Новгородский квас зашипел по-вологодски: помогут ли связи не платить по долгам

Как следует из базы данных Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда (Вологодская область), в конце 2023 года суд дважды рассматривал апелляцию «Сити Инвест Банка» на решение Арбитражного суда Новгородской области по делу № А44-1127/2019.

Это дело, напомним, тянется с 2019 года, и по нему новгородский арбитраж решил присудить «Сити Инвест Банку» выплату сразу в 2 млрд рублей кредиторам АО «Дека» (Новгородская область, производитель кваса «Никола»), поскольку банк, по мнению суда, преднамеренно обанкротил завод, вывел через лояльный себе менеджмент его финансовые потоки во вновь созданные юрлица, в результате чего «Дека» остановился, распустил персонал и оставил кредиторов без денег.

«Газета.Ru» уже рассказывала об этом деле, упоминая, что спор дошел до ареста корреспондентского счета банка со стороны ЦБ РФ. Сумма в 2 млрд рублей неподъемна для «Сити Инвест Банка» — она сопоставима с размером его капитала, и выплатить ее единовременно затруднительно.

Как рассказали «Газете.Ru» источники, знакомые с ходом рассмотрения апелляции в Вологде, для представления своих интересов в ней акционеры «Сити Инвест Банка» наняли адвокатское бюро «Шепель, Пантин и партнеры». В конце декабря апелляционный суд собрался и вынес нужное банку решение — «направил дело в суд первой инстанции».

«Причем если до сих пор от банка были только штатные юристы, то 18 декабря на заседании показался партнер нанятого ими бюро Евгений Пантин, который выступал от силы минут десять, — рассказывают собеседники «Газеты.Ru». — Он ограничился вступительным словом, но суду этого хватило, чтобы вынести решение об отмене взыскания с банка 2 млрд рублей».

Ни до, ни после этого представителей «Шепель, Пантин и партнеры» кредиторы «Дека» не видели, заключают собеседники «Газеты.Ru».

Сам же Владимир Шепель, комментируя «Газете.Ru» участие в процессе его адвокатского бюро, сказал, что «позиция «Сити Инвест Банка» в деле о банкротстве АО «Дека» является «законной и обоснованной (…) АБ «Шепель, Пантин и партнеры» на профессиональной основе осуществляет защиту доверителей в делах о банкротстве (…) Бюро приняло решение о вступлении в дело на стадии апелляционного обжалования. Наша правовая позиция основывается на том, что банки имеют специальную правоспособность на рынке финансовых услуг».

Семья Шепелей

На сайте «Шепель, Пантин и партнеры» рядом с фото господина Шепеля сказано, что он «понимает механизмы принятия решений в органах власти». И это объясняется его биографией, чья семья одна из самых известных в Вологодской области.

Владимир Владимирович Шепель — это сын бывшего главы Вологодского областного суда, своего неполного тезки Владимира Степановича Шепеля. До того, как стать адвокатом, Владимир Шепель-младший, как и отец, занимал высокопоставленные должности в Вологодской области, и последним местом работы была позиция главы следственного управления УМВД региона.

В силовых структурах Вологодской области Шепель-младший построил практически всю свою карьеру, причем одновременно с тем, как его отец работал в Вологодском областном суде — сперва судьей, затем замом, а потом председателем. В 1996 году Шепель-младший начал с должности следователя УВД по Вологодской области, а к моменту, когда отец возглавил суд, дослужился до начальника СУ УМВД.

Однако в 2011 году, как сообщали местные СМИ, карьера Шепеля-младшего в Вологодской области неожиданно оборвалась: он был снят с должности главы СУ УМВД по региону указом президента «после многочисленных жалоб». В чем они заключались, не уточняется, сам Шепель-младший или его отец тему не комментировали. Владимира Шепеля-младшего перевели на должность начальника СУ УМВД по Кузбассу, но в другом регионе без поддержки отца его карьера застопорилась: за несколько лет он так и не получил ни одного повышения в должности, а в 2017 году также был уволен со своего поста.

Впрочем, и экс-главу СУ УМВД по Вологодской области, и его отца нередко упоминают как в вологодских региональных СМИ, так и в соцсетях, причем репутация у них спорная. В частности, Владимир Шепель-старший как судья выступил за наделение адвокатов статусом госслужащих, что противоречит базовому принципу их независимости — идея вызвала возмущение в адвокатской среде.

Но самая неоднозначная история семьи Шепелей связана с Владимиром Геннадьевичем Шепелем, бывшим директором ярославского ФК «Шинник», осужденным в 2009 году на семь лет за растрату, уже третьим по счету Владимиром Шепелем. Местные СМИ называли их родственниками. Об этом писали и «МК Вологда», и «В точку», и «Череповецкая истина», и другие региональные СМИ.

Связи

Бывший глава «Шинника» не отсидел назначенного срока и вышел на свободу досрочно, в результате чего уже вологодскому судье Владимиру Шепелю пришлось не просто оправдываться за возможное родство с бывшим сидельцем, но и после его досрочного освобождения опровергать слухи о покровительстве ему, называя их «домыслами».

Так или иначе, но отца осужденного звали Геннадий Степанович Шепель, то есть его отчество совпадает с отчеством судьи. Один из вологодских журналистов, безуспешно добивавшийся интервью с судьей Владимиром Шепелем, даже открыто задавал у себя на странице в соцсети все накопившиеся к судье вопросы: кем приходится осужденный директор ФК «Шинник» бывшему главе Вологодского областного суда; насколько этично было иметь сына, работающего в УМВД области, оставаясь при этом председателем областного суда и так далее. Впрочем, ответов на них он также не получил.

Вряд ли помощь, оказанная семьей Шепелей акционерам «Сити Инвест Банка» в Четырнадцатом арбитражном апелляционном суде Вологды, принципиально изменит общую картину вокруг банкротства «Дека». В распоряжении «Газеты.Ru» есть постановления УМВД по Новгородской области о привлечении членов совета директоров «Сити Инвест Банка» Сергея Камзина и Бориса Башковича как обвиняемых в уголовном деле о преднамеренном банкротстве завода, и, как говорят источники «Газеты.Ru», банкиры объявлены по нему в федеральный розыск.

Более того, это не единственное уголовное дело в отношении банкиров: ранее «Лента.ру» также сообщала, что Сергей Камзин и еще один крупный акционер банка, Леонид Шоршер, объявлены в федеральный розыск еще по одному уголовному делу — о банкротстве ООО «Крип Техно» (поставщик полупроводников для Минобороны и Росатома).

Фабула там схожая: попытка получения контроля над крупным поставщиком через процедуру искусственного банкротства. Господа Камзин и Шоршер как обвиняемые уголовных дел уже давно проживают за рубежом. Они заблаговременно обзавелись гражданством Мальты по программе «золотых паспортов». Впрочем, Владимир Шепель, несмотря на это, уверен, что «правовых оснований для привлечения банка и/или его сотрудников к любому виду ответственности в связи с банкротством АО «Дека», и к аналогичным выводам пришел и Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд». Конкурсный управляющий «Дека» Максим Лагода, в свою очередь, заявил «Газете.Ru», что предприятие и кредиторы и дальше будут добиваться привлечения акционеров «Сити Инвест Банка» к ответственности, потому что завод «Дека» и его бренд «Никола», бывшие визитной карточкой Новгородской области, в результате действий банкиров попросту ушли с рынка, лишив регион рабочих мест и налогов, в то время как инициаторы банкротства безнаказанно скрылись за рубежом.