку посылок и сбор данных, а поступления в бюджет от снижения порога окажутся совершенно незначительными – порядка 0,002% от бюджета 2024 года.

Представители бизнеса в исследовании указывают на более пагубные последствия для отрасли, такие как сокращение сотрудников в компаниях, в том числе в логистических и таможенных операторах, и последующее падение налоговых отчислений этих компаний в бюджет.

Ранее игроки рынка онлайн-торговли и эксперты сообщали, что снижение порогов с 1000 до 200 евро может привести к росту цен на товары до 15% и сокращению продаж.

Впервые уровень в 1000 евро порогов беспошлинного ввоза на товары для личного пользования, приобретаемые на российских маркетплейсах с доставкой из-за рубежа, был установлен в апреле 2022 года как инструмент борьбы с санкционным давлением. Действие повышенных порогов беспошлинного ввоза способствовало предотвращению дефицита товаров на отечественном рынке, повышению потребительского спроса, а также сдерживанию роста цен на товары народного потребления.

Если Правительство России не вынесет вопрос о продлении действия нормы порогов в 1000 евро на Совете ЕЭК, то с 1 апреля 2024 года норма лимитов беспошлинного ввоза снизится в пять раз – с 1000 до 200 евро.